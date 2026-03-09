伊朗局勢｜施紀賢與特朗普通話修補闗係 兩國討論中東安全與軍事合作

英國首相施紀賢（Keir Starmer）周日與美國總統特朗普（Donald Trump）通電話，雙方就中東局勢及兩國軍事合作進行了討論。特朗普早前曾批評英國，未即時支持美國對伊朗的空襲行動，令兩國關係一度緊張。

特朗普指不再需要英國

特朗普星期六（7日）在社交媒體發帖：「英國終於開始認真考慮向中東派遣兩艘航空母艦了，但沒關系，（英國首相）施紀賢，我們不再需要它們了。」

相關報道：伊朗局勢︱英國考慮派航母赴中東 特朗普：不再需要它們

英國首相府發言人表示，兩國領袖在通話中討論了中東最新局勢，以及透過英國皇家空軍基地支援區內盟友集體自衛的軍事合作。施紀賢亦向特朗普及美國人民，就6名美軍士兵死亡表達哀悼，雙方並表示期待很快再次通話。

英國國防部表示，4架B-1 Lancer戰機已於周末抵達費爾福德基地（RAF Fairford），執行「特定防禦行動」。路透社

英國國防部表示，4架B-1 Lancer戰機已於周末抵達費爾福德基地（RAF Fairford），執行「特定防禦行動」。路透社

美國「不需要在戰爭已經勝利後才加入的人」，批評英國未第一時間表態支持。路透社

貝理雅：應從一開始就支持美國

英國政壇亦因對伊朗政策出現分歧。前首相貝理雅（Tony Blair）在一場私人活動上表示，施紀賢「應從一開始就支持美國」，並允許特朗普政府使用英國空軍基地發動空襲。他稱，美國是英國安全不可或缺的盟友，「當盟友需要時就應站出來」。

不過英國內政大臣顧綺慧（Yvette Cooper）反駁貝理雅的說法，指英國必須吸取伊拉克戰爭的教訓，強調政府必須以英國國家利益為依歸。

英國國防部表示，4架B-1 Lancer戰機已於周末抵達費爾福德基地（RAF Fairford），執行「特定防禦行動」，以阻止伊朗向中東地區發射導彈。這款長約45米的轟炸機可攜帶最多24枚巡航導彈。