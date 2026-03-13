伊朗局勢｜美底特律猶太教堂遇襲 貨車衝撞後爆槍戰 槍手身亡

美國聯合以色列與伊朗交戰之際，美國密歇根州底特律市郊一座猶太教堂發生嚴重暴力襲擊事件。周四（12日），一輛貨車衝撞位於西布隆菲爾德鎮（West Bloomfield Township）的以色列神廟（Temple Israel）猶太教堂，隨後現場爆發槍戰，槍手最終遭擊斃。美國聯邦調查局（FBI）表示，襲擊事件是一宗「針對猶太社區的蓄意暴力行為」。

貨車衝撞神廟屋頂冒煙 警衛現場交火

根據密歇根州當地電視台WDIV-TV報道，案發時一輛貨車猛烈撞向以色列神廟建築。奧克蘭縣警長布查德（Mike Bouchard）證實，教堂的駐場警衛曾與槍手交火，「目前我們還無法確定疑犯的死因，但保安人員確實向嫌疑人開了槍」。美聯社引述消息報道，槍手遭警衛擊斃。

涉案貨車後座發現了大量爆炸物

布查德表示，這名身份尚未確定的嫌疑人駕駛卡車撞破了猶太教堂的大門，並沿著走廊行駛，隨後一名保安人員向他開槍。另一名安保人員被車輛撞倒，短暫失去意識，但無生命危險。

CNN引述多位執法部門消息人士的話稱，在嫌疑人的車後座發現了大量爆炸物。

現場拍攝到的畫面顯示，教堂屋頂有濃煙冒出，數十輛警車已將建築物重重包圍。FBI已介入調查，以了解犯案動機，以及是否還有其他涉案人士。

驚魂一刻：家長衝入幼兒中心接走子女

案發地點是以色列神廟，該處設有早期教育中心。教堂下午發表聲明，確認教堂內所有人員安全，包括事發時正在幼兒學習中心的140名學生。

底特律猶太聯合會（Jewish Federation of Detroit）隨即向該地區所有猶太組織發出緊急指示，要求立即啟動「封鎖協定」（Lockout Protocol），禁止任何人進出建築物，以防進一步襲擊。

FBI介入調查 涉事神廟規模冠全美

密歇根州州長惠特默（Gretchen Whitmer）發表聲明，形容事件令人心碎。她強調，密歇根州的猶太社區應該能夠在和平中生活及實踐他們的信仰，「反猶太主義在密西根州沒有立足之地，也絕不能容忍」。

路透社報道，自中東地區最近爆發戰爭以來，美國各地的猶太教和伊斯蘭教組織都加強了安全措施。近日，堪薩斯市和華盛頓郊區的機場都發生了安全警報，兩名男子因涉嫌在紐約市格雷西官邸外一場混亂的反伊斯蘭抗議活動中引爆自製炸彈而被捕。

特朗普：事件令人震驚

美國總統特朗普表示，他已聽取了有關此次襲擊的簡報，並稱其「令人震驚」。他說：「在今天早些時候底特律猶太教堂遭到襲擊後，我想向密西根州的猶太社區和底特律地區的所有民眾表達我們的慰問。」

以色列神廟是全美規模最大的猶太教改革派神廟，擁有約1.2萬名成員。該機構除了提供宗教服務外，亦是當地重要的家庭及成年人教育中心，在國際猶太社區中具有高度影響力。