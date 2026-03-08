Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢︱英國考慮派航母赴中東 特朗普：不再需要它們

即時國際
更新時間：10:11 2026-03-08 HKT
發佈時間：10:11 2026-03-08 HKT

英國媒體報道稱，英國皇家海軍正在為「威爾士親王」號航空母艦（HMS Prince of Wales R09）可能部署到中東做準備，但尚未做出最終決定。美國總統特朗普發表最新立場。

法新社報道，特朗普星期六（7日）在社交媒體發帖：「英國終於開始認真考慮向中東派遣兩艘航空母艦了，但沒關系，（英國首相）施紀賢，我們不再需要它們了。」

特朗普不滿英國延遲支援空襲伊朗行動 斥施紀賢「不是丘吉爾」。路透社
特朗普不滿英國延遲支援空襲伊朗行動 斥施紀賢「不是丘吉爾」。路透社
伊朗無人機航母周四遭到美軍襲擊，冒出濃煙。
伊朗無人機航母周四遭到美軍襲擊，冒出濃煙。
伊朗護衛艦在斯里蘭卡南部加勒港對開沉沒。 路透社
伊朗護衛艦在斯里蘭卡南部加勒港對開沉沒。 路透社
伊朗首都德黑蘭周二遭空襲後可見濃煙沖天。
伊朗首都德黑蘭周二遭空襲後可見濃煙沖天。

揚言會記住「英國未出手」

相關新聞：伊朗局勢｜特朗普稱對軍事行動「非常成功」 3天內擊沉42艘敵方艦艇

他揚言：「但我們會記住的……我們不需要那些在我們已經贏得戰爭之後才加入戰爭的人！」

特朗普表明對英國「很不滿意」，明言「他（施紀賢）不是邱吉爾（Winston Churchill）」。丘吉爾是英國前首相，也是二戰期間堅決主張抵抗並反擊納粹德國的戰時領袖。

相關新聞：伊朗局勢 | 英允美使用英國基地 施紀賢：不參與對伊朗主動攻擊

美國與以色列上月28日向伊朗發動聯合軍事行動，當時英國曾拒絕參加，後來同意讓美國使用兩處英國軍事基地，用於「特定且有限的防禦目的」。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
投資理財
5小時前
TVB男星徐榮肝臟出事屬「嚴重」程度 老婆曾提點面色差：我又唔肥又有運動都中？
TVB男星徐榮肝臟出事屬「嚴重」程度 老婆曾提點面色差：我又唔肥又有運動都中？
影視圈
18小時前
元朗斬妻墮樓│男事主為餐廳東主 疑工作壓力突失常揮刀傷妻
01:29
元朗斬妻墮樓│男事主為餐廳東主 疑工作壓力突失常揮刀傷妻
突發
18小時前
TVB筍盤小生認愛！高調公開女友靚相獲圈中好友祝福 近年屢演大熱劇受力捧
TVB筍盤小生認愛！高調公開女友靚相獲圈中好友祝福 近年屢演大熱劇受力捧
影視圈
22小時前
特朗普：除非伊朗無條件投降，否則不會達成任何協議。
01:55
伊朗局勢｜伊朗拒絕無條件投降 特朗普：伊朗今將遭猛烈重擊｜持續更新
即時國際
14小時前
六合彩｜連續四期無人中 頭獎一注獨中有機會贏3600萬
$3600萬六合彩｜頭獎1.5注中 即刻入嚟對冧巴！
社會
13小時前
奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖
奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖
奇聞趣事
3小時前
「鎮台之寶」罕談患重度抑鬱症 曾日服十粒安眠藥 崩潰向妻求救：拖住老婆一齊走都幾幸福
「鎮台之寶」罕談患重度抑鬱症 曾日服十粒安眠藥 崩潰向妻求救：拖住老婆一齊走都幾幸福
影視圈
2026-03-07 09:00 HKT
點心放題2026｜23大連鎖酒樓/酒店/中菜廳優惠！$88起任點任食蝦餃/燒賣/片皮鴨 入座送鮑魚/乳鴿
點心放題2026｜23大連鎖酒樓/酒店/中菜廳優惠！$88起任點任食蝦餃/燒賣/片皮鴨 入座送鮑魚/乳鴿
飲食
22小時前
前TVB老戲骨北上開工遇臨記待遇 坐路邊捱飯盒連枱都冇：有工作，心裡就踏實很多了
前TVB老戲骨北上開工遇臨記待遇 坐路邊捱飯盒連枱都冇：有工作，心裡就踏實很多了
影視圈
14小時前