伊朗局勢｜特朗普TACO再現？ 白宮：軍事行動繼續推進，目標不變

即時國際
更新時間：05:51 2026-03-11 HKT
發佈時間：05:51 2026-03-11 HKT

中東戰雲密佈，美國總統特朗普（Donald Trump）對伊朗戰事的最新表態引發全球關注。特朗普於美東時間9日發表了一段模稜兩可、甚至被指「自相矛盾」的言論，一方面宣稱戰爭行動「已非常完整」，另一方面卻又認同國防部長「才剛開始」的說法。市場一度猜測美軍是否有意撤軍，特朗普的「TACO」（Trump Always Chickens Out，意指先強硬後退縮）作風再現。

特朗普：戰事進度「遠超預期」 

特朗普在接受《CBS News》訪問時語出驚人，形容伊朗的軍事力量已全面瓦解：「伊朗已經沒有海軍、沒有通訊系統，連空軍都沒有了。這場戰爭行動基本上已經非常完整。」他強調美軍進度「遠遠超前」原定4至5周的時間表，並透露美方船隻正順利通過荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），他甚至正考慮「接管」這條關鍵航道。

當記者追問戰事是否會在本周內結束，特朗普給出模糊回應：「不會，但很快。我想很快。非常快。」最令外界費解的是，面對記者質疑他與國防部長赫格塞思對戰爭階段的說法不一時，特朗普竟回答：「我覺得兩者都可以。」並聲稱這是「伊朗建立新國家的開始」。

由於特朗普的言論令外界質疑美軍準備收兵，加上外界憧憬七國集團準備動用石油儲備以穩定供應，國際油價隨之回落，油價在數小時內更一度戲劇性出現超過25美元的巨大波動，從接近120美元快速跌至90美元以下。

在例行記者會上，白宮發言人萊維特被追問，美軍會否短期內停止在伊朗的行動。她回應說：「目標並無改變，行動仍持續推進。」她列舉數據指，戰事至今，伊朗的彈道導彈襲擊已大幅減少90%，無人機攻擊亦下降85%。

萊維特形容，伊朗海軍已被評估為喪失作戰能力，目前主要水道已無任何伊朗艦船活動，趨勢顯示美軍優勢與日俱增，而伊朗政權的應對能力則迅速崩潰。

革命衛隊反擊：美軍無法終結戰爭

面對美方的強硬態度，伊朗方面亦不甘示弱。主要武裝力量「伊斯蘭革命衛隊」（IRGC）於當地時間10日發聲明反擊，直指地區局勢的未來掌握在伊朗武裝部隊手中，並狠嗆：「美軍絕對無法終結這場戰爭。」

 

