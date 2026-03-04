伊朗局勢｜逾1500名美國人尋求協助 魯比奧：空域關閉影響撤離行動

美國與以色列近日對伊朗展開聯合軍事行動，雙方其後持續交火，多地機場及空域因安全風險關閉，嚴重影響區內航空交通。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）在華盛頓向記者表示，目前約有1,500至1,600名美國公民請求協助撤離，但空域限制為行動帶來重大挑戰。

魯比奧指出，部分國家關閉機場，甚至有機場遭到攻擊，「即使我們已安排好飛機，也無法降落」。他強調，美方有能力協助相關人士離開，但受制於空域關閉，撤離行動需要時間。

杜拜與阿布扎比機場日前已有限度恢復少量航班。路透社

他表示：「目前有略多於1,500人，可能接近1,600名美國人要求協助，我們知道可以幫助他們，只是需要一些時間，因為我們無法控制空域關閉的情況。」

隨着衝突持續升溫，杜拜與阿布扎比機場日前已有限度恢復少量航班，但大部分定期航班仍受空域限制影響，區內航空交通仍未恢復正常運作。