伊朗局勢｜特朗普稱戰事很快結束 伊朗宣布將攻擊中東銀行及金融機構｜持續更新

中東局勢劇烈升溫。以色列與美國2月28日聯手攻擊伊朗多地，以方稱發動是「預防式打擊」，並宣布以色列全國進入緊急狀態，全境響起警報，而美國總統特朗普亦對伊朗展開名為「史詩怒火」（Epic Fury）的大規模作戰行動，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）及多名伊朗高層官員在襲擊中身亡。及後伊朗報復並空襲美以在海灣多國的據點。

行動代號「史詩怒火」

3月12日最新消息：

03：54

挪威警方表示，就8日美國駐挪威使館附近爆炸案，警方11日逮捕了居住在挪威首都奧斯陸的三兄弟。警方表示，三人年齡均爲二十多歲，是挪威公民，原籍伊拉克，案發當日，其中一人將簡易爆炸裝置放置在大使館外，另外兩人為同謀。三人此前均無犯罪記錄。

03：22

當地時間3月11日晚，伊朗總統佩澤希齊揚在其社交平台發文，對結束目前戰事提出三項條件，包括美國和以色列承認伊朗的合法權利、支付戰爭賠償，並由國際社會提供堅定保障，以防止伊朗未來再次受到侵略。

02：40

伊朗駐塞浦路斯大使阿里禮薩·薩拉里安在接受採訪時表示，伊朗新任最高領袖穆傑塔巴·哈梅內伊在2月28日美國和以色列對伊朗的空襲中受傷，但他未有披露穆傑塔巴的具體傷勢。這是伊朗官方首度對外證實的穆傑塔巴傷情。

當地周三（11日），伊朗總統佩澤希齊揚之子優素福在社交平台上表示，穆傑塔巴「平安」。優素福說：「我聽說穆傑塔巴受傷了。我詢問了與他保持聯繫的朋友。他們說，他平安無事。」

01：37

美國廣播公司（ABC）報道，美國聯邦調查局（FBI）向加州各警察部門發警報，指有迹象顯示，伊朗企圖通過向美國西海岸發射進攻性無人機，來報復美國的軍事行動。

00：13

伊拉克方面表示，在巴格達國際機場附近擊落了四架無人機，暫未收到人員傷亡或財產損失報告。

00：04

美媒報道，一項正在進行的美軍內部調查初步認定，美軍對伊朗南部城市米納布一所女子小學的導彈襲擊，是因「使用了美國國防情報局提供的『過時數據』」，導致學校被「誤標」爲軍事目標，所以造成這宗導致至少165名師生無辜慘死的誤擊。

美軍的內部調查指，該小學建築物「過去曾屬於伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍基地的一部分」，但在2013年至2016年間已被更改用途，成為一所小學。

3月11日最新消息：

22：30

美國總統特朗普當地時間週三接受「Axios」新聞網站電話採訪時表示，與伊朗的戰爭將「很快」結束，因為「實際上已經沒有什麼可以攻擊的目標了」。

22：20

國際能源署同意釋出4億桶石油，緩解美以對伊朗戰爭導致的油價飆升。

19：06

當地時間11日，泰國皇家海軍參謀長表示，海軍接到報道稱，當天，一艘懸掛泰國國旗，載有23名船員的貨船在途經霍爾木茲海峽時，船尾遭到炮火襲擊，導致船艙嚴重受損。據悉目前，船員已緊急撤離，同時向當地海事安全機構請求援助。目前襲擊者身份尚未確定。有消息指，目前有3名船員失蹤。