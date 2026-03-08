伊朗局勢｜穆傑塔巴被選為最高領袖人選 特朗普稱未經美方批准將「不會長久」｜持續更新

中東局勢劇烈升溫。以色列與美國2月28日聯手攻擊伊朗多地，以方稱發動是「預防式打擊」，並宣布以色列全國進入緊急狀態，全境響起警報，而美國總統特朗普亦對伊朗展開名為「史詩怒火」（Epic Fury）的大規模作戰行動，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）及多名伊朗高層官員在襲擊中身亡。及後伊朗報復並空襲美以在海灣多國的據點。

伊朗局勢較早前事態發展，詳見本報早前報道。（相關報道：伊朗局勢︱哈梅內伊妻子傷重不治）

行動代號「史詩怒火」

3月9日最新消息：

05：35

伊朗官媒表示，專家會議選出哈梅內伊之子穆傑塔巴接任最高領袖

03：45

科威特稱，兩名邊防軍士兵在飛彈和無人機攻擊中喪生。

03：42

美國國防部表示，在與伊朗的衝突中再有一名美軍士兵陣亡，令衝突中的美軍死亡人數增至7人。

02：35

以色列總理內塔尼亞胡向伊朗民眾發出直接訊息，呼籲他們站出來對抗伊朗政權。

01：03

美國總統特朗普表示，伊朗下一任領導人必須獲得美國的批准，否則不會長久。

00：50

沙特阿拉伯民防部表示，利雅得省一住宅區遭到來襲飛彈擊中，造成兩人死亡、12人受傷。

00：04

英國首相施紀賢與美國總統特朗普通電話，雙方就中東局勢及兩國軍事合作進行了討論。

3月8日最新消息：

21：20

伊朗向巴林一個海水化淡廠發動攻擊。此類設施對於波斯灣地區乾旱國家的食水供應至關重要。伊朗外長阿拉格奇早前指控，美軍的空襲已先行損壞伊朗位於格什姆島（Qeshm Island）上的一個海水化淡廠，並警告「是美國開創了這個先例，而非伊朗。」

20：41

據報駐韓美軍運輸機近期紛紛離韓或被調往中東。據韓聯社，曾集結在韓國京畿道平澤市烏山基地的美軍大型運輸機近期紛紛離開韓國，引發外界對駐韓美軍防空武器或被調遣往中東地區的猜測。航班動態實時跟蹤網站8日數據顯示，上月下旬降落在韓國烏山基地的美軍C-5和C-17運輸機本月以來集中起飛離境，目的地大多為美國阿拉斯加安克雷奇的軍事基地。C-17為運送美軍裝備和兵力定期飛抵烏山，而C-5運輸機降落烏山較為罕見，更加引發關注。

18:30

伊朗半官方梅爾通訊社報道，負責遴選伊朗下一任最高領袖的機構已做出決定，並完成任命，但並未公布姓名。

88人專家會議的一位高級宗教人士胡達（Ayatollah Ahmad Alam al-Hoda）表示：「領導人選舉已經舉行，領袖已經任命。」

半官方伊朗學生通訊社（ISNA）引述另一專家會議成員海達里大（Ayatollah Heidari）表示，專家會議多數成員已批准「最佳」人選，是「大撒旦」（美國）曾提到的人選。

前最高領袖哈梅內伊8天前在以色列空襲中喪生。美國總統特朗普曾稱哈梅內伊之子穆傑塔巴接任「是不可接受的」。

14：00

伊朗就新的最高領袖人選作出最終決定。據伊朗媒體，負責選出下一任最高領袖的專家會議已就新的最高領袖人選作出最終決定。報道沒有透露新的最高領袖姓名。以色列軍方發文警告，不會放過任何伊朗最高領袖繼任者。

