伊朗局勢｜哈梅內伊國葬宣布延期 美軍魚雷擊沉伊朗軍艦｜持續更新

中東局勢劇烈升溫。以色列與美國2月28日聯手攻擊伊朗多地，以方稱發動是「預防式打擊」，並宣布以色列全國進入緊急狀態，全境響起警報，而美國總統特朗普亦對伊朗展開名為「史詩怒火」（Epic Fury）的大規模作戰行動，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）及多名伊朗高層官員在襲擊中身亡。及後伊朗報復並空襲美以在海灣多國的據點。

伊朗局勢較早前事態發展，詳見本報早前報道。（相關報道：伊朗局勢︱哈梅內伊妻子傷重不治）

行動代號「史詩怒火」

3月4日最新消息：

21:05

哈梅內伊國葬儀式宣布延期

伊朗當局早前宣布，計劃從當地時間4日晚上10時開始，連續3天於德黑蘭伊瑪目霍梅尼清真寺，為已故最高領袖哈梅內伊舉行告別儀式。但由於「預計前來弔唁的民眾數量空前龐大」，為完善安排，儀式將推遲舉行，新的安排隨後發布。

20:10

伊朗導彈射往土耳其遭北約攔截

根據土耳其國防部消息，北約防空部隊擊落了一枚正飛向土耳其領空的伊朗導彈。土耳其國防部在聲明中（原文為土耳其語）表示，事件未造成人員傷亡。該導彈在穿越伊拉克和敘利亞領空，並飛往土耳其領空時被探測到，「我們警告各方不要採取任何可能導致衝突在該地區進一步蔓延的行動。」土耳其是北約成員國。

20：00

據法新社報道，伊朗軍艦在斯里蘭卡附近沉沒事件，有近150人失蹤。船員報告稱，船沉沒前發生了爆炸。斯里蘭卡兩艘海軍艦艇和一架飛機已被派往現場搜尋倖存者。

斯里蘭卡外交部長赫拉特表示，這艘護衛艦於周三黎明發出求救信號，一艘救援船1小時內抵達該海域，但靠近時發現護衛艦已完全沉沒，只剩下一片油污。斯里蘭卡海軍和空軍均表示，由於救援行動涉及他國軍隊，因此不會公佈救援影片。

3名美國官員向路透社透露，美軍對斯里蘭卡海岸附近的一艘伊朗軍艦發動了襲擊。

19:00

阿聯酋表示攔截了3支導彈、121架無人機。

18:50

以色列揚言清除哈梅內伊繼任人

伊朗國家媒體報道，哈梅內伊的葬禮將於格林威治標準時間傍晚6時半（本港周四凌晨2時半）開始在德黑蘭舉行，持續3天後舉行葬禮遊行。

另據《紐約時報》引述伊朗官員稱，哈梅內伊之子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）已成為新任最高領袖的熱門人選，最早可能在周三上午作出決定。

以色列國防部長卡茨宣布，任何繼續「摧毀以色列、威脅美國」和「鎮壓伊朗人民」的繼任者都將成為「明確的清除目標」。

18:30

伊朗外長：特朗普視談判如房地產交易

伊朗外長阿拉格齊指美國總統特朗普視談判如「房地產交易」。

伊朗外長阿拉格齊在社交媒體上發文，指責特朗普「出於惡意轟炸談判桌」。他寫道：「當複雜的核談判被視為房地產交易，當重大謊言掩蓋現實，不切實際的期望永遠無法實現，結果？出於惡意轟炸談判桌。」他還指特朗普背叛了外交和選舉他的美國人。

17:30

伊朗護衛艦在斯里蘭卡被擊沉

伊朗穆奇級護衛艦「伊里斯·德納號」（IRIS Dena）在斯里蘭卡對開海域遭潛艇擊沉，船上共有180人。斯里蘭卡軍方收到求救訊號後派人救援，救起32並送往該國南部加勒港的一間醫院。

