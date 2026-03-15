伊朗局勢｜伊朗稱已準備長期作戰 據報特朗普本周宣布派艦赴霍爾木茲海峽護航｜持續更新

中東局勢劇烈升溫。以色列與美國2月28日聯手攻擊伊朗多地，以方稱發動是「預防式打擊」，並宣布以色列全國進入緊急狀態，全境響起警報，而美國總統特朗普亦對伊朗展開名為「史詩怒火」（Epic Fury）的大規模作戰行動，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）及多名伊朗高層官員在襲擊中身亡。及後伊朗報復並空襲美以在海灣多國的據點。

伊朗局勢較早前事態發展，詳見本報早前報道。（相關報道：伊朗局勢｜懸掛泰國國旗貨船途經霍爾木茲海峽 受炮火襲擊傳3人失蹤）

行動代號「史詩怒火」

3月16日最新消息：

05：05

《華爾街日報》周日引述美國官員報道，美國總統特朗普政府最快本周宣布，已有多個國家同意組成聯盟，為通過霍爾木茲海峽的船隻提供護航。

04：30

伊朗警方首長拉丹（Ahmadreza Radan）周日表示，當局已拘捕500名涉嫌向敵方提供情報的人士。

相關新聞：伊朗局勢｜伊朗警方首長稱拘捕500人 涉向敵方提供情報

03：05

卡塔爾國防部表示，其防空部隊週日成功攔截並摧毀多架來自伊朗的無人機。

02：30

伊拉克表示，巴格達國際機場附近遭火箭襲擊，造成4人受傷。

01：41

沙特阿拉伯表示，其防空系統在東部省上空攔截並擊落一架無人機。

01：37

黎巴嫩當局表示，以色列對黎巴嫩的戰爭導致流離失所人數持續上升，全國已開設620個避難所，並統計共有831,002名國內流離失所者向官方登記。

01：25

巴林表示，自伊朗發動針對該地區的攻擊以來，該國防空系統已成功攔截並摧毀 125 枚飛彈及 203 架無人機。

00：41

以色列軍機對黎巴嫩南部多個地區發動空襲，包括泰貝鎮及其周邊，以及艾塔龍和沙布里哈。

00：08

科威特國防部表示，3架無人機襲擊科威特國際機場，導致雷達系統受損。當局稱，武裝部隊其後擊落另外5架無人機。

3月15日最新消息：

23：20

伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araghchi）表示，德黑蘭從未要求停火或與華盛頓展開談判，並強調在與美國持續衝突之際，伊朗將繼續採取自衛行動。

相關新聞：伊朗局勢｜外長阿拉格齊稱未要求停火及談判 準備好長時間自衛

22：55

埃及外長阿卜杜勒阿提與卡塔爾埃米爾塔米姆會面，討論推動地區局勢降溫及結束涉及以色列、美國與伊朗衝突的可能方案。埃及外交部表示，阿卜杜勒阿提此行為海灣訪問行程一部分，就最新局勢與區內領袖磋商。

22：40

意大利軍方表示，位於科威特、由意大利與美國共同使用的一處軍事基地遭無人機襲擊。法新社引述官方消息指，事件未造成人員傷亡。

22：10

美國能源部長賴特接受美國廣播公司節目訪問時表示，與伊朗的戰爭預計將在未來數週內結束，甚至可能更快，屆時能源供應有望回升，能源價格亦將回落。

20：36

伊朗首次使用「泥石」彈道導彈。央視新聞消息，當地時間3月15日下午，伊朗伊斯蘭革命衛隊宣布發動「真實承諾-4」第54輪軍事行動。在本次行動中，伊朗不僅使用了「海巴爾·謝坎」導彈、「卡德爾」導彈和「埃馬德」導彈，還出動了「霍拉姆沙赫爾」導彈和「泥石」彈道導彈。據悉，這是本輪美以伊衝突中，伊朗首次使用「泥石」彈道導彈。