12：30

美駐奧斯陸大使館爆炸未傳傷亡。

07：30

美國總統特朗普表示，他已排除庫德族武裝參加對伊朗軍事行動的可能。

04：45

伊朗國家通訊社報道稱，德黑蘭一處石油儲存設施在最新一輪空襲中遭到襲擊，隨後德黑蘭上空升起滾滾濃煙

04：30

新華社引述根據伊朗法爾斯通訊社報道，伊朗伊斯蘭革命衛隊發射「城堡破壞者」飛彈擊中以色列海法煉油廠，回應稍早前美以戰機對德黑蘭石油設施的攻擊。

02：58

杜拜一名居民駕車期間，遭導彈或無人機遭防空系統攔截墜落的碎片擊中身亡

02：53

新華社報道，美國駐伊拉克大使館當晚遭到火箭攻擊，使館防空系統啟動對此進行攔截。

01：05

巴林內政部週六晚間表示，伊朗飛彈擊中首都麥納麥，導致一棟房屋及週邊幾棟建築起火並損壞。

00：20

以色列軍方警告黎巴嫩貝魯特南部居民立即撤離，稱伊朗真主黨活動迫使國防軍採取強硬行動，違令留守可能危及生命。

3月7日最新消息：

23：56

新華社報道，一名伊朗專家會議成員稱，選舉伊朗最高領袖的會議將在未來24小時內舉行。

23：55

阿聯酋國國防部表示，該國正遭伊朗發射的導彈和無人機攻擊，正由其防空系統進行攔截和摧毀。

23：33

伊朗伊斯蘭革命衛隊昨（7日）發表聲明，指已向駐巴林朱費爾基地發射導彈，以回應美國早前對伊朗格什姆海水淡化廠的襲擊。

23：10

土耳其阿納多盧通訊社報道，土耳其國防部正在考慮在北塞浦路斯部署F-16戰鬥機，以確保島上土耳其族聚居區的安全。

21：00

中國南方航空股份有限公司發布關於南航部分迪拜航班恢復運行的通知。南航將恢復2026年3月8日至11日的部分廣州⇋迪拜、深圳⇋迪拜航班運行。建議出行前通過南航官方渠道實時查詢航班動態。具體航班班期、時刻、執飛機型、購票等信息以實際查詢為準。

20：00

美國總統特朗普7日在社交媒體上發文說，伊朗「今天將遭到極其猛烈的打擊」，「一些原本未被考慮為打擊目標的地區和人群，現在有可能面臨徹底的摧毀和死亡」。伊朗「向中東鄰國道歉並投降」，並承諾不再向他們開火，這歸因於「美國和以色列的持續打擊」。

19：19

伊朗教育部今天表示，截至目前，美以襲擊已造成192名伊朗學生和教師死亡，154人受傷，另有66所學校受損或被毀。

18：57

印度證實一艘伊朗軍艦停靠印南部科欽港

據印度媒體，印度外交部長蘇傑生證實，一艘伊朗海軍艦艇已獲准在印度南部科欽港停靠。報道援引蘇傑生的話說，該艦此前向印度方面請求進入港口停靠，並於本月1日獲得印度政府批准。另據印度媒體援引消息人士的話報道，停靠在科欽港的伊朗軍艦名為「拉萬」號。經印度政府批准，該艦於3月4日抵達科欽港，183名船員已被安置在當地海軍設施內。

17：40

日本政府決定從今天起，以陸路方式協助希望離開中東地區4個國家的日本人撤離，分別是科威特、巴林、卡達和阿聯酋。

17：00

以色列國防軍當地時間3月7日發表聲明說，以空軍出動80多架戰機對伊朗首都德黑蘭和中部地區進行了新一輪空襲，襲擊了導彈儲存設施等多處軍事目標。聲明說，以軍還襲擊了伊朗伊瑪目侯賽因大學。以軍稱，該所大學是伊朗伊斯蘭革命衛隊主要軍事院校，內部設有革命衛隊的「多種軍事設施」。

17：00

杜拜機場局部恢復運作。在當地時間周六傳出爆炸聲短暫關閉後，已局部恢復運作。杜拜政府透過社交媒體發布聲明，指機場早前因「一次攔截後碎片墜落，導致輕微事故」，事件中無人受傷。

15：52

路透社及法新社報道，伊朗總統佩澤希齊揚宣布，向受襲的鄰國致歉，又稱伊朗臨時領導委員會通過暫停攻擊區內鄰國，除非針對伊朗發動襲擊。他強調伊朗絕不可能無條件投降。

15：20

阿聯酋航空宣布，所有進出杜拜的航班暫停，直至另行通知。

14：00

央視新聞報道，當地時間7日上午，阿聯酋杜拜國際機場傳出爆炸聲，候機樓內的部分旅客被要求緊急疏散至地下一層避險。據悉，迪拜機場上空出現攔截行動。

伊朗軍隊今天（7日）在第15號公告中宣布，從當天凌晨到不久前，海軍部隊通過大規模無人機攻擊，針對阿聯酋阿布扎比機場附近的美軍集結地和基地、科威特阿里賈恩營地以及以色列的雷達實施了猛烈火力打擊。



