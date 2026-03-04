Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜傳哈梅內伊之子當選最高領袖 前總統內賈德暗殺生還

即時國際
更新時間：07:12 2026-03-04 HKT
發佈時間：07:12 2026-03-04 HKT

伊朗在最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）於美以聯合空襲中身亡後，政權核心陷入前所未有的動盪與權力重組。據《伊朗國際電視台》（Iran International）引述獨家消息指，具有強大實權的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）已介入接班程序，施壓「專家會議」（Assembly of Experts）選出哈梅內伊之子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）為下一任最高領袖。

傳革命衛隊力挺 穆傑塔巴臨危受命

消息人士透露，由於美以聯軍的空襲行動仍在持續，原本負責選拔領袖的「專家會議」難以依照憲法程序召開全體會議。在軍事設施受損及指揮鏈中斷的混亂情況下，革命衛隊為了穩定軍心及防止政權瓦解，要求在極短時間內敲定接班人選。

現年56歲的穆傑塔巴長期以來被視為德黑蘭政權的幕後實權人物，與革命衛隊關係深厚。雖然官方尚未正式對外公布決議細節，但外界預計是次「非常規」任命旨在向外界展示政權的延續性，並試圖壓下國內隨時爆發的示威浪潮。

前總統內賈德暗殺生還 轉移安全地點

在權力真空的混亂期，伊朗政壇亦傳出多宗暗殺消息。早前一度被傳出在襲擊中喪生的前總統內賈德（Mahmoud Ahmadinejad），最新消息證實他在一場暗殺企圖中僥倖生還，並未受傷。目前內賈德已被軍方秘密轉移至安全地點受保護，以防再受襲擊。

隨着美以聯軍的「史詩怒火」行動持續，伊朗軍方內部出現嚴重分歧。報道指，部分指揮鏈已因通訊中斷而癱瘓，命令傳達出現困難。更有情報顯示，由於擔心軍事基地成為下一輪轟炸目標，部分基層官兵及中層指揮官拒絕返回駐地，甚至出現棄職逃亡的情況。

革命衛隊目前最憂慮的是，隨着哈梅內伊死訊擴散，國內反對派或會趁機發動大規模街頭抗爭，重演早年的「頭巾革命」規模，令政權面臨內憂外患的雙重夾擊。