15:15

伊朗導彈擊中卡塔爾美軍基地

卡塔爾國防部稱，該國遭到2枚伊朗彈道導彈攻擊。

其中一枚被卡塔爾防空系統攔截，另一枚擊中了位於烏代德的美國空軍基地——是該地區最大的美軍基地，無人傷亡。

16:00

哈梅內伊顧問：

可以繼續戰爭 無意與美談判

伊朗已故最高領袖哈梅內伊的顧問穆赫貝爾表示，如有必要伊朗可以繼續戰爭，並且無意與美國進行談判。穆赫貝爾說：「我們的歷史和文明表明，我們不怕戰爭，也不怕繼續戰爭。」他指的是伊朗此前與伊拉克長達8年的衝突。

15：20

伊朗當局周三晚為已故最高領袖哈梅內伊舉行國葬，為期3天。

13：35

路透社引述知情人士透露，特朗普政府計劃於星期五（6日）在白宮緊急召見美國最大國防承包商高層，施壓要求加速武器生產。

相關新聞：伊朗局勢｜美軍轟炸伊朗耗盡庫存 白宮加碼$3900億兼急召軍火巨頭催武器生產

11：33

伊朗法爾斯通訊社引述知情人士消息表示，伊朗最高領袖選舉可能延後到下週。知情人士指，已採取最高級別安全措施，確保專家會議順利選出最高領袖。選舉可能在已故最高領袖哈梅內伊葬禮後以在場方式舉行。

11：20

馬克龍星期二（3月3日）向全國發表電視講話，他說法國航空母艦「戴高樂號」（Charles de Gaulle）已被派往地中海，隨行的還有戴高樂號的空中力量和護衛艦。

相關新聞：伊朗局勢︱航母戴高樂號已赴地中海 馬克龍：要維護法國經濟利益



11：05

位於伊朗首都德黑蘭以南庫姆市的伊朗專家會議辦公樓昨日（3日）遭到以色列襲擊。伊朗庫姆省官員表示，襲擊已造成6人死亡、30人受傷。

相關新聞：伊朗局勢︱傳哈梅內伊之子當選最高領袖 專家會議大樓遭以軍襲擊



10：25

位於伊朗首都德黑蘭以南庫姆市的伊朗專家會議辦公樓昨日（3日）遭到以色列襲擊。

相關新聞：伊朗局勢︱傳哈梅內伊之子當選最高領袖 專家會議大樓遭以軍襲擊



10：21

美國的「人權行動者新聞通訊社」，截至美東時間3日下午為止，統計伊朗目前有1097名平民喪生、超過5400人受傷。

08：36

《阿拉伯新聞》網站引述伊朗法爾斯通訊社報道，已故伊朗最高領袖哈梅內伊將安葬在伊朗聖城馬什哈德，葬禮日期尚未公佈。

07：08

《伊朗國際電視台》（Iran International）引述消息報道，在強大實權的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）施壓下，「專家會議」（Assembly of Experts）選定哈梅內伊之子穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）為下一任最高領袖。報道又指，前總統內賈德遭遇暗殺中生還，並非如早前傳媒報道遇害。

相關新聞：伊朗局勢｜傳哈梅內伊之子穆傑塔巴傳當選最高領袖 前總統內賈德暗殺生還

06：35

據以色列官員稱，伊朗的報復性空襲已造成以色列10人死亡，近360人受傷。

以色列救援組織「大衛之星」（Magen David Adom）表示，週二，緊急救援人員被派往「以色列各地數十個飛彈襲擊現場」。

05：50

伊朗媒體Fars News報道，伊朗對無視警告（不要通過霍爾木茲海峽）的油輪進行襲擊，至今已超過10艘油輪遇襲。

04：56

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）在華盛頓向記者表示，目前約有1,500至1,600名美國公民請求協助撤離中東地區，但空域限制為行動帶來重大挑戰。

相關新聞：伊朗局勢｜逾1500名美國人尋求協助 魯比奧：空域關閉影響撤離行動

04：44

杜拜當局3日表示，因一宗無人機襲擊事件，位於杜拜的美國領館附近發生小範圍火情。有關部門稱，火勢已被迅速撲滅，事件未造成人員傷亡，相關情況已得到控制。

04：32

中東戰火威脅全球能源供應鏈，美國總統特朗普當地周二（3日）在社交媒體表示，已指示美國國際開發金融公司（DFC）為海灣地區的所有海上貿易提供低價保險，並揚言必要時將動用美國海軍護航油輪通過霍爾木茲海峽。