11：01

美國國務院週五（6日）批准向以色列出售價值1.518億美元的軍火，包括12,000枚1,000磅（470公斤）重的炸彈彈體。

聲明表示，此次軍售將提升以色列應對當前和未來威脅的能力，加強其國土防禦，並對地區威脅起到威懾作用。

10：52

《華盛頓郵報》報道，俄羅斯正向伊朗提供重要軍事情報，協助其鎖定部署在中東地區的美軍戰機及艦艇等目標。

10：43

央視引述消息指，美國海軍第三個航空母艦「布殊號」（USS George H.W. Bush）率領戰鬥群正準備部署到中東地區。部署的具體時間和持續時間尚未公佈。

10：35

鳳凰衛視報道，以色列軍方（6日）稱，出動大約50架戰鬥機協同投放100枚彈藥，摧毀已故伊朗最高領袖哈梅內伊位於伊朗首都德黑蘭市中心的地堡。

以軍發言人稱，地堡位於地下數10公尺深，橫跨數個街區，是伊朗領導層最重要的軍事指揮中心之一，哈梅內伊死後，伊朗民選官員仍在使用該地點。

德黑蘭地標自由紀念碑附近升起巨大黑煙。

09：55

伊朗再聲稱，星期五（6日）向美國海軍航母林肯號發射一枚反艦導彈。

07：36

美國總統特朗普當地6日下午在社交媒體發文表示，他「剛剛與美國最大的國防制造商結束了一場非常成功的會議，討論了生產及生產計劃」。特朗普稱，這些公司已同意將「精良級」武器的產量「翻兩番」，「以便美國能儘快達到最高數量水平」。他又強調，擴產工作早在會議前三個月就已啓動。

05：07

伊朗南部米納布（Minab）一所女子小學日前遭美國及以色列空襲炸毀，造成至少165名師生喪生。《路透社》引述兩名美國官員報道，美軍調查人員坦言，美軍很可能須要對這所學校被轟炸負責，但強調尚未達成最終結論或完成調查。

伊軍宣布：不會關閉霍爾木茲海峽

04：44

伊朗軍方發言人阿布法茲爾·謝卡爾奇表示，不會關閉霍爾木茲海峽。他說：「我們重申霍爾木茲海峽的安全，並確認我們對它的控制，但我們不會關閉它。

03：29

伊朗6日公布，於當晚，伊朗的陸軍、海軍導彈系統向美軍「林肯」號航空母艦發射了一枚岸對海導彈。

02：37

美國駐巴格達大使館表示，與伊朗結盟的民兵組織，可能試圖襲擊伊拉克庫爾德斯坦地區外國人常住的酒店，強烈建議美國公民在確保安全的情況下盡快離境。

01：52

伊朗電視台報道，伊朗再次展開新一波導彈襲擊。其後伊朗伊斯蘭革命衛隊正式宣布指，第23波「真正承諾行動4」啓動。

00：44

法國政府宣布，已向地中海部署兩棲攻擊艦「通納爾」號。該艦將與已進入地中海海域活動的法國航母「戴高樂」號共同執行相關任務。法國軍方表示，此次部署旨在加強法國在該地區的軍事存在，並與航母編隊協同行動。

3月6日最新消息：

22：05

特朗普：伊朗無條件投降才會達成協議

美國總統特朗普在自家社交平台Truth Social發文表示：「除非伊朗無條件投降，否則不會與伊朗達成任何協議。」他寫道：「在那之後，選出一位偉大且可接受的領導人，我們以及我們許多傑出而勇敢的盟友和夥伴將不懈努力，使伊朗擺脫毀滅的邊緣，使其經濟比以往任何時候都更加強大。『讓伊朗再次偉大！』」（MAKE IRAN GREAT AGAIN，MIGA！）

10：42

美國政治新聞網站Politico報道，美國中央司令部已要求國防部加派軍事情報官，進駐中央司令部位於佛羅里達州坦帕（Tampa）的總部，以在至少未來100天支援對伊朗採取的行動，但時間亦可能持續至9月，這是美國政府已知首次要求為伊朗戰爭加派情報人員，意味軍事行動持續時間可能遠比特朗普早前預期的四周長得多。

10：31

土耳其總統埃爾多安指，中東地區緊張局勢已達到「恐怖程度」，土耳其將繼續開展多方面外交活動，防止流血衝突加劇。

他在首都安卡拉發表演說時表示，鄰國伊朗遭空襲，地區緊張局勢已達到「恐怖程度」，並可能進一步蔓延。土耳其會密切關注伊朗局勢發展，並正積極推動伊朗問題重返談判桌，繼續開展多方面外交活動，防止地區流血衝突加劇，防止緊張局勢升級到不可逆轉的地步。

埃爾多安又說，土耳其將毫不鬆懈保障邊境和領空安全。一旦土耳其安全面臨風險，將與盟友密切協調，採取一切必要措施。

10：25

胡塞武裝領導人阿卜杜勒·馬利克表示，組織會「全面支持」伊朗，已做好準備，按事態發展需要採取行動。他在電視講話中說，以色列等國正肆意侵犯，試圖將戰爭無限制擴展，「我們的手隨時扣在扳機上，一旦局勢發展需要就會採取行動」。

