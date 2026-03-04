伊朗局勢｜北約成功攔截伊朗導彈 進入土耳其領空前擊毀

土耳其國防部4日表示，一枚從伊朗發射的彈道導彈，在飛越伊拉克與敘利亞上空、朝土耳其領空方向前進時，被北約防空系統成功攔截摧毀，事件未造成人員傷亡。安卡拉對此提出抗議，凸顯區域衝突外溢風險升高。

半島電視台（Al Jazeera）報道引述土耳其國防部聲明指出，這枚導彈在進入土耳其領空前，就被部署在地中海東部的北約空中與導彈防禦系統鎖定，並「使其失效」。目前未知導彈原本鎖定甚麼目標。

美以向伊朗發動軍事行動。(路透社)

安卡拉強調，土耳其保留對任何敵對行為作出回應的權利，同時呼籲各方避免衝突進一步升高。土耳其外長費丹已致電伊朗外長阿拉格齊，對這枚朝土耳其方向飛來的導彈提出正式抗議，並警告任何可能擴大戰火的行動都應避免。

北約發言人表示，組織「堅定與所有盟國站在一起，包括土耳其」，強調北約在空防與導彈防禦等領域的嚇阻與防衛態勢依然強健。土耳其是北約成員國。

土耳其南部的因吉爾利克空軍基地（Incirlik Air Base）是外國軍隊使用的重要設施，主要由美國與其他北約盟國進駐。1991年波斯灣戰爭期間，該基地是美國主導行動的重要後勤與空中支援據點，之後也成為伊拉克與阿富汗行動的關鍵運補樞紐。2003年美國入侵伊拉克時，土耳其曾拒絕美軍使用該基地，但2014年起因打擊伊斯蘭國，基地再度被廣泛用於空襲任務。