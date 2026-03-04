Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜特朗普宣布為灣區原油運輸提供保險 必要時派海軍護航

即時國際
更新時間：04:40 2026-03-04 HKT
發佈時間：04:40 2026-03-04 HKT

中東戰火威脅全球能源供應鏈，美國總統特朗普當地周二（3日）在社交媒體投下震撼彈，宣布即時採取強硬措施確保能源自由流動。他表示，已指示美國國際開發金融公司（DFC）為海灣地區的所有海上貿易提供低價保險，並揚言必要時將動用美國海軍護航油輪通過霍爾木茲海峽。受消息影響，國際基準油價短線大跌超過2.5美元。

特朗普：不惜一切代價 確保霍爾木茲海峽暢通

特朗普在社交平台發文指出，為了應對中東局勢對能源安全帶來的衝擊，他已發出明確指令，要求美國發展金融公司（DFC）以非常合理的價格，爲所有通過海灣地區的海上貿易（特別是能源），提供政治風險保險和財務安全保障，這項政策將向全球所有航運公司開放。

特朗普揚言，必要時將動用美國海軍護航油輪通過霍爾木茲海峽。路透社
中東戰火威脅全球能源供應鏈。路透社
特朗普表示，此舉旨在消除因戰爭風險導致保費飆升的壓力。路透社
特郎普稱，美國將不惜一切代價確保能源能夠持續運往世界各地，並預告後續將有更多相關行動。路透社
特朗普表示，此舉旨在消除因戰爭風險導致保費飆升的壓力，確保國際海上貿易在動盪局勢下仍能維持運作。

他又說：「如有必要，美國海軍將盡快開始護送油輪通過霍爾木茲海峽。」他強調，美國將不惜一切代價確保能源能夠持續運往世界各地，並預告後續將有更多相關行動。

由於霍爾木茲海峽是全球最繁忙的石油運輸航道，美軍介入護航的消息大幅緩解了市場對供應中斷的憂慮，令原本因戰事高企的布蘭特原油（Brent）及紐約期油（WTI）價格隨即應聲急挫。

消息傳出後，受惠於油價下跌，航空及物流板塊股價有所回升，但能源股則普遍受壓。