阿卜杜勒·馬利克呼籲其支持者於6日舉行大規模民眾集會，以展現也門人民完全站在伊朗人民這邊。

10：17

以色列國防軍表示，已開始對伊朗首都德黑蘭的基礎設施進行新一輪「大規模打擊」。

10：11

科威特國防部表示，截至5日，共有67名軍隊人員受傷，所有傷者均已接受必要醫療護理，目前健康狀況穩定。另外，科威特領空共監測並處置212枚彈道導彈及394架無人機。

06：34

美國中央司令部司令表示，至今美國已擊沉30多艘伊朗船隻。

04：50

以色列軍方公布，開始向黎巴嫩首都貝魯特南部郊區的真主黨基礎設施展開打擊行動。

03：11

美國國務院表示，已暫停美國駐科威特城大使館的運作。

02：03

伊朗伊斯蘭革命衛隊發布第7號公告稱，伊朗發射了4枚彈道導彈襲擊美軍「林肯號」航母。

伊朗通訊社法斯通訊社（Fars News Agency）報道，無人機擊中「林肯號」。

01：48

伊朗伊斯蘭革命衛隊宣布，代號爲「真實承諾4」的第20波大規模軍事行動已正式實施，稱此次行動為要紀念伊朗「德納」號艦艇被美軍擊沉中犧牲的烈士。

01：02

美國總統特朗普表明，不能接受已故伊郎最高領袖哈梅內伊的次子穆傑塔巴接班，稱美國要親自挑選伊朗下任最高領袖 ，就像在委內瑞拉參與代理總統羅德里格斯的任命過程。

00：36

伊朗伊斯蘭革命衛隊表示，向以色列發射了攜帶1噸重超強彈頭的「霍拉姆沙赫爾-4」型（Khorramshahr-4）超重型導彈，在無人機群護航下，成功突破以方的防禦系統，精準命中特拉維夫市中心、本古里安國際機場及相關空軍基地。

3月5日最新消息：

23：55

黎巴嫩衛生部表示，自週一以色列對黎巴嫩進行襲擊，至今已造成102人死亡、638人受傷。

23：43

外媒報道，阿布扎比國際機場附近傳來爆炸聲。

16：55

路透社引述接近阿塞拜疆政府的消息人士稱，來自伊朗的導彈和無人機襲擊阿塞拜疆一機場，並導致火警。目前尚未清楚有多少枚導彈和無人機落入該地區。

16：15

伊朗否認向土耳其發射導彈

土耳其國防部昨日表示，一枚從伊朗發射、經過敘利亞和伊拉克後飛往土耳其領空的彈道導彈，已被北約組織（NATO）在東地中海上空部署的防空和飛彈防禦系統摧毀。

伊朗武裝部隊透過官媒發布聲明，表示伊朗尊重土耳其主權，並否認向土耳其領土發射任何飛彈。

再有伊朗船在斯里蘭卡附近出事

15：55

伊朗巡防艦德納號（IRIS Dena）在斯里蘭卡外海遭美軍軍魚雷擊沉，當局持續搜救，據報至今在水中撈起了80具遺體。

另外，再有另一艘伊朗船在斯里蘭卡附近出事。斯里蘭卡內閣發言人表示，這艘船位於斯里蘭卡專屬經濟區內，超出該國領海範圍。斯里蘭卡正在努力「保障」船上人員的生命安全。

伊朗否認已聯繫美國商討停火

15：45

中國外交部發言人毛寧表示，外長王毅分別與俄羅斯、伊朗、阿曼、法國、以色列、沙特、阿聯等國外長通電話，就中東局勢交換意見，中方將派出中東特使翟雋，近期到訪中東斡旋。



12：15

法新社指，以色列發布伊朗飛彈即將來襲的警報後，耶路撒冷今日傳出爆炸聲，以方表示目前未有人員傷亡。

以色列軍方在不到2個小時內發布3次警報。軍方已允許民眾離開避難所。

10：58

伊朗塔斯尼姆通訊社引述一名伊朗官員報道稱，「伊朗沒有向美國發送任何信息，也不會對美國的任何信息作出回應」，指伊朗武裝部隊已做好長期戰爭的準備。

09：47

美國參議院於週三（4 日）正式否決一項旨在限制總統特朗普對伊朗動武權限的兩黨決議，意味參議院共和黨人全力支持目前的軍事行動，拒絕要求行政部門在發動敵對行動前必須獲得國會授權。

07:13

伊朗否認有關其情報部門已聯繫美國，商討結束中東戰爭的報道。

《紐約時報》此前報道稱，伊朗特工週日曾間接聯繫美國中央情報局，討論結束衝突的條款。半官方的塔斯尼姆通訊社引述伊朗情報部消息人士表示，該報道是「純粹的謊言和心理戰」。

