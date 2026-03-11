Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

油價急升︱國際能源署同意釋出四億桶儲備石油

即時國際
更新時間：22:10 2026-03-11 HKT
發佈時間：22:10 2026-03-11 HKT

中東局勢引致全球油價急升。

美聯社報道，國際能源署（IEA）周三（11日）同意，將釋放其歷史上最大規模的緊急石油儲備，以應對中東戰爭對全球能源市場所造成的衝擊，並試圖平抑不斷飆升的油價。

總部位於巴黎的IEA宣布，將從其成員國的緊急儲備中，釋出共4億桶石油。這次釋放的規模，遠超2022年因應俄羅斯入侵烏克蘭時，IEA 32個成員國所釋放的1.827億桶儲備，凸顯了當前能源市場危機的嚴重性。此舉旨在增加市場供應，緩解因戰爭引發的供應憂慮。

全球約五分之一的石油貿易需取道狹窄的霍爾木茲海峽。自遭美國及以色列大規模軍事行動攻擊後，伊朗相繼攻擊途經霍爾木茲海峽的貨船，加上阿拉伯國家油田和煉油廠襲擊，企圖迫使美、以停止軍事行動。

七國集團（G7）能源部長本周二（10日）已表示，原則上支持「實施積極主動的措施來應對局勢」，當中包括動用戰略石油儲備。國際能源署（IEA）的數據顯示，其成員國目前共持有超過12億桶的公共緊急石油儲備，另外還有6億桶由政府強制要求的商業庫存。

與此同時，日本放送協會報道，11日晚上，日本首相高市表示，鑑於伊朗局勢不斷升級，日本打算最快於本月16日釋放石油儲備。

報道又指，汽油價格將降至每公升170日圓左右，並將採取措施緩解價格的突然波動。