伊方表示，本次襲擊精確命中了位於以色列的多個核心戰略目標。打擊重點聚焦於影響空中作戰的管理和決策中心、軍事工業和防禦基礎設施以及以色列軍隊集結地。

19：32

路透社報道，以色列媒體稱，一枚伊朗飛彈的碎片擊中了一棟由美國領事館人員使用的住宅建築，傷亡情況、細節尚不明。

19：27

以色列外長不打算與黎巴嫩談判，否認導彈攔截器告急通知美國。以色列外長薩爾說，以色列政府不打算在未來幾天與黎巴嫩進行直接談判，也沒有向美國通報以方的導彈攔截器庫存告急。另一方面，黎巴嫩媒體和政府周日(3月15日)稱，黎巴嫩南部連夜遭遇空襲，造成至少4人死亡。以軍同日發表聲明稱，軍方繼續打擊真主黨在黎巴嫩各地使用的基礎設施，並轟炸了南部卡特拉尼村的「多個真主黨發射點」，稱真主黨正準備從該地發射導彈。

18：56

伊朗呼籲各國謹慎避免行動擴大美伊衝突範圍。法新社報道，伊朗外交部星期天（3月15日）發佈聲明說，阿拉格齊在與法國外長巴羅通話時，呼籲其他國家「避免採取任何導致衝突升級或擴大的行動」。

18：00

受中東局勢影響，F1正式宣布取消下月巴林及沙特站賽事。按照賽程，巴林站和沙特站賽事，原本分別應該在4月10日至12日及4月17日至19日進行。

相關新聞：F1│中東戰事影響 巴林沙特兩站大獎賽取消

16：40

據卡塔爾半島電視台，對於美國總統特朗普日前發文呼籲多國派遣軍艦在霍爾木茲海峽護航一事，法國、日本、韓國、英國四國作出回應，均沒有響應特朗普的呼籲。

相關新聞：伊朗局勢｜特朗普促派艦赴霍爾木茲海峽護航 法國斷言拒絕 日韓英態度審慎

15：40

伊朗伊斯蘭革命衛隊周日（15日）發表聲明稱，在與以色列和美國持續的戰爭中，將把以色列總理內塔尼亞胡作為打擊目標。聲明稱，如果「這名殺害兒童的罪犯仍然活著，我們將繼續全力追捕，並將其擊斃」。

14：20

當地時間15日，伊朗西阿塞拜疆省檢察長稱，安全部門在該省烏爾米耶等地成功打擊數個與以色列有關聯的間諜僱傭兵網絡。據通報，共有20名成員已被正式逮捕並關押。

伊方稱，調查顯示，這些疑犯長期從事損害伊朗國家安全的活動，主要包括收集並向以色列方面發送伊朗軍事、警務及安全設施的詳細地理坐標和相關參數。

11：10

俄新社報道，伊朗議會國家安全和外交政策委員會主席易蔔拉欣·阿齊茲昨日（14日）在社群媒體上發文說，烏克蘭向以色列提供與無人機有關的支持，實際上已捲入戰爭，導致其全境成為伊朗的合法打擊目標。

烏克蘭總統澤倫斯基近期多次表示，願意協助相關國家攔截伊朗無人機。路透社較早前報道說，烏克蘭已向中東地區派遣反無人機專家，這些專家已準備好在未來幾天內開始行動。

10:15

英國首相施紀賢（Keir Starmer）正考慮向中東派遣數千架反無人機攔截系統，應對來自伊朗的「見證者」（Shahed）無人機威脅，此舉亦被視為施紀賢政府回應特朗普早前批評其對中東局勢態度猶豫的舉措。

相關新聞：伊朗局勢︱英媒：施紀賢或派遣反無人機攔截系統 特朗普曾批評對局勢態度猶豫

08：55

美國總統特朗普聲稱美軍剛按照他的指示，轟炸了伊朗石油出口樞紐哈爾克島，「徹底摧毀島上所有軍事目標」，警告若伊朗干擾霍爾木茲海峽，將考慮摧毀島上的石油基礎設施。大部分經該島出口的石油銷往中國。