05:14

以色列官員表示，庫爾德武裝部隊與伊朗部隊發生衝突。此前有報道稱庫爾德已經發動地面進攻。（

04:25

伊媒Nour News報道，伊朗革命衛隊發表聲明指，未來幾日伊朗對敵軍的打擊行動，會加大力度和範圍。

03:21

伊朗穆奇級護衛艦「伊里斯·德納號」（IRIS Dena）在斯里蘭卡對開海域遭潛艇擊沉，船上共有180人。斯里蘭卡當局表示，船上至少80人喪生，百餘人失蹤。

02:48

白宮發言人萊維特表示，總統特朗普正與其顧問討論軍事衝突結束後美國在伊朗的角色問題，又稱特朗普並未排除派遣地面部隊的可能性，但目前這並非作戰計劃的一部分。

萊維特在記者會上宣讀了「史詩狂怒」行動的四個目標，其中並未明確包含政權更迭。

02:22

新華社報道，伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼在社交平台上發文表示，已有超過500名美國軍人死於美國和以色列對伊朗發動的「戰爭」。

01:37

伊媒報道，伊朗革命衛隊對以色列發動新一輪導彈和無人機攻擊。

01:21

伊朗媒體Fars News報道，伊朗政府已啓動緊急計劃，向爲長期戰爭做治理準備，重點保障基本商品、支持生計、維持生產投入，並最大化國家基礎設施。

00:56

黎巴嫩社會事務部長表示，以色列4日對黎巴嫩進行的空襲，造成了20人死亡。

美防長：一周內全面控制伊朗制空權

00:37

美國國防部長赫格塞斯表示，美國與伊朗的衝突可能長達8周甚至更長，「可以是四周、六周，也可能是八周」，又稱美軍將於一周內全面控制伊朗的制空權。

00: 14

英國《泰晤士報》引述一名西方官員報道，英國不排除參與對伊朗的打擊，以消耗伊朗的導彈庫存量。

3月4日最新消息：

23:40

伊朗表示，在針對杜拜境內美軍目標的精確打擊行動中，已造成至少100名美國海軍陸戰隊成員死亡。美方對此暫無回應。

哈梅內伊國葬儀式宣布延期

伊朗當局早前宣布，計劃從當地時間4日晚上10時開始，連續3天於德黑蘭伊瑪目霍梅尼清真寺，為已故最高領袖哈梅內伊舉行告別儀式。但由於「預計前來弔唁的民眾數量空前龐大」，為完善安排，儀式將推遲舉行，新的安排隨後發布。

20:10

伊朗導彈射往土耳其遭北約攔截

根據土耳其國防部消息，北約防空部隊擊落了一枚正飛向土耳其領空的伊朗導彈。土耳其國防部在聲明中（原文為土耳其語）表示，事件未造成人員傷亡。該導彈在穿越伊拉克和敘利亞領空，並飛往土耳其領空時被探測到，「我們警告各方不要採取任何可能導致衝突在該地區進一步蔓延的行動。」土耳其是北約成員國。

20：00

據法新社報道，伊朗軍艦在斯里蘭卡附近沉沒事件，有近150人失蹤。船員報告稱，船沉沒前發生了爆炸。斯里蘭卡兩艘海軍艦艇和一架飛機已被派往現場搜尋倖存者。

斯里蘭卡外交部長赫拉特表示，這艘護衛艦於周三黎明發出求救信號，一艘救援船1小時內抵達該海域，但靠近時發現護衛艦已完全沉沒，只剩下一片油污。斯里蘭卡海軍和空軍均表示，由於救援行動涉及他國軍隊，因此不會公佈救援影片。

3名美國官員向路透社透露，美軍對斯里蘭卡海岸附近的一艘伊朗軍艦發動了襲擊。

19:00

阿聯酋表示攔截了3支導彈、121架無人機。

18:50

以色列揚言清除哈梅內伊繼任人

伊朗國家媒體報道，哈梅內伊的葬禮將於格林威治標準時間傍晚6時半（本港周四凌晨2時半）開始在德黑蘭舉行，持續3天後舉行葬禮遊行。

另據《紐約時報》引述伊朗官員稱，哈梅內伊之子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）已成為新任最高領袖的熱門人選，最早可能在周三上午作出決定。

以色列國防部長卡茨宣布，任何繼續「摧毀以色列、威脅美國」和「鎮壓伊朗人民」的繼任者都將成為「明確的清除目標」。

18:30

伊朗外長：特朗普視談判如房地產交易

伊朗外長阿拉格齊指美國總統特朗普視談判如「房地產交易」。

伊朗外長阿拉格齊在社交媒體上發文，指責特朗普「出於惡意轟炸談判桌」。他寫道：「當複雜的核談判被視為房地產交易，當重大謊言掩蓋現實，不切實際的期望永遠無法實現，結果？出於惡意轟炸談判桌。」他還指特朗普背叛了外交和選舉他的美國人。

