伊朗局勢｜特朗普：軍事行動旨化解「龐大威脅」 料持續四至五周或更長

美國總統特朗普周一出席白宮一場頒獎典禮前，向傳媒交代伊朗軍事行動最新情況。他表示，此次行動是必要的，因伊朗政權的傳統彈道導彈計劃增長迅速且幅度驚人，對美國及駐外部隊構成明顯且龐大的威脅。特朗普補充，伊朗已有能力打擊歐洲及美軍海外和本土基地，「很快將擁有可覆蓋美國本土的導彈」。

行動是「最後也是最佳機會」

特朗普概述美國在伊朗行動的四大目標：摧毀伊朗導彈能力、消除其海軍實力、阻止伊朗獲得核武器，以及「確保伊朗政權不能繼續在境外武裝、資助及指揮軍隊」。他指出，美軍已摧毀10艘伊朗船隻，並對導彈設施進行打擊，以徹底消除其生產能力。他形容，此次行動是「最後也是最佳機會」，旨在消除「這個邪惡政權所帶來的不可容忍威脅」。

特朗普稱，美軍行動「遠超原先四至五周的時間預測」，並強調美方「完全有能力延長行動」，反駁外界認為他會「很快厭倦戰事」的說法，強調「我從不會厭倦，這根本不會無聊」。

他亦提及2020年在其首任期內，下令擊斃伊斯蘭革命衛隊將領蘇萊曼尼，稱美國人長期遭其政權攻擊與傷害。他指，「近47年來，這個政權一直在攻擊美國，殺害美國人。」

在隨後舉行的榮譽勳章頒授典禮上，特朗普讚揚三名退伍軍人的英勇表現，但隨後又提及他去年委託設計的白宮新舞廳，形容「將成為全球最美舞廳」，並透露妻子抱怨施工噪音，他承諾「幾個月內完工」。特朗普在多次白宮演說中，經常提及該舞廳計劃。