相關新聞：伊朗局勢︱美轟伊石油出口樞紐 特朗普警告：若不開通霍峽將打擊石油設施

06：00

根據伊朗半官方媒體法爾斯通訊社和SNN報道，週六，伊朗中部城市伊斯法罕一處工業區遭到攻擊，造成15人死亡。

05：12

伊朗伊斯蘭革命衛隊在聲明中警告，美國應撤離其在中東地區的所有工業設施。聲明同時呼籲，區內國家居住在由美國企業持股的工廠附近的民眾盡快撤離，以免受到傷害。

03：15

科威特民航局表示，周六晚有無人機襲擊擊中機場雷達系統。

02：45

伊拉克北部埃爾比勒附近一間煉油廠周六晚遭無人機襲擊並引發火警。庫爾德地區政府表示，煉油廠事後已暫停運作，暫未有傷亡或損毀詳情。

01：15

美國駐伊拉克首都巴格達的大使館周六遭導彈襲擊，建築物冒出濃煙。美國駐巴格達大使館更新安全警告，呼籲在伊拉克的美國公民立即離境。聲明指，選擇留在伊拉克的美國公民應重新考慮決定，因伊朗支持的武裝組織構成「重大威脅」。

01：00

伊朗外交部長阿拉格齊表示，若伊朗石油及能源基礎設施成為攻擊目標，德黑蘭必定作出報復。阿拉格齊指，伊朗新任最高領袖穆傑塔巴沒有問題。

相關新聞：伊朗局勢伊朗外長警告若能源設施遇襲必報復 美資能源設施或成目標

00：45

路透社引述據消息人士透露，美國總統特朗普政府拒絕中東盟友提出的外交斡旋。伊朗高層消息人士向路透社表示，伊朗亦拒絕在美國及以色列停止空襲前進行任何停火。

相關新聞：伊朗局勢｜據報特朗普拒絕停火談判 美國中東盟友外交斡旋遇阻礙

3月14日最新消息：

23：45

伊朗伊斯蘭革命衛隊發言人表示，伊朗對美資銀行的分行進行打擊，是回應兩家伊朗銀行遇襲。

23：20

新華社引述伊朗學生通訊社日報道，伊朗文化遺產、旅遊和手工藝部表示，該國至少有56處歷史文化遺產在美國和以色列的軍事打擊中遭到嚴重破壞。

20:30

伊朗指揮官提結束戰爭2條件

新華社引述伊朗媒體14日報道，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）高級指揮官禮薩伊（Mohsen Rezaee）說，伊朗將在兩個條件下考慮結束戰爭：

伊朗收回所有損失； 美國離開波斯灣。

18:00

伊朗導彈擊中以色列中部居民區

以色列國防軍（IDF）表示，伊朗導彈夜襲以色列，擊中中部城填紹哈姆（Shoham）一處民居建築，炸毀了屋頂。

伊朗導彈擊中以色列中部居民區。 X@visionergeo

17:12

美國駐巴格達大使館遭導彈襲擊

路透社引述伊拉克安全部門消息人士報道，美國駐巴格達大使館被空襲擊中，冒出濃煙。美聯社報道指出，無人機擊中了大使館院內的直升機停機坪。

美國駐巴格達大使館大樓冒出濃煙。 美聯社

美國駐巴格達大使館人員檢查爆炸造成的損失。 美聯社

美國大使館位於巴格達底格里斯河對岸。 美聯社

16：48

荷蘭首都阿姆斯特丹發生一宗針對猶太社群的襲擊事件。當地一所猶太學校於今日（14日）突然發生爆炸。學校建築在爆炸中受到一定程度的破壞。

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16：45

彭博新聞引述知情人士報道，霍爾木茲海峽外的阿聯酋富查伊拉港的部分石油裝載工作，在上午發生無人機襲擊和火災後暫停。

14：20

新華社報道，根據海運數據顯示，3月1日至今，只有77艘船通過霍爾木茲海峽。與之相比，去年3月1日至11日，通過這一海峽的船隻達1229艘。

13：02

據美國《新聞週刊》報道，伊拉克「伊斯蘭抵抗組織」（ISRI）發起反擊行動，宣布懸賞1.5億伊拉克第納爾（折合約11.4萬美元，即約89萬港元），公開徵求有關美國軍方及情報機構高級官員的線索。

