伊朗局勢｜伊軍宣布：將攻擊中東銀行及金融機構 FBI指伊無人機或襲美西岸

中東戰火燒向金融體系。伊朗軍方周三（11日）發出嚴厲警告，宣布將中東地區的銀行及金融機構列為新的軍事打擊目標，藉此報復美以聯軍早前對德黑蘭金融設施的空襲。與此同時，美國聯邦調查局（FBI）發出緊急警報，指有情報顯示，伊朗正密謀利用神秘船隻，向美國西岸發動無人機突襲。

報復德黑蘭銀行遇襲 杜拜沙特風險激增

伊朗聯合軍事司令部周三透過國營電視台發表聲明，指由於美國與「猶太復國主義政權」（以色列）早前空襲德黑蘭一間銀行並導致員工傷亡，伊方已獲得「不受約束」的授權，對敵方的經濟中心進行對等打擊。聲明更公開呼籲中東地區民眾，應避免靠近銀行建築物一公里範圍。

這項威脅令國際金融樞紐阿聯酋杜拜、沙特阿拉伯及巴林首當其衝，風險大增。事實上，威脅已轉化為行動，一架伊朗無人機昨日擊中杜拜國際機場附近，造成4人受傷。

分析指出，若杜拜等地的金融機構真的受襲，將對全球能源交易與資金流向造成災難性影響。

FBI發警報：美西岸恐遭無人機突襲

戰火威脅不僅限於中東，美國本土亦面臨直接威脅。據美國廣播公司（ABC）報道，FBI已向加州各級警察部門發出內部警報，指情報顯示伊朗企圖通過向美國西海岸發射進攻性無人機，以報復特朗普政府的軍事行動。

當局2月底發佈的警報稱：「我們近期獲得情報，萬一美國對伊朗進行打擊，伊朗據稱計劃在2026年2月初，利用一艘身份不明的船隻，從美國本土海岸附近對加利福尼亞州的未指明目標發動無人機突襲。」由於美國和以色列已對伊朗進行打擊10多日，美方擔憂伊朗會落實以上無人機偷襲行動。雖然目前尚無具體的襲擊時間表或確切目標，但當局高度關注這類「非傳統」的滲透式攻擊。