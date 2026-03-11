Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜多倫多美領事館遭槍擊 兩漢門前連開多槍在逃 加國警列國安事件

加拿大多倫多當地周二（10日）凌晨發生針對美國領事館的槍擊案，事件中無人受傷。由於時值中東局勢高度緊張，加拿大皇家騎警（RCMP）已正式將此列為國家安全事件展開調查，並同步加強多倫多及首都渥太華所有使領館的保安級別。

加國調查是否涉及恐怖主義

事發於凌晨5時29分，多倫多警方接報指位於大學大道（University Ave.）360號的美國領事館傳出槍聲。副警長巴雷多（Frank Barredo）在新聞發布會上透露，閉路電視顯示一輛白色本田CR-V私家車當時沿登打士街（Dundas St.）西行，隨後轉入大學大道並停在領事館門前。

兩名男子隨即下車，向領事館正面連開多槍，隨後登車向南逃去。警方在現場發現多枚彈殼，領事館建築物受損，幸而案發時行人稀少，未造成傷亡。受調查影響，領事館周邊街道已全面封鎖。

加拿大皇家騎警安大略省刑事行動總監萊瑟（Chris Leather）證實，皇家騎警的綜合國家安全執法小組（INSET）已介入。他強調，由於受襲目標是美國領事館，此案已被界定為國家安全事件，至於是否涉及恐怖主義，則需在未來數周進一步核實。

多倫多市長鄒至蕙（Olivia Chow）及安大略省省長福特（Doug Ford）均強烈譴責事件。福特表示，他原定與美國駐多倫多總領事亨特（Baxter Hunt）會面，受事件影響被迫取消，並承諾將傾盡全力緝拿兇徒歸案。

全球美使館受威脅 挪威使館早前現爆炸

是次槍擊案發生之際，美國正與以色列聯手應對伊朗。華盛頓早前已向海外美國公民發出警告，提醒加強警惕，防範針對美國外交機構的報復性襲擊。

除了加拿大的槍擊案外，挪威奧斯陸的美國大使館周日（8日）凌晨亦發生爆炸事件。挪威警方證實爆炸是由某種縱火裝置引起，相信大使館是預謀攻擊的目標。隨着多倫多及奧斯陸相繼發生針對性襲擊，全球各地的美國外交設施已進入高度戒備狀態。

