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伊朗局勢︱英媒：施紀賢或派遣反無人機攔截系統 特朗普曾批評對局勢態度猶豫

即時國際
更新時間：10:10 2026-03-15 HKT
發佈時間：10:10 2026-03-15 HKT

英國傳媒報道，在美、伊衝突持續升級之際，英國首相施紀賢（Keir Starmer）正考慮向中東派遣數千架反無人機攔截系統，以加強英國於區內的防空能力，應對來自伊朗的「見證者」（Shahed）無人機威脅。此舉亦被視為施紀賢政府回應美國總統特朗普（Donald Trump）早前批評其對中東局勢態度猶豫的舉措。

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《每日電訊報》周六（14日）報道，英國軍方官員正研究名為「章魚」（Octopus）的反無人機攔截系統，該系統目前正在英國生產，主要供應予烏克蘭，以對抗俄羅斯。消息人士透露，「章魚」系統的產量正逐步提升，預計每月可達數千套。

消息人士強調，烏克蘭在攔截伊朗無人機方面擁有豐富經驗，英國正與烏方合作研發和製造用於擊落「見證者」無人機的反無人機系統。他們認為，隨著中東衝突持續，英國「絕對應該探討如何引入烏克蘭的專業知識和創新成果」。

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此前，美國總統特朗普曾敦促英國向霍爾木茲海峽派遣艦船，以迫使伊朗解除對這條關鍵石油通道的封鎖。報道指，英國政府正考慮向波斯灣地區部署一艘軍艦，但尚未作出最終決定。

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