該組織在社交平台上發文表明，無論是伊拉克本地人還是外國人，只要其提供的資訊能協助他們抓獲或「清除」美方軍事與情報高層人物，均可全數獲得這筆賞金。

伊朗擬限額放行油輪 條件：必須以人民幣結算

12：12

據CNN報道，一名伊朗資深官員透露，伊朗正考慮允許有限數量的油輪通過全球能源運輸要道霍爾木茲海峽，但開出了一個重大前提，所有石油貨物必須以人民幣進行交易。此外，伊朗目前正著手制定新計劃，以嚴格管理該海峽的油輪流量。

目前國際石油市場幾乎完全由美元主導，僅有受制裁的俄羅斯石油會使用盧布或人民幣結算。雖然中國近年積極推動以人民幣購買石油（特別是在沙特阿拉伯），但美元的全球儲備貨幣地位依然穩固，人民幣在國際市場的認受性仍有待提升。

受霍爾木茲海峽局勢緊張影響，外界對能源供應的擔憂已將國際油價推高至自2022年7月（即俄烏戰爭爆發初期）以來的新高。

12：03

伊拉克官員稱，美國駐巴格達大使館的直升機坪遭導彈擊中。

11：55

據外媒披露，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）本週初與美國總統特朗普（Donald Trump）通話時，曾提議由俄國出面接管伊朗的高濃度濃縮鈾，藉此為美伊雙方創造停戰協商的空間。然而，這項提議最終遭到特朗普拒絕。

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11：19

法爾斯通訊社報道，伊朗哈爾克島受美方空襲期間，島上發生15次以上爆炸，美方試圖破壞島上防禦工事、軍事基地和直升機機庫等，但石油設施未被損壞。

11：03

《新華社》消息指，一艘土耳其船獲伊朗批准通過霍爾木茲海峽。

10：09

美國《華爾街日報》引述兩名美國官員指，5架美國空軍加油機在沙特阿拉伯的蘇丹王子空軍基地（Prince Sultan Air Base）地面遭到襲擊並受損。

報道稱，這些飛機是最近幾天伊朗對該基地的飛彈襲擊中被擊中，受損但未完全毀壞，目前正在維修中，而攻擊中無人死亡。

10：03

美國針對伊朗的施壓行動進一步升級。美國國務院宣布，懸賞高達1,000萬美元（約7,800萬港元），公開徵集有關伊朗新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）以及多名軍事與情報高官的確切行蹤與資訊。

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巴林及沙特站一級方程式賽事或取消

09：50

根據英國天空體育新聞報道，由於中東地區衝突局勢未見緩解，原定於下個月在巴林和沙特阿拉伯舉行的兩站世界一級方程式賽車（F1）比賽預計將不會如期進行。

根據原計劃，巴林大獎賽將於4月12日舉行，隨後一週的4月19日由沙特阿拉伯接棒舉辦。截至目前，F1方面與國際汽車聯合會均拒絕對此置評。

報道稱，官方預計將在未來48小時內正式宣布這項決定。此前有報道表示，如果這兩場比賽被取消，F1將不會在賽歷中安排替代賽事，換言之本賽季將縮減至22站。

2025年世界一級方程式賽車沙特阿拉伯站。（法新社）

09：12

一名美國官員稱，有13名美軍人員在對伊朗軍事行動中死亡。約200人受傷，其中10人重傷。

特朗普宣布：美軍正摧毀哈爾克島上所有軍事目標

08：34

《路透社》報道，特朗普在搭乘空軍一號前往佛羅里達後不久，即在社群平台發文宣布，美國中央司令部剛執行了中東歷史上最強大的轟炸行動之一，徹底摧毀了伊朗「皇冠上的明珠」哈爾克島上所有的軍事目標。哈爾克島位於波斯灣，目前負責處理伊朗全國九成石油出口，被視為伊朗最大原油出口基地。



特朗普又在帖文中警告說，基於人道考慮，他選擇不摧毀島上的石油基礎設施，但若伊朗干擾霍爾木茲海峽船隻的自由與安全通行，「我會立刻重新考慮這項決定（摧毀島上石油基礎設施）」。