17:30

伊朗護衛艦在斯里蘭卡被擊沉

伊朗穆奇級護衛艦「伊里斯·德納號」（IRIS Dena）在斯里蘭卡對開海域遭潛艇擊沉，船上共有180人。斯里蘭卡軍方收到求救訊號後派人救援，救起32並送往該國南部加勒港的一間醫院。

15:15

伊朗導彈擊中卡塔爾美軍基地

卡塔爾國防部稱，該國遭到2枚伊朗彈道導彈攻擊。

其中一枚被卡塔爾防空系統攔截，另一枚擊中了位於烏代德的美國空軍基地——是該地區最大的美軍基地，無人傷亡。

16:00

哈梅內伊顧問：

可以繼續戰爭 無意與美談判

伊朗已故最高領袖哈梅內伊的顧問穆赫貝爾表示，如有必要伊朗可以繼續戰爭，並且無意與美國進行談判。穆赫貝爾說：「我們的歷史和文明表明，我們不怕戰爭，也不怕繼續戰爭。」他指的是伊朗此前與伊拉克長達8年的衝突。

15：20

伊朗當局周三晚為已故最高領袖哈梅內伊舉行國葬，為期3天。

13：35

路透社引述知情人士透露，特朗普政府計劃於星期五（6日）在白宮緊急召見美國最大國防承包商高層，施壓要求加速武器生產。

11：33

伊朗法爾斯通訊社引述知情人士消息表示，伊朗最高領袖選舉可能延後到下週。知情人士指，已採取最高級別安全措施，確保專家會議順利選出最高領袖。選舉可能在已故最高領袖哈梅內伊葬禮後以在場方式舉行。

11：20

馬克龍星期二（3月3日）向全國發表電視講話，他說法國航空母艦「戴高樂號」（Charles de Gaulle）已被派往地中海，隨行的還有戴高樂號的空中力量和護衛艦。

11：05

位於伊朗首都德黑蘭以南庫姆市的伊朗專家會議辦公樓昨日（3日）遭到以色列襲擊。伊朗庫姆省官員表示，襲擊已造成6人死亡、30人受傷。

10：25

位於伊朗首都德黑蘭以南庫姆市的伊朗專家會議辦公樓昨日（3日）遭到以色列襲擊。

10：21

美國的「人權行動者新聞通訊社」，截至美東時間3日下午為止，統計伊朗目前有1097名平民喪生、超過5400人受傷。

08：36

《阿拉伯新聞》網站引述伊朗法爾斯通訊社報道，已故伊朗最高領袖哈梅內伊將安葬在伊朗聖城馬什哈德，葬禮日期尚未公佈。

07：08

《伊朗國際電視台》（Iran International）引述消息報道，在強大實權的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）施壓下，「專家會議」（Assembly of Experts）選定哈梅內伊之子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）為下一任最高領袖。報道又指，前總統內賈德遭遇暗殺中生還，並非如早前傳媒報道遇害。

06：35

據以色列官員稱，伊朗的報復性空襲已造成以色列10人死亡，近360人受傷。

以色列救援組織「大衛之星」（Magen David Adom）表示，週二，緊急救援人員被派往「以色列各地數十個飛彈襲擊現場」。

05：50

伊朗媒體Fars News報道，伊朗對無視警告（不要通過霍爾木茲海峽）的油輪進行襲擊，至今已超過10艘油輪遇襲。

04：56

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）在華盛頓向記者表示，目前約有1,500至1,600名美國公民請求協助撤離中東地區，但空域限制為行動帶來重大挑戰。

04：44

杜拜當局3日表示，因一宗無人機襲擊事件，位於杜拜的美國領館附近發生小範圍火情。有關部門稱，火勢已被迅速撲滅，事件未造成人員傷亡，相關情況已得到控制。

04：32

中東戰火威脅全球能源供應鏈，美國總統特朗普當地周二（3日）在社交媒體表示，已指示美國國際開發金融公司（DFC）為海灣地區的所有海上貿易提供低價保險，並揚言必要時將動用美國海軍護航油輪通過霍爾木茲海峽。

02：57

美國總統特朗普周二（3日）在白宮會見德國新任總理默茨（Friedrich Merz），席間對歐洲盟友在軍事行動中的表現大發雷霆。特朗普公開抨擊西班牙拒絕借出軍事基地支援對伊空襲，隨即宣布將切斷美國與西班牙之間的所有貿易往來；同時，他亦對英國首相施紀賢（Keir Starmer）一度拒借基地的行為表示強烈不滿。

