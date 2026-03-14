伊朗局勢｜傳美部署海軍陸戰隊赴中東 特朗普：正徹底摧毀伊朗

中東戰火進入第兩周，美軍「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）持續升級。美媒引述消息報道，五角大樓周五（13日）下令增派一支海軍陸戰隊遠征部隊及多艘戰艦馳援中東。美國總統特朗普同日在社交媒體發文，措辭強硬地宣稱美軍正從軍事及經濟上「徹底摧毀」伊朗。

增調兩棲待命群 5000陸戰隊員開赴前線

據《華爾街日報》引述國防部官員消息，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）已批准中央司令部的請求，部署一組「兩棲待命群」（Amphibious Ready Group）及其下轄的海軍陸戰隊遠征部隊。此次調動通常涉及多艘大型戰艦及約5,000名海軍陸戰隊員，旨在支援已在當地作戰的美軍部隊。

據報，國防部長赫格塞斯已批准中央司令部的請求，部署一組「兩棲待命群及其下轄的海軍陸戰隊遠征部隊。路透社

美媒引述消息報道，五角大樓周五（13日）下令增派一支海軍陸戰隊遠征部隊及多艘戰艦馳援中東。海軍陸戰隊圖片

據悉，原本駐紮於日本的「的黎波里號」（USS Tripoli）兩棲突擊艦及隨艦陸戰隊已被下令轉向中東。由於伊朗近期加強在霍爾木茲海峽等關鍵航道的襲擊，嚴重影響全球能源市場，美軍此舉意在奪回航道控制權。

特朗普形容伊朗政權正被「殲滅」 赫格塞斯指其領導層藏匿

特朗普周五清晨在Truth Social上發文，宣稱美軍擁有「無與倫比的火力」及「無限的彈藥」。他寫道：「伊朗的海軍已經消失，空軍不復存在，導彈及無人機正被殲滅。我作為美國第47任總統，正將他們除掉，這是我巨大的榮幸。」

國防部長赫格塞斯亦補刀指，伊朗領導層目前正處於「絕望並躲藏」的狀態，更透露伊朗新任最高領袖已經受傷，「可能已經毀容」。

墜機意外釀6死 美軍傷亡人數攀升

然而，美軍在軍事行動中亦付出沉重代價。軍方證實，周四在伊拉克西部墜毀的KC-135空中加油機，機上6名機組人員已全部罹難。

自衝突爆發以來，美軍死亡人數已升至最少13人，其中7人死於戰鬥；另有約140名士兵受傷。儘管美軍損失持續增加，但五角大樓強調行動將繼續，直至中和伊朗的軍事威脅為止。