伊朗局勢 | 特朗普：已選定3位伊朗新領導人選 但暫不會揭盅

美國總統特朗普表示，他已有3個「非常好的人選」來領導伊朗，但目前不會透露這3人身份。他還說，如果伊朗新領導層展現出務實精神，美國願解除對伊朗的制裁。

特朗普在接受《紐約時報》簡短電話訪問時提到，關於在最高領袖哈梅內伊死後由誰來領導伊朗，他手上有一份包含3人的名單。他表示：「我有3個非常好的人選，但我現在不會透露他們是誰，我們先把工作完成。」

相關新聞：

哈梅內伊身亡｜革命衛隊高級指揮官揚言 「將在戰場上展示神秘武器」

伊朗最高領袖哈梅內伊證實在美以空襲中身亡。新華社

特朗普指，如果伊朗新領導層展現出務實精神，美國願解除對伊朗的制裁。美聯社

美以向伊朗發動空襲，炸死伊朗最高精神領袖。法新社

呼籲伊朗人民起義

報道指出，針對政權過渡模式，特朗普提出了幾種截然不同且相互矛盾的構想。他一方面希望伊朗精銳的武裝部隊（如伊朗革命衛隊）能直接將武器交給伊朗民眾，稱他們「實際上會向人民投降」；另一方面，他又表示是否推翻現有政府「將取決於伊朗人民自己」，並稱人民現在顯然有了這個機會。

他也呼籲伊朗人起義，說「美國與你們同在」，並警告革命衛隊投降，否則「必死無疑」。他並誓言要為美軍在對伊朗行動中喪生的3名美軍復仇，同時警告可能會有更多傷亡。

提委內瑞拉模式 幕僚示警難以套用

除了交由人民決定外，特朗普還反覆提及委內瑞拉模式，形容這是一個「完美的劇本」。在該模式中，僅有最高領導人被移除，多數政府班底予以保留，並轉而與美國務實合作。這兩種構想在權力交接的制度設計上存在根本差異。

此外，紐時指出，特朗普的幕僚已向他警告，由於伊朗具備強大的軍事能力、活躍的核計畫，且兩國在文化與歷史上有著巨大差異，要將委內瑞拉模式直接套用於德黑蘭幾乎是不可能的。

報道分析指出，這些不同說法反映出特朗普政府對未來幾周如何建立德黑蘭替代政府仍存在不確定性。當被問及若伊朗民眾起義推翻現政府，美國是否會提供保護時，特朗普則拒絕給出明確承諾，僅表示「現在還太早」。