相關新聞：伊朗局勢｜特朗普宣布為灣區原油運輸提供保險 必要時派海軍護航

02：57

美國總統特朗普周二（3日）在白宮會見德國新任總理默茨（Friedrich Merz），席間對歐洲盟友在軍事行動中的表現大發雷霆。特朗普公開抨擊西班牙拒絕借出軍事基地支援對伊空襲，隨即宣布將切斷美國與西班牙之間的所有貿易往來；同時，他亦對英國首相施紀賢（Keir Starmer）一度拒借基地的行為表示強烈不滿。

相關新聞：伊朗局勢｜不滿拒借出基地 特朗普：將切斷與西班牙貿易 斥英國「極不合作」

02：06

AXIOS網站引述消息報道，阿聯酋考慮對伊朗發動打擊，以阻止伊朗對其進行導彈和無人機襲擊。阿聯酋早前指，遭受了伊朗800枚發射物的攻擊。

報道指，若阿聯酋若真採取軍事行動，這將是史無前例的，反映海灣國家對伊朗襲擊其民用基礎設施及油氣設施極度憤怒。

01：37

伊朗南部米納布一所女生小學上周六遭美國與以色列聯合空襲後，至少165名學生及教職員喪生。當地周二舉行大規模葬禮，數千民眾聚集公開廣場悼念亡者，並高呼反對美國與以色列的口號。

美國國務卿魯比奧則回應表示，美軍「不會故意攻擊學校」，若事件屬美軍行動，國防部將展開調查。

相關新聞：伊朗局勢｜小學遇襲釀165死 挖土安墳照令人淚目 魯比奧稱美軍不會故意攻擊校園

01：05

在伊朗最高領袖哈梅內伊日前身亡後，以色列空襲行動升級，於周三（4日）凌晨對伊朗聖城庫姆（Qom）發動精確打擊，目標直指正在開會選出新任最高領袖的「專家會議」（Assembly of Experts）。網上流傳照片可見，該會辦公大樓遭導彈「夷為平地」，目前死傷未明。

相關新聞：伊朗局勢｜專家會議選舉哈梅內伊接班人遭以軍空襲 建築物被夷為平地

00：24

英國首相施紀賢表示，英國為保護塞浦路斯安全，將部署驅逐艦「龍號」（HMS Dragon），並派出具備反無人機能力的直升機前赴當地。

00：02

美國總統特朗普最新接受媒體訪問時指，受美以聯軍連續數日的毀滅性打擊影響，伊朗的關鍵軍備及彈藥儲備正趨於「枯竭」。他又首度放風指，願意與伊朗政權中倖存的部分成員展開合作，尋求結束衝突。

相關新聞：伊朗局勢｜特朗普指伊朗軍備幾近衰竭 首度放風：願與倖存官員合作停戰

3月3日最新消息：

23：56

以色列軍方向黎巴嫩南部西頓市居民發出撤離令。

23：44

伊朗多份媒體報道，伊朗首都德黑蘭及西北部城市大不里士和烏爾米耶傳出爆炸聲。

16：07

阿曼通訊社報道，阿曼杜庫姆商業港一處燃料儲罐今日（3日）被無人機擊中，目前暫未造成人員傷亡。

15：46

伊朗國家媒體報道，13名伊朗革命衛隊成員週一（2日）在美以聯合襲擊克爾曼省的事件中喪生。

15：42

塞浦路斯半官方通訊社報道，法國計劃向塞浦路斯派遣反導彈及反無人機系統。

15：25

伊朗專家會議成員表示，關於新任最高領袖的選拔工作不會耗時太久。該成員強調，選拔新任最高領袖的過程將會「非常迅速」，且不會拖延。

15：21

以色列軍方稱，正在黎巴嫩南部展開行動，並同時繼續對真主黨進行打擊。以軍又表示，不太可能向伊朗部署地面部隊，因這是不切實際。

15：15

中國外交部再次敦促交戰各方停止軍事行動，防止戰爭進一步蔓延，同時就伊朗出現大量平民傷亡深感悲痛。外交部表示，伊朗核問題最終將回歸政治外交解決，並尊重伊朗和平使用核能的合法權利。

