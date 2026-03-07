Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜據報有中國貨輪成功通過霍爾木茲海峽  伊軍：僅針對美以歐船隻

即時國際
更新時間：07:20 2026-03-07 HKT
發佈時間：07:20 2026-03-07 HKT

美伊戰火持續蔓延，全球能源要道霍爾木茲海峽陷入癱瘓，國際能源供應鏈面臨空前衝擊。正當數百艘油輪滯留海峽附近進退維谷之際，據報，一艘標註為「中國船主」的貨輪連夜穿越海峽，成為衝突升級以來少數成功通行的船隻。與此同時，伊朗當局明確劃線：美、以、歐船隻嚴禁通行，一旦發現「必將打擊」。

「中國船主」成通行證 貨輪連夜闖關

隨着美以對伊朗發動軍事打擊進入第七天，這條被譽為「全球能源咽喉」的戰略水道幾近全面關閉，全球約兩成石油與液化天然氣供應遭到隔絕。伊朗伊斯蘭革命衛隊當地時間5日明確宣布，屬於美國、以色列、歐洲國家及其支持者的軍用和商用船隻，一律不得通過霍爾木茲海峽，「如果被伊朗伊斯蘭革命衛隊發現，必將遭到打擊」。

不過，伊朗軍方發言人阿布法茲爾•謝卡爾奇6日晚強調，德黑蘭無意完全關閉海峽。他表示：「我們重申霍爾木茲海峽的安全，並確認我們對它的控制，但我們不會關閉它。」伊朗常駐聯合國代表團同日強調，所謂伊朗封鎖海峽的說法「毫無根據，荒謬至極」，稱伊朗始終恪守國際法，維護航行自由。

正當國際航運陷入停擺之際，一艘名為「鐵娘子」號的貨輪引起外界關注。船舶追蹤數據顯示，該船在凌晨沿阿曼海岸穿越霍爾木茲海峽時，將目的地訊號改為「中國船主」，隨後順利通過。

彭博社報道，這艘懸掛「中國所有」標識的散裝貨輪自去年底以來一直在波斯灣區域營運，其船東為上海一家海運公司。該公司以可能危及船員安全為由，拒絕就貨輪運作置評。

路透社引述多名外交消息人士透露，北京正與德黑蘭展開緊急磋商，爭取允許運載原油及卡塔爾液化天然氣的中國船隻安全通行。消息指，中國作為全球最大能源進口國，約45%的進口原油需經霍爾木茲海峽運抵，同時也是伊朗原油的最大買家，對海峽被封鎖的現狀極為不滿，正向伊朗方面施壓。

三百艘油輪被困 能源供應拉警報

儘管中國船隻獲准通行，但整體航運恢復仍面臨嚴峻挑戰。據Vortexa船舶追蹤數據，衝突爆發後第二天的3月1日，通過海峽的原油油輪僅剩4艘，而今年1月以來日均通行量約為24艘。根據Vortexa與Kpler統計，目前仍有約300艘油輪滯留海峽附近海域。

國際能源市場已感受到巨大衝擊。衝突爆發以來，國際油價飆升逾15%。國際海事組織秘書長多明戈斯對海灣地區約2萬名海員和1.5萬名郵輪乘客的安全表示關切，呼籲各方共同努力盡快緩和局勢，使航運恢復正常運營。

中方籲停火 維護海峽安全穩定

對於中方與伊朗磋商通行權的報道，中國外交部發言人毛寧6日在例行記者會上回應稱，霍爾木茲海峽及其附近水域是重要的國際貨物和能源貿易通道，維護這一地區的安全穩定符合國際社會共同利益。她敦促各方立即停止軍事行動，避免緊張事態進一步升級，防止地區局勢動盪對全球經濟發展造成更大影響。

分析人士指出，霍爾木茲海峽最窄處僅三十多公里，且緊鄰伊朗，在後續軍事對抗中，該海峽的控制權將成為博弈焦點。一旦海峽長期受阻，勢必加劇市場對石油供應短缺的擔憂，推動國際油價持續上漲，對全球經濟復甦構成新一輪衝擊。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
《九龍城寨》續集棄用木村拓哉 中日關係緊張波及香港影壇 吳彥祖加盟惡鬥古天樂郭富城丨獨家
《九龍城寨》續集棄用木村拓哉 中日關係緊張波及香港影壇 吳彥祖加盟惡鬥古天樂郭富城丨獨家
影視圈
11小時前
中大仁醫黃詠儀離世 生前捐獎學金回饋母校 黃母代女出席母校植樹紀念
中大仁醫黃詠儀離世 生前捐獎學金回饋母校 黃母代女出席母校植樹紀念
醫生教室
10小時前
前TVB移加主持容羨媛心血一夜清空 淚崩直播求救被老公嘲：返香港做《東張西望》囉
前TVB移加主持容羨媛心血一夜清空 淚崩直播求救被老公嘲：返香港做《東張西望》囉
影視圈
11小時前
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT
37歲「豪放港姐」宣布再度懷孕  穿比堅尼騷22周孕肚畫面火辣  手腳仍纖瘦得天獨厚  
37歲「豪放港姐」宣布再度懷孕  穿比堅尼騷22周孕肚畫面火辣  手腳仍纖瘦得天獨厚  
影視圈
16小時前
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 將軍澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
2026-03-05 11:32 HKT
石修新抱林佑蔚爭1cm就走光  超短高衩旗袍抬腿洩春光  表情嫵媚極度誘惑
石修新抱林佑蔚爭1cm就走光  超短高衩旗袍抬腿洩春光  表情嫵媚極度誘惑
影視圈
13小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
2026-03-05 11:15 HKT
伊朗局勢｜傳哈梅內伊之子當選伊朗最高領袖 特朗普宣布斷絕與西班牙貿易｜持續更新
01:39
伊朗局勢｜特朗普：除非伊朗無條件投降 否則不會達成任何協議｜持續更新
即時國際
2小時前
東張西望｜內地男拒認騙婚反指戴綠帽  港女認屈前度做便宜老竇  急網上徵婚：我冇做錯
東張西望｜內地男拒認騙婚反指戴綠帽  港女認屈前度做便宜老竇  急網上徵婚：我冇做錯
影視圈
10小時前