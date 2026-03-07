伊朗局勢｜據報有中國貨輪成功通過霍爾木茲海峽  伊軍：僅針對美以歐船隻

美伊戰火持續蔓延，全球能源要道霍爾木茲海峽陷入癱瘓，國際能源供應鏈面臨空前衝擊。正當數百艘油輪滯留海峽附近進退維谷之際，據報，一艘標註為「中國船主」的貨輪連夜穿越海峽，成為衝突升級以來少數成功通行的船隻。與此同時，伊朗當局明確劃線：美、以、歐船隻嚴禁通行，一旦發現「必將打擊」。

「中國船主」成通行證 貨輪連夜闖關

隨着美以對伊朗發動軍事打擊進入第七天，這條被譽為「全球能源咽喉」的戰略水道幾近全面關閉，全球約兩成石油與液化天然氣供應遭到隔絕。伊朗伊斯蘭革命衛隊當地時間5日明確宣布，屬於美國、以色列、歐洲國家及其支持者的軍用和商用船隻，一律不得通過霍爾木茲海峽，「如果被伊朗伊斯蘭革命衛隊發現，必將遭到打擊」。

不過，伊朗軍方發言人阿布法茲爾•謝卡爾奇6日晚強調，德黑蘭無意完全關閉海峽。他表示：「我們重申霍爾木茲海峽的安全，並確認我們對它的控制，但我們不會關閉它。」伊朗常駐聯合國代表團同日強調，所謂伊朗封鎖海峽的說法「毫無根據，荒謬至極」，稱伊朗始終恪守國際法，維護航行自由。

正當國際航運陷入停擺之際，一艘名為「鐵娘子」號的貨輪引起外界關注。船舶追蹤數據顯示，該船在凌晨沿阿曼海岸穿越霍爾木茲海峽時，將目的地訊號改為「中國船主」，隨後順利通過。

彭博社報道，這艘懸掛「中國所有」標識的散裝貨輪自去年底以來一直在波斯灣區域營運，其船東為上海一家海運公司。該公司以可能危及船員安全為由，拒絕就貨輪運作置評。

路透社引述多名外交消息人士透露，北京正與德黑蘭展開緊急磋商，爭取允許運載原油及卡塔爾液化天然氣的中國船隻安全通行。消息指，中國作為全球最大能源進口國，約45%的進口原油需經霍爾木茲海峽運抵，同時也是伊朗原油的最大買家，對海峽被封鎖的現狀極為不滿，正向伊朗方面施壓。

三百艘油輪被困 能源供應拉警報

儘管中國船隻獲准通行，但整體航運恢復仍面臨嚴峻挑戰。據Vortexa船舶追蹤數據，衝突爆發後第二天的3月1日，通過海峽的原油油輪僅剩4艘，而今年1月以來日均通行量約為24艘。根據Vortexa與Kpler統計，目前仍有約300艘油輪滯留海峽附近海域。

國際能源市場已感受到巨大衝擊。衝突爆發以來，國際油價飆升逾15%。國際海事組織秘書長多明戈斯對海灣地區約2萬名海員和1.5萬名郵輪乘客的安全表示關切，呼籲各方共同努力盡快緩和局勢，使航運恢復正常運營。

中方籲停火 維護海峽安全穩定

對於中方與伊朗磋商通行權的報道，中國外交部發言人毛寧6日在例行記者會上回應稱，霍爾木茲海峽及其附近水域是重要的國際貨物和能源貿易通道，維護這一地區的安全穩定符合國際社會共同利益。她敦促各方立即停止軍事行動，避免緊張事態進一步升級，防止地區局勢動盪對全球經濟發展造成更大影響。

分析人士指出，霍爾木茲海峽最窄處僅三十多公里，且緊鄰伊朗，在後續軍事對抗中，該海峽的控制權將成為博弈焦點。一旦海峽長期受阻，勢必加劇市場對石油供應短缺的擔憂，推動國際油價持續上漲，對全球經濟復甦構成新一輪衝擊。