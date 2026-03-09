伊朗局勢｜據報伊朗已對下任最高領袖作決定 特朗普：未經美方批准將「不會長久」

據伊朗媒體報道，負責選出下一任最高領袖的伊朗專家議會已完成領導人遴選工作，但最終決定尚未正式公布。

哈梅內伊次子或成下任最高領袖

「專家議會」成員Hosseinali Eshkevari表示在影片中指出：「領導人問題已經完成。哈梅內伊之名將延續。投票已完成，我希望當局盡快宣布。無需擔心。」報道指，言論被視為已故最高領袖哈梅內衣的次子穆杰塔巴（Mojtaba Khamenei）可能被宣布為新任最高領袖。

惟特朗普在接受ABC News訪問時表示：「他必須獲得我們的批准，否則不會長久。我們要確保未來不必每十年就回頭處理同樣問題。」他補充說，若有人能成為「好的領導人」，即使與舊政權有關聯，他也願意批准。

談及伊朗核武問題，特朗普未排除派遣特種部隊奪取濃縮鈾，他強調「所有選項都在桌面上」。白宮高級官員透露，伊朗已有足夠濃縮鈾在十天內達到武器級水平，多數存放於近期遭美軍空襲的納坦茲、伊斯法罕及福爾多核設施。官員表示，若美軍控制相關設施，可直接對濃縮鈾進行處理。

談及戰爭持續時間，特朗普未作預測，只表示「我們在致命力及進度上都領先計劃」，並重申美軍已擊沉伊朗海軍44艘船、摧毀空軍與通訊設施，稱伊朗「完全無防禦能力，只會空談」。