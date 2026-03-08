伊朗局勢｜美以討論派遣特種部隊 奪伊朗450kg濃縮鈾庫存

美媒Axios引述4名知情人士透露，美國和以色列討論在對伊朗戰爭後期，派遣特種部隊進入伊朗，目標是奪取450公斤的60%濃縮鈾庫存，直接阻止德黑蘭當局發展核武。

特朗普7日在空軍一號上向媒體表示：「或許在某個時刻我們會這麼做」，強調地面部隊進駐必須有「非常充分的理由」。他指出，若真的執行此行動，伊朗軍力將被削弱到無法進行地面作戰。

美國國務卿魯比奧在國會簡報中也坦言「必須有人進去取得這些物質」，但未點名具體人選。

消息人士指出，行動方案包括2種選項——將核物質完全移出伊朗，或者派遣核武專家在現場稀釋處理。任務團隊可能包括特種作戰人員與科學家，也可能是國際原子能總署（IAEA）專家。

移出伊朗或就地稀釋

美國與以色列去年6月對伊朗核設施發動空襲後，這批濃縮鈾已被埋在瓦礫堆下，伊朗至今無法取得。美國官員透露，大部分庫存位於伊斯法罕地下設施，其餘分散在福爾多和納坦茲。白宮發言人萊維特表示，特朗普「明智地保留所有選項」，不排除任何可能性。