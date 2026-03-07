Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜恐爆世界大戰？軍事專家：一徵兆與一戰相似

美以聯軍上周末對伊朗發動軍事打擊後，戰火迅速外溢，除了中東核心地區戰雲密布，遠至地中海東部的塞浦路斯、南亞的斯里蘭卡，以至高加索地區的阿塞拜疆和北約成員國土耳其均相繼被捲入。有歐洲軍事消息人士警告，當前各國透過「聯盟機制」被間接拖入戰局的狀況，與第一次世界大戰爆發前的連鎖反應極其相似，令人憂慮衝突隨時可能演變成第三次世界大戰。

多國受波及 衝突急劇升級

總部設於美國的蘇凡研究中心指出，這場衝突已不僅限於美以與伊朗之間的直接軍事交鋒，而是演變成一場高強度、多領域的區域性戰役，涉及斬首行動、煽動內亂、攻擊能源基礎設施和海上咽喉要道等多種手段，且短期內未見平息跡象。

相關新聞：伊朗局勢｜美軍疑誤炸伊朗小學釀165死 母親舉書包課本哭訴照令人鼻酸

最新一輪攻擊行動中，美國一艘潛艇周三在斯里蘭卡對開海域擊沉一艘伊朗戰艦；伊朗的反擊目標亦超出中東範圍，向歐盟成員國塞浦路斯境內的英國軍事基地發射導彈，北約成員國土耳其周三亦遭伊朗彈道導彈襲擊。此外，以色列的盟友阿塞拜疆位於納希切萬的飛地周四也遭到至少兩架伊朗無人機入侵。

伊朗戰略：癱瘓全球經濟 提高戰爭代價

法新社引述歐洲軍事消息人士分析，伊朗到處出擊的背後戰略，可能是要透過攻擊美國和以色列的潛在盟友，甚至牽連原欲保持中立的國家，從而間接癱瘓全球經濟，並大幅提高美國發動戰爭的代價與政治風險。

蘇凡研究中心亦指出，黎巴嫩真主黨近日加大對以色列的襲擊，顯然是出於更廣泛的戰略考量，試圖擴大戰場，從多條戰線向以色列施加更大壓力，配合伊朗整體部署。

歐洲多國被迫捲入 聯防態勢浮現

隨著戰火蔓延，多個歐洲國家已無法置身事外。法國位於阿布扎比的海軍基地周一遇襲後，一位接近總統馬克龍的消息人士坦言：「巴黎實際上已被捲入其中，因為我們的利益受到了影響。」馬克龍周二更宣布，將派遣旗艦航母「戴高樂」號部署到地中海，應對不斷擴散的衝突。

與此同時，意大利、法國、西班牙與荷蘭已派遣海軍力量前往塞浦路斯，協助保衛這個歐盟成員國。意大利總理梅洛尼周四透露，境內美軍基地已獲授權支援「非轟炸行動」，但目前美方尚未提出相關請求。

英國首相斯塔默最初拒絕，之後才同意有限度讓美軍使用英國在塞浦路斯的基地，遭美國總統特朗普公開批評。特朗普更威脅，若西班牙拒絕讓美軍使用其軍事基地，將切斷與西班牙的一切貿易往來。

專家警告：聯盟機制或引爆世界大戰

歐洲軍事消息人士警告：「聯盟機制正在間接地將新的國家拖入戰爭……這與一戰爆發前的狀況有點相似。」他指出，當各國基於防務協議和盟友義務被迫選邊站時，微小的衝突也可能透過連鎖反應迅速擴大。

加拿大總理卡尼周四亦表示，雖然希望任何軍事行動屬防禦性質，但他無法排除加拿大參與衝突的可能性。

另一個潛在引爆點是也門。歐洲軍事消息人士警告，如果伊朗支持的胡塞武裝決定介入戰爭，透過擾亂曼德海峽的國際航運或攻擊其他國家，戰火勢必進一步蔓延。

胡塞武裝組織領導人阿卜杜勒·馬利克·胡塞周四晚發表電視講話，揚言「我們的手隨時在扳機上」，一旦局勢發展需要就會採取行動。他更呼籲支持者周五舉行大規模集會，展現也門人民「完全站在伊朗人民這一邊」。

雖然國際社會承認的也門政府已警告胡塞武裝不得以任何軍事行動支持伊朗，也不得利用也門領土攻擊鄰國，但在中東火藥桶已被點燃的當下，各方憂慮戰火全面失控的警號已經響起。<｜end▁of▁thinking｜

