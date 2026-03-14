伊朗局勢｜法意傳與伊談判保航道安全 官員否認：不搞幕後交易

中東戰火嚴重威脅全球能源供應鏈，多國正為爭奪航道控制權展開角力。英媒周五（13日）披露，法國及意大利正嘗試與伊朗展開對話，尋求達成協議以確保其船隻能安全通過霍爾木茲海峽。惟意大利官員後來否認該國與伊朗進行相關談判。路透社亦引述消息指，法國沒有與伊朗展開秘密談判。

能源通脹危機迫在眉睫 海峽封鎖致油價飆至百元

全球約五分之一的石油及液化天然氣需經霍爾木茲海峽運輸。自美伊開戰以來，海峽持續封鎖，石油價格已從年初的每桶近60美元飆升至現時約100美元，歐洲天然氣價格更在短期內上漲七成五。

據消息人士向英媒透露，歐洲多國官員已展開初步磋商，試圖在不進一步擴大衝突的背景下，重啟石油及天然氣出口。法、意兩國被指是主要的談判參與方。

意大利澄清無幕後交易 法國擬組建護航聯盟

對於「秘密協議」的說法，意大利外交部消息人士周五予以駁斥，強調意方雖致力於促成全面軍事降級，但「不存在任何旨在以犧牲其他船隻為代價，來保全部分商船的幕後談判」。

路透社引述法國官員指，法方目前的工作重心是推動組建一個多國護航聯盟，成員可能包括歐洲夥伴、印度、加拿大及海灣國家等。法國總統馬克龍早前已宣布向中東部署包括航空母艦在內的8艘戰艦。

法方官員直言，法國希望與美國的強硬手段保持距離，因為若要維持長遠航行安全，「最終仍需獲得伊朗最低程度的認可」。

與美國全面封鎖的立場不同，法國至今仍維持與伊朗的間接溝通，其駐德黑蘭大使館亦維持運作。不過，籌組護航聯盟的進展並非一帆風順，據悉印度目前仍對加入相關行動持保留態度。