06：24

AXIOS網站引述消息報道，俄羅斯總統普京在本週與美國總統特朗普的一次通話中，就如何結束美伊衝突提出了多項建議，包括建議將伊朗的濃縮鈾運往俄羅斯。但特朗普拒絕了這一提議。

04：02

伊朗媒體報道，伊朗當局逮捕了14名與美國和以色列有關聯的「關鍵人物」，他們涉嫌意圖「製造動亂、騷亂和進行反安全活動」。

特朗普：下週將對伊朗進行「猛烈空襲」

02：45

美國總統特朗普接受霍士新聞記者電話採訪時表示，美軍下週將對伊朗進行「猛烈空襲」，指美軍目前的重點是摧毀伊朗導彈和無人機製造工廠，並稱伊朗軍事力量已遭到嚴重損失，估計需要數年時間才能重建。

有新聞網站近日披露，美國正考慮奪取伊朗最大原油出口基地哈爾克島。特朗普被問及時，未有作出回應。哈爾克島位於波斯灣，目前負責處理伊朗全國九成石油出口。

01：33

英媒周五（13日）引述消息報道，法國及意大利正嘗試與伊朗展開對話，尋求達成協議以確保其船隻能安全通過霍爾木茲海峽。惟意大利官員後來否認該國與伊朗進行相關談判。路透社亦引述消息指，法國沒有與伊朗展開秘密談判。

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美國增派海軍陸戰隊赴中東

00：55

美媒引述消息報道，五角大樓周五（13日）下令增派一支海軍陸戰隊遠征部隊及多艘戰艦馳援中東，人員編制達數千人。美國總統特朗普同日在社交媒體發文，措辭強硬地宣稱美軍正從軍事及經濟上「徹底摧毀」伊朗。

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00：37

央視報道，伊朗首都德黑蘭南部及卡拉季傳出連續爆炸聲。

土耳其船隻成功獲准通過霍峽

00：25

土耳其交通和基礎設施部長阿卜杜勒卡迪爾證實，一艘土耳其船隻因涉及伊朗港口業務，經土方與伊朗當局溝通後，獲准通行霍爾木茲海峽。目前，土方仍有14艘船隻正在霍峽等待通行。

00：12

黎巴嫩公共衛生部緊急行動中心公布，由3月2日至13日期間，以色列在黎巴嫩發動的襲擊已造成773人死亡、1933人受傷。

00：08

據報兩艘懸掛印度國旗的液化石油氣（LPG）運輸船，獲伊朗批准通過霍爾木茲海峽。

00：03

意大利撤離駐伊拉克部隊

意大利防長克羅塞托證實，意大利已撤離駐紮在伊拉克埃爾比勒（Erbil）軍事基地的部隊。他表示，早前一枚導彈擊中埃爾比勒基地，雖然意方無人員傷亡，但基於安全考慮，決定撤離軍事人員，目前有102人返回意大利，另有約40人轉移至約旦。

3月13日最新消息：

22：30

美軍KC-135加油機在伊拉克墜毀，軍方證實機上6人全罹難。

20：30

赫格塞斯：伊朗新任最高領袖受傷 可能已毀容

美國國防部長赫格塞斯周五開記者會，表示伊朗新任最高領袖穆傑塔巴受了傷，可能已經毀容，並聲稱由於美國的軍事行動，伊朗領導層的力量已被嚴重削弱。

赫格塞斯並對伊朗當局公開的穆傑塔巴「首份聲明」表示懷疑。「他昨天發表了一份聲明，實際上很軟弱，而且沒有聲音，也沒有視頻，伊朗有很多攝影機和錄音設備，為什麼只發表一份書面聲明？我想你們都知道原因。他的父親去世了。他很害怕，他受傷了，他四處逃亡，而且他缺乏合法性。對他們來說，情況很糟糕。」

此外，他表示，美以持續空襲已擊中超過15,000個目標。他指伊朗的軍事能力已顯著削弱，「伊朗沒有防空系統，沒有空軍，也沒有海軍，導彈數量下降了90%。

18：12

美軍一架KC-135加油機在伊拉克墜毀，中央司令部確認機上6人當中，有4人死亡。軍方表示，飛機墜毀並不是由​​於敵方火力或友軍火力造成的。事件具體情況仍在調查中。