14：35

美國駐科威特大使館今天（3日）宣布將關閉，直至另行通知。

14：00

美以攻伊 | 伊朗高層遭團滅 傳因以國特工扮牙醫 植入追蹤器

相關新聞：美以攻伊︱伊朗高層遭團滅 傳因以國特工扮牙醫植入追蹤器



13：30

法國總統馬克龍周一（2日）宣布，法國將增加核彈頭數量，並表示法國將不再披露其核庫存的數字。

相關新聞：伊朗局勢︱法國將增加核彈頭數量 擬與波斯灣國家協同防禦伊朗襲擊

13：23

《路透社》檢視的情報報告顯示，與伊朗結盟的駭客組織被視為短期內最直接的威脅。

相關新聞：伊朗局勢︱美情報警示本土面臨報復威脅 國土安全部防範伊朗針對性襲擊



13：00

彭博消息，國務院副總理何立峰與美國財長貝森特（Scott Bessent）料於三月中旬於法國巴黎會面。

相關新聞 : 伊朗局勢︱彭博：何立峰三月中旬巴黎料會美財長貝森特 料習特會不受影響



12：35

伊朗伊斯蘭革命衛隊周二（3日）發表聲明稱，當天伊朗通過大規模無人機和導彈襲擊，瞄準巴林謝赫艾薩地區的美國空軍基地。襲擊中，20架無人機和3枚導彈擊中目標，該美國空軍基地的主指揮部大樓被摧毀，燃料庫被點燃，有火焰和濃煙冒出。

截至目前，美國和巴林方面暫未發布相關消息。



12：00

美國國務院周一（2日）以中東地區存在嚴重安全風險為由，發布緊急公告，呼籲公民立刻離開包括埃及與波斯灣國家在內的14個國家。

相關新聞：伊朗反擊︱中東局勢惡化 美急籲公民速離14國



10：50

一對中國母女為了逃避戰火能盡快回國，花了36萬元人幣，購買了12張商務艙機票。

相關新聞：伊朗局勢︱華人母女斥¥36萬囤12張回國機票 親歷杜拜帆船酒店遇襲



10：15

國際加密貨幣預測平台竟出現多名神祕賭客，因精準命中開戰時間而賺取鉅額財富。

相關新聞：伊朗局勢︱美以「史詩怒火」軍事行動 6神人投注開戰狂賺780萬

10：05

伊朗伊斯蘭革命衛隊指揮官賈巴里在電視直播中揚言，任何試圖通過霍爾木茲海峽的船隻都會被擊毀，表明「不會允許一滴石油從該地區流出」。

相關新聞：伊朗反擊︱宣布關閉霍爾木茲海峽 揚言向任何通過船隻開火



09：34

特朗普回應美國駐沙特阿拉伯大使館遇襲一事，表示「人們很快就會看到美方的報復行動」，又認為沒有必要對伊朗採取地面軍事行動。

09：01

美國第一夫人梅拉尼婭周一（2日）主持聯合國安理會一場討論衝突中兒童的會議。

相關新聞：美以攻伊陰霾籠罩 梅拉尼婭主持安理會保護兒童會議 伊朗斥可恥與虛偽

08：52

央視新聞報道，當地時間3日，沙特阿拉伯首都利雅德的美國大使館在爆炸後起火。兩位消息人士稱，可以看到黑煙從利雅德外交區升起，該地區設有多個外國使團。

相關新聞：伊朗局勢︱美國駐沙特大使館遭無人機襲擊 消息：爆炸後起火燃燒

美國駐沙特大使館遭無人機襲擊。X@Global Surveillance

多名知情人士透露，今天（3月3日）凌晨，美國駐沙特阿拉伯大使館傳來一聲巨響，並出現火焰。美國大使館發言人尚未立即回應置評請求，沙特阿拉伯政府媒體辦公室也未回應。 有美國媒體稱，美駐沙特阿拉伯使館被無人機擊中。

