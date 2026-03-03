Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜特朗普稱或派地面部隊 透露哈梅內伊被擊斃時正開早餐會

即時國際
更新時間：00:40 2026-03-03 HKT
發佈時間：00:40 2026-03-03 HKT

伊朗局勢未見緩和迹象，美國總統特朗普接受訪問時表示，不排除向伊朗派遣美軍地面部隊，並指美軍「大規模攻勢尚未開始」。他亦透露伊朗最高領袖哈梅內伊被擊殺時的情況。

大規模攻勢尚未開始

特朗普接受紐約郵報訪問時表示，如有必要，不排除向伊朗派遣美軍地面部隊，但認為「很可能毋須出動」。他稱不會像歷任總統般事先排除「地面部隊」選項，並指整體軍事行動進度較原先估計的四周時間表「大幅提前」，尤其在打擊伊朗領導層方面。

特朗普向CNN訪問表示，美軍對伊行動的「大規模攻勢尚未開始」，預告更猛烈打擊即將展開；首輪空襲已擊斃49名伊朗領導層人物。對於哈梅內伊死後的接班安排，他表示並不清楚，又稱先前設定的四周戰爭時間表或「稍微超前」。他指美方除軍事行動外，亦正採取其他措施協助伊朗民眾推翻現政權，但呼籲當地民眾暫時留在室內，因局勢不安全且可能進一步惡化。

相關新聞：伊朗局勢 | 特朗普：已選定3位伊朗新領導人選 但暫不會揭盅

另外，他接受福斯新聞訪問時透露，在周六空襲中身亡的哈梅內伊遇襲時，正與高級助手舉行早餐會議，並以為「在光天化日下屬安全」。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
維港領航船38歲男工浮標上墮海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
00:36
維港領航船38歲男工浮標上墮海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
突發
3小時前
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！屬同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
太古城40年老字號酒家翰騰閣結業！為同名品牌最後分店  街坊：好多人排隊  美心旗下品牌接手
飲食
12小時前
伊朗局勢︱伊國營電視台宣布哈梅內伊已殉道 即日起全國哀悼40天
01:11
伊朗局勢︱哈梅內伊妻子傷重不治 美軍已在伊朗建立局部空中優勢
即時國際
3小時前
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
港鐵站時裝店清貨減價現搶購人潮 港人好奇「點解開到咁多年？」 網民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
8小時前
李婉華揭加國中產悲歌 斥政府加稅無孔不入：已經難搵錢，仲要加稅，想點呀
李婉華揭加國中產悲歌 斥政府加稅無孔不入：已經難搵錢，仲要加稅，想點呀
影視圈
16小時前
伊朗局勢｜美軍F-15墜落科威特疑友軍擊中 飛行員跳傘生還
01:11
伊朗局勢｜美軍三架F-15戰機墜落科威特 出事原因美伊說法不一
即時國際
5小時前
伊朗局勢︱阿聯酋協助滯留旅客 酒店食宿費用政府「埋單」 滯留港人：轉酒店都無咁大負擔
伊朗局勢︱阿聯酋協助滯留旅客 酒店食宿費用政府「埋單」 滯留港人：轉酒店都無咁大負擔
社會
6小時前
影后張曼玉法國萬呎巨型花園大公開 佔地極廣環境優美 工程規模龐大預告將設豪華露營區
影后張曼玉法國萬呎巨型花園大公開 佔地極廣環境優美 工程規模龐大預告將設豪華露營區
影視圈
6小時前
伊朗局勢︱翁靜晶徒弟滯留杜拜直擊市面變空城：香港真係好好，想快啲返去 驚嘆薩德系統威力
伊朗局勢︱翁靜晶徒弟滯留杜拜直擊市面變空城：香港真係好好，想快啲返去 驚嘆薩德系統威力
影視圈
7小時前
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費
WeChat Pay HK成首家「跨境支付通」電子錢包 7x24轉賬內地免手續費
商業創科
9小時前