此前中央司令部曾表示，事故涉及兩架飛機，另一架機已安全降落。

08：38

美軍稱福特號航母起火與戰事無關

美國海軍中央司令部3月12日在社交媒體上發表聲明稱，「福特號」航母上的洗衣房發生火災，起火原因與戰事無關。聲明稱，火災已得到控制。航母的推進裝置沒有受到損壞，目前仍能全面運行。兩名受傷士兵正在接受治療。「福特號」航母目前正在紅海參與對伊朗的軍事行動。

08：32

美國放寬對俄石油制裁

美國財政部發放了一份爲期30天的許可證，允許各國購買目前滯留在海上的俄羅斯石油及石油產品。美國財長貝森特表示，此舉旨在穩定因對伊朗的衝突而動盪的全球能源市場，這項短期措施不會給俄羅斯政府帶來顯著的經濟收益。

許可證文本顯示，週四頒發的這份許可授權自3月12日起對裝載在船隻上的俄羅斯原油及石油產品進行運輸和銷售，有效期將持續至美東時間4月11日午夜。此前，美國財政部已於3月5日爲印度特批了一項爲期30天的豁免令，允許新德里購買滯留在海上的俄羅斯石油。

06：32

伊拉克艾比爾省（Erbil）省長表示，伊拉克北部一處駐有庫德族部隊與國際聯軍的基地遭無人機攻擊，造成6名法國士兵受傷。

05：56

美國中央司令部周四（12日）證實，兩架正執行針對伊朗軍事行動的KC-135空中加油機，在伊拉克西部空域發生事故，其中一架不幸墜毀，另一架則成功安全降落。軍方目前正展開大規模搜救行動，並初步排除飛機是遭敵方或友軍炮火擊落。

不過，伊朗國家電視台其後援引哈塔姆·安比亞中央司令部的消息報道稱，該架美國軍用加油機是被「抵抗組織」發射的導彈擊落，機組人員全部死亡。

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03：04

美國聯合以色列與伊朗交戰之際，美國密歇根州底特律市郊一座猶太教堂發生嚴重暴力襲擊事件。周四（12日），一輛貨車衝撞位於西布隆菲爾德鎮（West Bloomfield Township）的以色列神廟（Temple Israel）猶太教堂，隨後現場爆發槍戰，槍手最終遭擊斃。美國聯邦調查局（FBI）表示，襲擊事件是一宗「針對猶太社區的蓄意暴力行為」。

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01：22

美國軍方表示，自2月28日對伊朗發動軍事行動以來，美軍已打擊超過6,000個目標，其中包括30多艘布雷船。

01：11

伊朗最高領袖穆傑塔巴發表首份聲明後約三小時後，伊朗武裝部隊總參謀部發表聲明表示，將在伊朗最高領袖兼武裝部隊總司令穆傑塔巴的領導下，全力維護國家安全。

聲明稱，伊朗武裝部隊將在最高領袖命令下，以比過去更加堅定的態度維護伊斯蘭革命成果，並表示將捍衛國家利益與安全「直至最後一滴血」。

伊朗對米納薩勒曼港美國第五艦隊總部發動打擊

00：56

伊朗革命衛隊公共關係部宣布，海軍對位於米納薩勒曼港的美國第五艦隊總部發動了「毀滅性打擊」。

伊朗外交發言人：若與海軍協調 部分船隻可通過霍峽

00：41

伊朗邁赫爾通訊社報道，伊朗外交發言人表示，如果與伊朗海軍協調，許多船隻仍然可以通過霍爾木茲海峽。

此外，伊媒引述伊朗副外長表示，此前當局允許了部分船舶通過霍爾木茲海峽，又稱伊朗未有在霍爾木茲海峽佈設水雷。

伊朗官媒：已故最高領袖哈梅內伊妻子仍生還 早前報道不確

00：02

伊朗官媒報道，已故最高領袖哈梅內伊的妻子還活着，早前關於她遇襲身亡的報道不屬實。

3月12日最新消息：

23：57

以色列軍方宣布，已對貝魯特展開新一輪空襲，包括擊中貝魯特市中心一棟建築，該建築僅距離政府總部不到一公里。

23：51

挪威海事局宣布，懸掛挪威國旗的船舶將不得進入霍爾木茲海峽，直至另行通知為止。

21：23

伊朗媒體12日報道，伊朗最高領袖穆傑塔巴發表首份聲明，內容包括7個部分。內容包括殉難的革命領袖、人民的角色與責任、武裝力量、行政機構、抵抗陣線、地區國家以及如何應對敵人等7個部分。穆傑塔巴指，霍爾木茲海峽仍應保持封閉。



