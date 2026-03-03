伊朗局勢｜特朗普稱或派地面部隊 透露哈梅內伊被擊斃時正開早餐會

伊朗局勢未見緩和迹象，美國總統特朗普接受訪問時表示，不排除向伊朗派遣美軍地面部隊，並指美軍「大規模攻勢尚未開始」。他亦透露伊朗最高領袖哈梅內伊被擊殺時的情況。

大規模攻勢尚未開始

特朗普接受紐約郵報訪問時表示，如有必要，不排除向伊朗派遣美軍地面部隊，但認為「很可能毋須出動」。他稱不會像歷任總統般事先排除「地面部隊」選項，並指整體軍事行動進度較原先估計的四周時間表「大幅提前」，尤其在打擊伊朗領導層方面。

特朗普向CNN訪問表示，美軍對伊行動的「大規模攻勢尚未開始」，預告更猛烈打擊即將展開；首輪空襲已擊斃49名伊朗領導層人物。對於哈梅內伊死後的接班安排，他表示並不清楚，又稱先前設定的四周戰爭時間表或「稍微超前」。他指美方除軍事行動外，亦正採取其他措施協助伊朗民眾推翻現政權，但呼籲當地民眾暫時留在室內，因局勢不安全且可能進一步惡化。

相關新聞：伊朗局勢 | 特朗普：已選定3位伊朗新領導人選 但暫不會揭盅

另外，他接受福斯新聞訪問時透露，在周六空襲中身亡的哈梅內伊遇襲時，正與高級助手舉行早餐會議，並以為「在光天化日下屬安全」。