08：24

杜拜國際機場（DXB）及阿勒馬克圖姆國際機場（DWC），周一起有限度恢復航班升降，以協助滯留旅客離境。

07：19

伊朗原子能組織主席伊斯拉米表示，美國和以色列周日晚間對位於伊朗中部伊斯法罕省的納坦茲核設施發動了兩次攻擊。

07：10

美國國務院敦促在中東14個國家的美國公民「立即透過商用交通離開」。被列入名單的國家包括：巴林、埃及、伊朗、伊拉克、以色列、約旦河西岸及加沙地帶、約旦、科威特、黎巴嫩、阿曼、卡塔爾、沙特阿拉伯、敘利亞、阿拉伯聯合酋長國及也門。

06：30

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）周一在華盛頓舉行記者會表示，美國對伊朗的軍事行動是「絕對必要的」，並稱伊朗對美國構成「迫在眉睫的威脅」。

相關報道 : 伊朗局勢魯比奧稱美國先發制人 防止伊朗攻擊造成更大傷亡

05：40

美軍中央司令部表示，在對伊朗的軍事行動中，已有6名美軍人員陣亡，另有多人受傷。

相關報道：伊朗局勢｜美軍陣亡人數增至6人 已對伊朗境內1250目標發動攻擊

04：20

伊朗革命衛隊表示，伊朗已關閉霍爾木茲海峽，任何試圖通過的船隻都將被燒毀。

04：14

美國中央司令部在社交平台發文表示：「兩日前，伊朗政權在阿曼灣仍有11艘軍艦，今天已歸零。」

03：00

民調顯示，美國民眾對美國及以色列對伊朗發動空襲的支持率偏低，僅約四分之一受訪者表示支持，逾四成受訪者反對，反映民間對中東局勢的擔憂與分歧。

相闗報道：伊朗局勢僅四分一美國人支持空襲伊朗 特朗普支持度降至不足四成

02：20

以色列軍方表示，攔截了一架來自黎巴嫩的無人機，目前正對事件進行調查。

02：00

黎巴嫩衛生部表示，以色列對黎巴嫩的空襲已造成至少52人死亡，另有逾150人受傷。

01：30

卡塔爾能源公司表示，由於設施遭軍事攻擊，已暫停液化天然氣（LNG）生產，消息公布後，歐洲及亞洲天然氣價格急升；沙特阿拉伯亦宣布暫時關閉東部拉斯坦努拉煉油廠部分設施。

相關報道 : 伊朗導彈反擊卡塔爾能源設施遇襲停產液化天然氣 沙特關閉煉油廠設施

01：10

特朗普闡述美國在伊朗行動的四大目標：摧毀伊朗導彈能力、消除其海軍實力、阻止伊朗獲得核武器，以及「確保伊朗政權不能繼續在境外武裝、資助及指揮軍隊」。

相關報道：伊朗局勢｜特朗普：軍事行動旨化解「龐大威脅」 料持續四至五周或更長

01：00

美國總統特朗普在白宮一場頒獎典禮前表示，這次行動針對伊朗政權的傳統彈道導彈計劃，此計劃增長迅速且幅度驚人，對美國及駐外部隊構成非常明顯且龐大的威脅。

00：05

美國總統特朗普表示，美軍對伊朗的軍事行動即將升級，形容「大規模攻勢尚未展開，但很快就會到來」，指行動進度較原定四周時間表「略為提前」。

相關報道：伊朗局勢｜特朗普稱或派地面部隊 透露哈梅內伊被擊斃時正開早餐會

00：00

卡塔爾國防部稱，該國部隊擊落兩架由伊朗派出的俄羅斯製SU-24戰機。聲明指，卡塔爾防空系統同時成功攔截7枚彈道導彈及攔截了5架無人機。

3月2日最新消息：

23 ： 30

阿聯酋航空和阿提哈德航空稱，杜拜和阿布扎比機場將在周一恢復有限度的航班營運。阿聯酋航空表示：「阿聯酋航空將於3月2日晚間開始恢復有限數量的航班運營。」兩座機場在伊朗空襲中均遭到破壞，主因是攔截無人機後墜落的碎片。扎耶德國際機場有一人死亡。

22：20

以軍擊斃真主黨情報總部負責人

以色列部隊打擊黎巴嫩全境多個真主黨目標，並表示在首都貝魯特的一次夜間空襲中，擊斃了真主黨情報總部負責人馬克萊德（Hussein Makled）。以軍指出，馬克萊德負責收集有關以軍的情報，並與真主黨高級指揮官協調策劃針對以色列的攻擊。