伊朗局勢｜不滿拒借出基地 特朗普：將切斷與西班牙貿易 斥英國「極不合作」

中東戰火令美國的不滿燒向北約盟友。美國總統特朗普周二（3日）在白宮會見德國新任總理默茨（Friedrich Merz），席間對歐洲盟友在軍事行動中的表現大發雷霆。特朗普公開抨擊西班牙拒絕借出軍事基地支援對伊空襲，隨即宣布將切斷美國與西班牙之間的所有貿易往來；同時，他亦對英國首相施紀賢（Keir Starmer）一度拒借基地的行為表示強烈不滿。

怒斥西班牙「糟糕盟友」 歐美貿易協定現危機

特朗普在會談中批評西班牙政府拒絕授權美軍使用其境內基地參與打擊伊朗的行動，形容對方是「一個糟糕的盟友」，表現令人極度失望。他更重提軍費爭議，指西班牙未能達到將軍費增至國內生產總值（GDP）5%的北約目標。

特朗普現場宣布，已指示財政部長貝森特（Scott Bessent）即時切斷與西班牙的所有經貿往來，直言「我們不想與西班牙有任何瓜葛」。

面對美方的貿易封鎖，西班牙政府隨即發表聲明反擊，強調該國擁有足夠資源應對衝擊，並促請美國遵守國際法及歐美雙邊貿易協定。

除了西班牙，傳統盟友英國亦成為特朗普的抨擊對象。針對施紀賢一度拒絕借出基地供美軍使用的做法，特朗普直指英國「非常、非常不合作」。他更毫不客氣地批評施紀賢必須先解決國內的非法移民及能源問題，顯示英美特殊關係在是次軍事行動中正承受巨大壓力。

德國配合美軍登陸 特朗普致謝但未要求出兵

相比之下，德國的表現獲得特朗普的讚賞。特朗普表示，德國政府允許美軍在「某些地區」登陸並提供便利，美方對此表示感謝。但他亦特別澄清，美國目前並沒有要求德國派遣軍隊參與戰事，僅限於後勤與設施上的支援。

美軍機撤離西班牙 轉場德國備戰

據新華社援引航班追蹤網站數據顯示，自3月1日起，已有至少15架美國軍機從西班牙南部的莫龍-德拉弗龍特拉及羅塔兩處基地撤離，部分航機已改為降落在德國境內。西班牙國防大臣羅夫萊斯及外交大臣阿爾瓦雷斯早前已明確表示，不會授權該兩處基地用於任何對伊朗的軍事打擊行動。