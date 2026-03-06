伊朗局勢｜武器大晒冷？伊發射超重型導彈襲以色列 美證實首出動新型自殺式無人機

中東戰火進入白熱化階段，美伊兩軍在演繹現代化戰爭的同時，更上演一場「武器大晒冷」。伊朗周四（5日）高調發布地下無人機軍火庫影片，展示密密麻麻的機群；與此同時，美國中央司令部亦證實，美軍已在實戰中首次動用仿照伊朗技術開發、造價低廉的「盧卡斯」（LUCAS）自殺式無人機進行報復，實施「以彼之道，還施彼身」的打擊戰略。

伊朗地下機庫曝光 美認構成威脅

伊朗官媒法斯通訊社（Fars News Agency）發布最新影片，揭開其神秘地下基地的面紗。影片顯示，在燈火通明的隧道內，兩側整齊排列著大量「沙赫德-136」（Shahed-136）自殺式無人機。隨後畫面展示無人機安裝在火箭發射器上發射，並剪輯了近日高速擊中海灣國家酒店及民居的慘烈片段，向外界展示其遠程精準打擊能力。

據美媒報道，特朗普政府官員在國會閉門簡報會中坦承，這些低高度、低速度運行的無人機對美軍防空系統構成「重大挑戰」，防空網難以做到百分之百攔截。國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）亦承認，這類武器造成的問題比預期更大。

載一噸彈頭重錘出擊 破以方七層防禦

除了無人機蜂群，伊朗伊斯蘭革命衛隊周四下午更宣稱發動了第19輪打擊，動用攜帶1噸重超強彈頭的「霍拉姆沙赫爾-4」型（Khorramshahr-4）超重型導彈。伊朗方面指，導彈在無人機群護航下，成功突破以色列號稱嚴密的「7層防禦系統」，精準命中特拉維夫市中心、本古里安國際機場及以色列空軍第27中隊基地。革命衛隊形容，戰爭格局已經改變，其戰略部署已遠超美以兩國的軍事評估。

美軍首用「低成本」殺器 LUCAS實戰亮相

面對伊朗的無人機威脅，美軍亦祭出新招應對。美國中央司令部證實，在「史詩狂怒行動」（Operation Epic Fury）中，美軍「蠍子打擊」特遣隊首次實戰部署「盧卡斯」（LUCAS）自殺式無人機。諷刺的是，這款被美軍形容為「比導彈大幅便宜」的武器，正是仿照伊朗的「沙赫德」設計而成。

「盧卡斯」每架生產成本僅約3.5萬美元（約27萬港元），遠低於傳統巡航導彈。該機續航力達6小時，航程超過700公里，可攜帶18公斤炸藥實施超視距打擊。美方官員稱，此舉旨在提供一款具備規模效應的報復性武器。

目前美軍除動用無人機外，亦配合「戰斧」巡航導彈及F-35、F/A-18戰機進行多維度轟炸。