02：06

AXIOS網站引述消息報道，阿聯酋考慮對伊朗發動打擊，以阻止伊朗對其進行導彈和無人機襲擊。阿聯酋早前指，遭受了伊朗800枚發射物的攻擊。

報道指，若阿聯酋若真採取軍事行動，這將是史無前例的，反映海灣國家對伊朗襲擊其民用基礎設施及油氣設施極度憤怒。

01：37

伊朗南部米納布一所女生小學上周六遭美國與以色列聯合空襲後，至少165名學生及教職員喪生。當地周二舉行大規模葬禮，數千民眾聚集公開廣場悼念亡者，並高呼反對美國與以色列的口號。

美國國務卿魯比奧則回應表示，美軍「不會故意攻擊學校」，若事件屬美軍行動，國防部將展開調查。

01：05

在伊朗最高領袖哈梅內伊日前身亡後，以色列空襲行動升級，於周三（4日）凌晨對伊朗聖城庫姆（Qom）發動精確打擊，目標直指正在開會選出新任最高領袖的「專家會議」（Assembly of Experts）。網上流傳照片可見，該會辦公大樓遭導彈「夷為平地」，目前死傷未明。

00：24

英國首相施紀賢表示，英國為保護塞浦路斯安全，將部署驅逐艦「龍號」（HMS Dragon），並派出具備反無人機能力的直升機前赴當地。

00：02

美國總統特朗普最新接受媒體訪問時指，受美以聯軍連續數日的毀滅性打擊影響，伊朗的關鍵軍備及彈藥儲備正趨於「枯竭」。他又首度放風指，願意與伊朗政權中倖存的部分成員展開合作，尋求結束衝突。

3月3日最新消息：

23：56

以色列軍方向黎巴嫩南部西頓市居民發出撤離令。

23：44

伊朗多份媒體報道，伊朗首都德黑蘭及西北部城市大不里士和烏爾米耶傳出爆炸聲。

16：07

阿曼通訊社報道，阿曼杜庫姆商業港一處燃料儲罐今日（3日）被無人機擊中，目前暫未造成人員傷亡。

15：46

伊朗國家媒體報道，13名伊朗革命衛隊成員週一（2日）在美以聯合襲擊克爾曼省的事件中喪生。

15：42

塞浦路斯半官方通訊社報道，法國計劃向塞浦路斯派遣反導彈及反無人機系統。

15：25

伊朗專家會議成員表示，關於新任最高領袖的選拔工作不會耗時太久。該成員強調，選拔新任最高領袖的過程將會「非常迅速」，且不會拖延。

15：21

以色列軍方稱，正在黎巴嫩南部展開行動，並同時繼續對真主黨進行打擊。以軍又表示，不太可能向伊朗部署地面部隊，因這是不切實際。

15：15

中國外交部再次敦促交戰各方停止軍事行動，防止戰爭進一步蔓延，同時就伊朗出現大量平民傷亡深感悲痛。外交部表示，伊朗核問題最終將回歸政治外交解決，並尊重伊朗和平使用核能的合法權利。

14：35

美國駐科威特大使館今天（3日）宣布將關閉，直至另行通知。

14：00

美以攻伊 | 伊朗高層遭團滅 傳因以國特工扮牙醫 植入追蹤器

13：30

法國總統馬克龍周一（2日）宣布，法國將增加核彈頭數量，並表示法國將不再披露其核庫存的數字。

13：23

《路透社》檢視的情報報告顯示，與伊朗結盟的駭客組織被視為短期內最直接的威脅。

13：00

彭博消息，國務院副總理何立峰與美國財長貝森特（Scott Bessent）料於三月中旬於法國巴黎會面。

12：35

伊朗伊斯蘭革命衛隊周二（3日）發表聲明稱，當天伊朗通過大規模無人機和導彈襲擊，瞄準巴林謝赫艾薩地區的美國空軍基地。襲擊中，20架無人機和3枚導彈擊中目標，該美國空軍基地的主指揮部大樓被摧毀，燃料庫被點燃，有火焰和濃煙冒出。

