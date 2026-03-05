伊朗局勢｜美擊沉伊朗軍艦影片曝光 二戰後首用魚雷殺敵釀至少80死

中東戰火由陸地蔓延至印度洋深處。美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）於周三（4日）證實，美軍日前動用魚雷擊沉一艘伊朗軍艦，這亦是自第二次世界大戰以來，美軍罕有在實戰中出動魚雷執行擊沉任務。事件造成慘重傷亡，鄰國斯里蘭卡方面估計，船上至少80人喪生，百餘人失蹤。

伊朗護衛艦遭深海狙擊 船上載180人

據悉，被擊沉的軍艦為伊朗護衛艦「德納號」（IRIS Dena）。該艦早前赴孟加拉灣參加多國海軍演習，事發時正從印度東部港口啟程返回伊朗。美國防部在社交平台發布擊沉護衛艦的影片，赫格塞思在新聞發布會上透露，該艦當時「自以為在國際水域很安全」，結果遭到美軍魚雷精準伏擊沉沒。從畫面可見，護衛艦甲板上疑似起火，當魚雷擊中護衛艦時，海面上擊起巨大浪花。

斯里蘭卡海軍接報後隨即展開大規模搜救。根據文件紀錄，該艦載有約180人。斯里蘭卡副外長引述初步消息指，事故造成至少80人死亡、78人受傷，另有101人下落不明；不過斯里蘭卡海軍發言人隨後修正數據，指目前已有32人獲救。

美方：即將奪取伊朗全境制空權

赫格塞思形容是次行動「堪稱史詩級」，並高調宣稱行動開始僅四天，伊朗的軍事能力正「以小時為單位消解」。他指出，隨著美軍實力變得更強、更具優勢，今日已有更多戰機及轟炸機抵達中東前線。

美軍參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）補充指，美軍戰略初期側重於利用巡航導彈清除伊朗防空網，目前目標已基本達成，美以聯軍預計在數天內即可「完全控制」伊朗領空。

隨著伊朗防禦系統瓦解，美軍宣布戰略重心將由邊境轉向伊朗內陸。赫格塞思表示，美方計劃利用GPS導引炸彈及先進戰機，對伊朗境內的軍事及核心目標進行更密集、更深入的精確空襲。

目前，印度洋搜救行動仍在進行中，國際社會正密切關注這宗二戰後罕見的魚雷襲擊事件，會否導致中東戰事進一步擴大至全球主要航道。