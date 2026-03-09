伊朗局勢｜沙特中部居民區遭飛彈襲擊 兩印度及孟加拉籍人士遇難

美國、以色列與伊朗衝突持續，沙特阿拉伯民防部表示，中央地區一處住宅區及園區遭飛彈襲擊，造成兩人死亡、12人受傷。死亡者分別為印度及孟加拉籍人士。

當局稱，事件發生在周日，砲彈擊中了一處居民區，造成人員傷亡和財產損失。兩名死者分別為印度籍和孟加拉國籍居民，另外有12名孟加拉國籍居民受傷。發言人表示，緊急小組立即做出反應，並啟動了處理此類事件的既定程序。

當局強調，企圖攻擊民用設施的行為公然違反了國際人道法。

伊朗伊斯蘭革命衛隊早前宣稱，襲擊目標包括沙特阿爾卡吉（Al-Kharj）的雷達系統，而該地即是本次死亡事件發生地。

沙特阿拉伯早前警告德黑蘭，若沙特王國及其能源設施持續遭受攻擊，有可能會作出同類反擊。