Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜伊軍宣布：將攻擊中東銀行及金融機構 FBI指伊無人機或襲美西岸

即時國際
更新時間：03:24 2026-03-12 HKT
發佈時間：03:24 2026-03-12 HKT

中東戰火燒向金融體系。伊朗軍方周三（11日）發出嚴厲警告，宣布將中東地區的銀行及金融機構列為新的軍事打擊目標，藉此報復美以聯軍早前對德黑蘭金融設施的空襲。與此同時，美國聯邦調查局（FBI）發出緊急警報，指有情報顯示，伊朗正密謀利用神秘船隻，向美國西岸發動無人機突襲。

報復德黑蘭銀行遇襲 杜拜沙特風險激增

伊朗聯合軍事司令部周三透過國營電視台發表聲明，指由於美國與「猶太復國主義政權」（以色列）早前空襲德黑蘭一間銀行並導致員工傷亡，伊方已獲得「不受約束」的授權，對敵方的經濟中心進行對等打擊。聲明更公開呼籲中東地區民眾，應避免靠近銀行建築物一公里範圍。

這項威脅令國際金融樞紐阿聯酋杜拜、沙特阿拉伯及巴林首當其衝，風險大增。事實上，威脅已轉化為行動，一架伊朗無人機昨日擊中杜拜國際機場附近，造成4人受傷。

分析指出，若杜拜等地的金融機構真的受襲，將對全球能源交易與資金流向造成災難性影響。

FBI發警報：美西岸恐遭無人機突襲

戰火威脅不僅限於中東，美國本土亦面臨直接威脅。據美國廣播公司（ABC）報道，FBI已向加州各級警察部門發出內部警報，指情報顯示伊朗企圖通過向美國西海岸發射進攻性無人機，以報復特朗普政府的軍事行動。

當局2月底發佈的警報稱：「我們近期獲得情報，萬一美國對伊朗進行打擊，伊朗據稱計劃在2026年2月初，利用一艘身份不明的船隻，從美國本土海岸附近對加利福尼亞州的未指明目標發動無人機突襲。」由於美國和以色列已對伊朗進行打擊10多日，美方擔憂伊朗會落實以上無人機偷襲行動。雖然目前尚無具體的襲擊時間表或確切目標，但當局高度關注這類「非傳統」的滲透式攻擊。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
紅磡豪宅商場淪「高級死場」？百佳旗下Fusion超市結業離場 僅剩這家店守得住 街坊總結3大致命傷
紅磡豪宅商場淪「高級死場」？百佳旗下Fusion超市結業離場 僅剩這家店守得住 街坊總結3大致命傷
生活百科
14小時前
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
長者手機月費2026｜7大電訊公司優惠推介！最平$33/月 無限數據＋本地通話 中國移/csl/SoSim
生活百科
2026-03-10 17:07 HKT
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
房署夜晚上門公屋家訪惹熱議！凌晨2點、8號風球都嚟？過來人分享經驗：有「佢」陪同先好開門｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
邱淑貞大女沈月性感「床照」曝光  豐滿上圍撐爆低胸喱士內衣  眼神嫵媚展母親性感基因
邱淑貞大女沈月性感「床照」曝光  豐滿上圍撐爆低胸喱士內衣  眼神嫵媚展母親性感基因
影視圈
10小時前
王炸姐直播時突然表示頭痛不適。
00:35
隱疾奪命？︱山西網紅直播賣衫猝死 臨終鏡頭前求救「快點打120」︱有片
即時中國
6小時前
深圳交警在全市執法嚴打違規「電雞」。深圳發佈
北上注意︱深圳展全市執法行動 出動無人機捉違規「電雞」
灣區時事
15小時前
伊朗局勢｜多倫多美領館遭槍擊 美軍：霍爾木茲海峽附近毁伊16艘佈雷船｜持續更新
01:11
伊朗局勢｜懸掛泰國國旗貨船途經霍爾木茲海峽 受炮火襲擊傳3人失蹤
即時國際
8小時前
移加前港姐季軍驚喜宣布復出  嫁得好變闊太退圈16年  養尊處優「入五」仍靚到震
移加前港姐季軍驚喜宣布復出  嫁得好變闊太退圈16年  養尊處優「入五」仍靚到震
影視圈
7小時前
混血肥仔曾達恩涉家暴罪成Bob叔證「打女人」 曾傳偷食丁丁毀人設 前妻芊蕙子首開腔
混血肥仔曾達恩涉家暴罪成Bob叔證「打女人」 曾傳偷食丁丁毀人設 前妻芊蕙子首開腔
影視圈
5小時前
《中年好聲音》再有歌手宣布離巢TVB 兩位唱將發文告別：展開人生另一個新階段
《中年好聲音》再有歌手宣布離巢TVB 兩位唱將發文告別：展開人生另一個新階段
影視圈
15小時前