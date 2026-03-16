九龍灣恐怖車禍│傷者猶有餘悸：避咗一避 否則你訪問唔到我

中午午飯時間，臨興街人流如鯽，一輛私家車從羅中心二期停車場駛出，突無故高速剷上香港大學附屬分校行人路，驟時間風雲變色，慘叫聲和撞擊聲此起彼落，多名途人紛紛倒地，一片哀鴻。

目擊者李先生估計，肇事私家車由停車場駛出，他形容事發時撞擊聲很大，「聽到兩吓撞嘢聲，第一吓唔係好大聲，第二吓就好響，唔似私家車，仲以為係貨車撞到嘢。」

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他走出來時已看見很多人躺在地上，「粗略估計都有10個人。」其後他見司機開車門落車，並無受傷，清醒。他形容當時司機「四圍望」，但神情呆滯。李先生指見到最傷有三人，「佢哋瞓晒地下，唔郁，其餘傷者都會郁，只係揞住嗌痛，有男有女。」

封先生當時正去午飯途中，見私家車直衝上行人路，他立即閃避，「我避咗一避，否則你訪問唔到我。」但他仍被私家車撞及身體，跌碰落地，撞傷眼角。封先生表示，當時肇事私家車車速好快，「架車好快衝埋來，起碼80咪(公里/時速)」。

目擊者江小姐表示，剛剛行過聽到有人大叫，見到有個女子倒卧地上，並見到附近有途人倒地，「個女仔手指仲會郁，好想快啲有人嚟救佢」。

警方在場調查。梁國峰攝