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穆傑塔巴又指，中東地區所有的美軍基地都應立即關閉，否則這些基地將遭到攻擊。



穆傑塔巴表示，「抵抗陣線」是伊斯蘭革命價值不可分割的一部分，「抵抗陣線戰士」是伊朗最好的朋友。此外，伊朗將向敵人尋求賠償，或根據情況摧毀其資產，

在談及地區局勢時，穆傑塔巴呼籲鄰國關閉境內被美國利用的軍事基地，並表示伊朗的打擊目標僅針對相關軍事設施，而非這些國家本身。他同時強調，伊朗仍希望與鄰國保持友好關係。



18：00

伊朗法爾斯通訊社今日（12日）報道，伊朗伊斯蘭革命衛隊空軍指揮官薩達爾·伊斯梅爾·德甘及其妻子、兩個孩子等在伊朗中部阿拉克遇襲身亡。





11：36

伊拉克當局今日（12日）證實，兩艘油輪在伊拉克外海遭到襲擊，並起火及冒出濃煙，造成最少1名船員死亡，另有38人獲救，當局目前仍在搜救其他失蹤者。

相關新聞：伊朗局勢｜伊拉克外海兩油輪遇襲起火最少1死 搜救工作仍在進行

11：15

美國國務院（11日）指，自從美國針對伊朗發動「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）後，已有超過4.3萬名美國公民從中東安全返回美國。

07:18

美國能源部長賴特發表聲明表示，國際能源署32個成員國一致同意總統特朗普的要求，將協調釋放各國儲備的4億桶原油及成品油以降低能源價格。作爲此項行動的一部分，特朗普授權能源部從，下週起釋放戰略石油儲備中的1.72億桶原油。根據計劃的釋放速度，預計需要約120天完成交付。

06：44

當地時間12日凌晨，伊朗伊斯蘭革命衛隊發佈「真實承諾4」第33號公告，指在「真實承諾4」第40輪行動中，伊朗伊斯蘭革命衛隊與黎巴嫩抵抗力量展開聯合行動，在5小時內持續實施火力打擊，發射了「加德爾」「伊馬德」「海巴爾·謝坎」「法塔赫」等型號導彈，以及在黎巴嫩真主黨發射大量攻擊型無人機和導彈的配合下，對以色列從北到南超過50個目標實施打擊。此外，美軍在約旦和沙特的軍事基地也遭到革命衛隊導彈的打擊。

伊拉克水域油輪遭攻擊起火

06：13

伊拉克官員表示，兩艘載有伊拉克燃料油的外國油輪在伊拉克領海內，遭遇不明襲擊，導致起火，其中一名船員身亡。而初步調查顯示，是伊朗裝有炸藥的船隻，在伊拉克水域襲擊了該兩艘油輪。

伊

05：03

聯合國安理會以4票贊成、2票反對和9票棄權，未能通過俄羅斯提交、旨在敦促結束中東地區衝突的決議草案。俄羅斯、中國、巴基斯坦、索馬里投下贊成票，美國、拉脫維亞投下反對票。

決議草案對中東持續敵對行動造成的「悲劇性生命損失」表示哀悼，呼籲衝突各方立即停止軍事行動，並避免在該地區及更廣範圍內進一步升級局勢。決議草案還呼籲所有各方「在不再拖延的情況下重返談判桌」，並充分利用政治和外交手段解決危機。