截至目前，美國和巴林方面暫未發布相關消息。



12：00

美國國務院周一（2日）以中東地區存在嚴重安全風險為由，發布緊急公告，呼籲公民立刻離開包括埃及與波斯灣國家在內的14個國家。

10：50

一對中國母女為了逃避戰火能盡快回國，花了36萬元人幣，購買了12張商務艙機票。

10：15

國際加密貨幣預測平台竟出現多名神祕賭客，因精準命中開戰時間而賺取鉅額財富。

10：05

伊朗伊斯蘭革命衛隊指揮官賈巴里在電視直播中揚言，任何試圖通過霍爾木茲海峽的船隻都會被擊毀，表明「不會允許一滴石油從該地區流出」。

09：34

特朗普回應美國駐沙特阿拉伯大使館遇襲一事，表示「人們很快就會看到美方的報復行動」，又認為沒有必要對伊朗採取地面軍事行動。

09：01

美國第一夫人梅拉尼婭周一（2日）主持聯合國安理會一場討論衝突中兒童的會議。

08：52

央視新聞報道，當地時間3日，沙特阿拉伯首都利雅德的美國大使館在爆炸後起火。兩位消息人士稱，可以看到黑煙從利雅德外交區升起，該地區設有多個外國使團。

美國駐沙特大使館遭無人機襲擊。X@Global Surveillance

多名知情人士透露，今天（3月3日）凌晨，美國駐沙特阿拉伯大使館傳來一聲巨響，並出現火焰。美國大使館發言人尚未立即回應置評請求，沙特阿拉伯政府媒體辦公室也未回應。 有美國媒體稱，美駐沙特阿拉伯使館被無人機擊中。

08：24

杜拜國際機場（DXB）及阿勒馬克圖姆國際機場（DWC），周一起有限度恢復航班升降，以協助滯留旅客離境。

07：19

伊朗原子能組織主席伊斯拉米表示，美國和以色列周日晚間對位於伊朗中部伊斯法罕省的納坦茲核設施發動了兩次攻擊。

07：10

美國國務院敦促在中東14個國家的美國公民「立即透過商用交通離開」。被列入名單的國家包括：巴林、埃及、伊朗、伊拉克、以色列、約旦河西岸及加沙地帶、約旦、科威特、黎巴嫩、阿曼、卡塔爾、沙特阿拉伯、敘利亞、阿拉伯聯合酋長國及也門。

06：30

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）周一在華盛頓舉行記者會表示，美國對伊朗的軍事行動是「絕對必要的」，並稱伊朗對美國構成「迫在眉睫的威脅」。

05：40

美軍中央司令部表示，在對伊朗的軍事行動中，已有6名美軍人員陣亡，另有多人受傷。

04：20

伊朗革命衛隊表示，伊朗已關閉霍爾木茲海峽，任何試圖通過的船隻都將被燒毀。

04：14

美國中央司令部在社交平台發文表示：「兩日前，伊朗政權在阿曼灣仍有11艘軍艦，今天已歸零。」

03：00

民調顯示，美國民眾對美國及以色列對伊朗發動空襲的支持率偏低，僅約四分之一受訪者表示支持，逾四成受訪者反對，反映民間對中東局勢的擔憂與分歧。

02：20

以色列軍方表示，攔截了一架來自黎巴嫩的無人機，目前正對事件進行調查。

02：00

黎巴嫩衛生部表示，以色列對黎巴嫩的空襲已造成至少52人死亡，另有逾150人受傷。

01：30

卡塔爾能源公司表示，由於設施遭軍事攻擊，已暫停液化天然氣（LNG）生產，消息公布後，歐洲及亞洲天然氣價格急升；沙特阿拉伯亦宣布暫時關閉東部拉斯坦努拉煉油廠部分設施。

01：10

特朗普闡述美國在伊朗行動的四大目標：摧毀伊朗導彈能力、消除其海軍實力、阻止伊朗獲得核武器，以及「確保伊朗政權不能繼續在境外武裝、資助及指揮軍隊」。

01：00

美國總統特朗普在白宮一場頒獎典禮前表示，這次行動針對伊朗政權的傳統彈道導彈計劃，此計劃增長迅速且幅度驚人，對美國及駐外部隊構成非常明顯且龐大的威脅。

00：05

美國總統特朗普表示，美軍對伊朗的軍事行動即將升級，形容「大規模攻勢尚未展開，但很快就會到來」，指行動進度較原定四周時間表「略為提前」。

00：00

卡塔爾國防部稱，該國部隊擊落兩架由伊朗派出的俄羅斯製SU-24戰機。聲明指，卡塔爾防空系統同時成功攔截7枚彈道導彈及攔截了5架無人機。

3月2日最新消息：

23 ： 30

阿聯酋航空和阿提哈德航空稱，杜拜和阿布扎比機場將在周一恢復有限度的航班營運。阿聯酋航空表示：「阿聯酋航空將於3月2日晚間開始恢復有限數量的航班運營。」兩座機場在伊朗空襲中均遭到破壞，主因是攔截無人機後墜落的碎片。扎耶德國際機場有一人死亡。

22：20

以軍擊斃真主黨情報總部負責人

以色列部隊打擊黎巴嫩全境多個真主黨目標，並表示在首都貝魯特的一次夜間空襲中，擊斃了真主黨情報總部負責人馬克萊德（Hussein Makled）。以軍指出，馬克萊德負責收集有關以軍的情報，並與真主黨高級指揮官協調策劃針對以色列的攻擊。