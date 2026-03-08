伊朗局勢︱英國考慮派航母赴中東 特朗普：不再需要它們

英國媒體報道稱，英國皇家海軍正在為「威爾士親王」號航空母艦（HMS Prince of Wales R09）可能部署到中東做準備，但尚未做出最終決定。美國總統特朗普發表最新立場。



法新社報道，特朗普星期六（7日）在社交媒體發帖：「英國終於開始認真考慮向中東派遣兩艘航空母艦了，但沒關系，（英國首相）施紀賢，我們不再需要它們了。」

特朗普不滿英國延遲支援空襲伊朗行動 斥施紀賢「不是丘吉爾」。路透社

伊朗無人機航母周四遭到美軍襲擊，冒出濃煙。

伊朗護衛艦在斯里蘭卡南部加勒港對開沉沒。 路透社

伊朗首都德黑蘭周二遭空襲後可見濃煙沖天。

揚言會記住「英國未出手」

他揚言：「但我們會記住的……我們不需要那些在我們已經贏得戰爭之後才加入戰爭的人！」



特朗普表明對英國「很不滿意」，明言「他（施紀賢）不是邱吉爾（Winston Churchill）」。丘吉爾是英國前首相，也是二戰期間堅決主張抵抗並反擊納粹德國的戰時領袖。

美國與以色列上月28日向伊朗發動聯合軍事行動，當時英國曾拒絕參加，後來同意讓美國使用兩處英國軍事基地，用於「特定且有限的防禦目的」。