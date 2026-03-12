Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜誤炸女校致165死真相曝光 美軍據指錯用「過時情報」釀慘劇

更新時間：08:59 2026-03-12 HKT
發佈時間：08:59 2026-03-12 HKT

美以聯軍襲擊伊朗引發的平民傷亡爭議有重大進展。美媒周三（11日）引述兩名知情人士指，造成至少165名女學生及教職員慘死的米納布（Minab）女子小學遇襲案，極可能是美軍使用「過時定位情報」所致。這宗慘劇或成為數十年來美軍衝突中最嚴重的平民傷亡事件之一。

目標選定失誤 誤將學校當軍事設施

路透社早前已報道，美軍內部調查顯示美方極可能需為襲擊負責。最新消息指，負責編寫「目標清單」的官員疑使用了失效的情報，導致導彈偏離或誤判目標。據悉，該校官方網站存檔顯示，學校毗鄰伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）的一處基地，美軍原意或是打擊軍事目標，卻因情報未更新而釀成大禍。

另有報道指，美軍的內部調查指，該小學建築物「過去曾屬於伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍基地的一部分」，但在2013年至2016年間已被更改用途，成為一所小學，懷疑美軍情報未及更新有關資訊。

網絡流傳影片顯示，一枚疑似美製「戰斧」巡航導彈直接擊中校舍。事發於美以發動空襲的首日，伊朗駐聯合國代表巴雷尼（Ali Bahreini）證實，共有150名學生在爆炸中喪生，令有10多名教職員遇難。

特朗普改口風 稱願接受調查結果

此前，美國總統特朗普曾多次在無證據下反指伊朗應為事件負責，甚至稱伊朗彈藥「不精準」。然而，隨著物證陸續浮出水面，特朗普近日口風轉趨軟化，表示對襲擊細節了解不足，並稱調查仍在進行，他將會「接受調查結果」。

五角大樓發言人對「使用過時情報」的指控未作正面回應，僅重申事件調查中。國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）及多名官員則強調，美軍絕不會刻意針對平民。根據國際人道法，蓄意攻擊學校、醫院等民用建築極可能構成戰爭罪。

稚子送葬畫面傳全國 悲憤情緒蔓延

伊朗國營電視台上周播放了遇難女學生的葬禮畫面。成千上萬的群眾簇擁著覆蓋國旗的小型靈柩，場面極度哀戚。這宗「誤炸」事件已演變成外交災難，令美以聯軍在國際輿論上面臨沉重壓力。

目前美方尚未公布最終調查結論。外界高度關注，若證實是情報系統低級錯誤導致逾百兒童喪生，特朗普政府將如何應對國際社會的法律追責與道德譴責。