04：40

沙特阿拉伯國防部稱，摧毀了3枚射向蘇丹王子空軍基地的彈道導彈。

03：54

挪威警方表示，就8日美國駐挪威使館附近爆炸案，警方11日逮捕了居住在挪威首都奧斯陸的三兄弟。警方表示，三人年齡均爲二十多歲，是挪威公民，原籍伊拉克，案發當日，其中一人將簡易爆炸裝置放置在大使館外，另外兩人為同謀。三人此前均無犯罪記錄。

03：34

以色列軍方稱，已在黎巴嫩貝魯特南部郊區，展開大規模攻擊。

其後以色列國防軍發表聲明，指自本次針對伊朗的軍事行動開始以來，以軍襲擊了約70個位於黎巴嫩貝魯特的真主黨目標，其中包括約50座真主黨使用的高層建築，投下了約200枚炸彈，打死了巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織多名指揮官，包括黎巴嫩區指揮官阿德哈姆·阿德南·奧斯曼、真主黨高級指揮官扎伊德·阿里·朱瑪，以及伊朗伊斯蘭革命衛隊「聖城旅」5名高級指揮官。

伊朗總統對停火提三條件

03：12

當地時間3月11日晚，伊朗總統佩澤希齊揚在其社交平台發文，對結束目前戰事提出三項條件，包括美國和以色列承認伊朗的合法權利、支付戰爭賠償，並由國際社會提供堅定保障，以防止伊朗未來再次受到侵略。

03：04

南韓傳媒近日公開一段令人震驚的監控片段，顯示駐韓美軍疑為支援中東戰事，本月初深夜採取秘密行動，將部署於慶尚北道星州基地的「薩德」（THAAD）高空防禦系統發射車悉數運走。

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02：57

以色列方面表示，黎巴嫩真主黨聯合伊朗軍隊，對以色列北部發動聯合導彈攻擊。這是戰爭爆發以來，黎巴嫩真主黨和伊軍首次協同作戰出擊。

02：40

伊朗駐塞浦路斯大使阿里禮薩·薩拉里安在接受採訪時表示，伊朗新任最高領袖穆傑塔巴在2月28日美國和以色列對伊朗的空襲中受傷，但他未有披露穆傑塔巴的具體傷勢。這是伊朗官方首度對外證實的穆傑塔巴傷情。

當地周三（11日），伊朗總統佩澤希齊揚之子優素福在社交平台上表示，穆傑塔巴「平安」。優素福說：「我聽說穆傑塔巴受傷了。我詢問了與他保持聯繫的朋友。他們說，他平安無事。」

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基於安全憂慮加劇 澳洲關閉駐以色列大使館

02：09

澳洲駐以色列大使館發出公告，指基於安全憂慮加劇，大使館已經關閉。

01：37

美國廣播公司（ABC）報道，美國聯邦調查局（FBI）向加州各警察部門發警報，指有迹象顯示，伊朗企圖通過向美國西海岸發射進攻性無人機，來報復美國的軍事行動。

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00：13

伊拉克方面表示，在巴格達國際機場附近擊落了四架無人機，暫未收到人員傷亡或財產損失報告。

00：04

美媒報道，一項正在進行的美軍內部調查初步認定，美軍對伊朗南部城市米納布一所女子小學的導彈襲擊，是因「使用了美國國防情報局提供的『過時數據』」，導致學校被「誤標」爲軍事目標，所以造成這宗導致至少165名師生無辜慘死的誤擊。

美軍的內部調查指，該小學建築物「過去曾屬於伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍基地的一部分」，但在2013年至2016年間已被更改用途，成為一所小學。

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3月11日最新消息：

22：30

美國總統特朗普當地時間週三接受「Axios」新聞網站電話採訪時表示，與伊朗的戰爭將「很快」結束，因為「實際上已經沒有什麼可以攻擊的目標了」。

22：20

國際能源署同意釋出4億桶石油，緩解美以對伊朗戰爭導致的油價飆升。

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19：06

當地時間11日，泰國皇家海軍參謀長表示，海軍接到報道稱，當天，一艘懸掛泰國國旗，載有23名船員的貨船在途經霍爾木茲海峽時，船尾遭到炮火襲擊，導致船艙嚴重受損。據悉目前，船員已緊急撤離，同時向當地海事安全機構請求援助。目前襲擊者身份尚未確定。有消息指，目前有3名船員失蹤。