伊朗局勢｜美中央司令部：周一起封鎖伊朗港口 伊朗軍方批「海盜行為」｜持續更新

中東局勢劇烈升溫。以色列與美國2月28日聯手攻擊伊朗多地，以方稱發動是「預防式打擊」，並宣布以色列全國進入緊急狀態，全境響起警報，而美國總統特朗普亦對伊朗展開名為「史詩怒火」（Epic Fury）的大規模作戰行動，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）及多名伊朗高層官員在襲擊中身亡。及後伊朗報復並空襲美以在海灣多國的據點。

伊朗局勢較早前事態發展，詳見本報早前報道。（相關報道：伊朗局勢｜美伊和談前夕巴基斯坦逾萬警戒備 特朗普警告勿向霍峽船隻徵收通行費）

行動代號「史詩怒火」

4月13日最新消息：

15:40

伊朗軍方斥美國封鎖海灣港口「海盜行為」

據伊朗國家廣播電視台（IRIB）報道，伊朗武裝部隊聯合司令部表示，阿拉伯灣和阿曼海的港口「要麼對所有人開放，要麼對所有人關閉」。

軍方聲明指出，伊朗有義務捍衛該國的合法權益，在伊朗領海行使主權是其自然權利，「敵對船隻」無權通過霍爾木茲海峽，其他船隻則可在遵守德黑蘭相關規定的前提下通行。聲明稱：「美國對國際水域船隻通行施加限制的犯罪行為是非法的，等同於海盜行為。」

革命部隊補充說，如果港口安全受到威脅，該地區的「任何港口都不會安全」。

09：15

伊朗伊斯蘭革命衛隊周日（12日）發公告說，霍爾木茲海峽目前處於管控之下，在遵守特定規定的前提下，對非軍事船隻開放。公告明確警告，任何軍事船隻以任何名義或藉口意圖靠近霍爾木茲海峽的行為，均將被視為違反停火協議，並將遭到嚴厲的強硬應對。

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08：43

美伊在巴基斯坦進行的停火談判破局後，伊朗代表團團長、國會議長卡利巴夫表示，美國的唯一出路是贏得伊朗民族的信任，如果再次考驗伊朗的意志，伊朗將給美國「一個更大的教訓」。卡利巴夫又向美國總統特朗普喊話：「如果要打仗，我們奉陪；如果以理性來談，我們以理性相對」，強調伊朗「不會在任何威脅屈服」。

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06:20

伊朗外長阿拉格齊在社交平台發文，指責美國令原本具建設性的談判破裂。他表示，伊朗一直以「善意」與美方就結束衝突進行磋商，但在接近達成所謂「伊斯蘭堡諒解備忘錄」時，遇到「極限施壓、條件反覆及封鎖威脅」。他強調：「善意帶來善意，敵意則帶來敵意。」

05:50

伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）警告美國民眾將面臨能源價格上升壓力。卡利巴夫在社交平台X發文，並附上一張顯示白宮附近油價的地圖，寫道：「享受現在的油價吧。」他指出：「隨著所謂的『封鎖』措施，你們很快會懷念4至5美元一加侖的汽油價格。」

05:20

美軍中央司令部（CENTCOM）表示，將於美東時間4月13日上午10時（格林威治時間15時）起，按照總統特朗普指示，開始對所有進出伊朗港口的海上交通實施封鎖。

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04：10

伊朗駐巴基斯坦大使莫哈達姆表示，近日在伊斯蘭堡舉行的會談並非一次性事件，而是啟動一個持續外交進程的開端，反映伊朗對與美方互動的長遠取向。

莫哈達姆在社交平台發文指出，會談「為外交進程奠定基礎」，若各方能加強互信與合作意願，有望建立一個符合各方利益的可持續框架。

03：20

以色列對黎巴嫩發動新一輪空襲，造成至少11人死亡，多數為婦女及兒童，局勢再度升溫。消息指，多個地區遭到攻擊，死者主要為平民，襲擊目標包括住宅、農地，以及在道路上行駛的民眾。現場情況持續緊張。

02：15

伊朗國會議長兼談判代表卡利巴夫表示，美國總統特朗普近期的威脅言論「對伊朗人民毫無影響」，並強調伊方不會向壓力低頭。卡利巴夫透過國營媒體指，伊朗在與美國的談判中曾提出具善意的建議，並一度促成進展。他同時警告美方，若選擇對抗，伊朗將作出反擊；若以理性方式接觸，伊方亦會以理性回應。他強調，伊朗不會屈服於任何威嚇，「若對方再次試探，我們將給予更大的教訓」，語氣強硬。

00：10

據新華社引述伊朗媒體及消息人士報道，美國海軍近日有兩艘驅逐艦試圖進入波斯灣並穿越霍爾木茲海峽，但最終未能完成通行並撤離，相關艦艇在革命衛隊監控及部署行動下被迫撤退，距離被「摧毀僅差數分鐘」。

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4月12日最新消息：

23：30

美國總統特朗普表示，英國及其他盟友將派遣掃雷艦前往霍爾木茲海峽，協助清除海上水雷，以確保航道安全。特朗普在接受美國媒體訪問時指出，除美軍外，英國及「數個國家」亦將參與相關行動。他說：「據我了解，英國和其他幾個國家正派出掃雷艦。」

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23：25

伊朗塔斯尼姆通訊社報道，伊朗總統佩澤希齊揚與俄羅斯總統普京通話時表示，伊朗已完全做好準備，以達成一項能夠保障地區持久和平與安全、平衡且公平的協議。

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23：25

美國總統特朗普接受美國媒體訪問時表示，曾聽聞中國可能向伊朗提供肩射式防空導彈，但對此持懷疑態度，認為中方未必會這樣做。他指出，若證實相關軍援屬實，美國將對中國商品徵收高達50%關稅作為回應。

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23：20

美國總統特朗普接受美國福斯新聞頻​​道訪問時表示，美國不會允許伊朗透過出售石油賺錢 。他指，伊朗方面「還沒離開談判桌」。 「我預測他們（伊朗）會回來，給我們想要的一切。我已經告訴我的團隊，我要全部。」

21：00

美伊緊張局勢急劇升級。據外電報道，在美國與伊朗於巴基斯坦舉行的和平談判宣告破裂後，美國總統特朗普（Donald Trump）於當地時間周日（12日）宣布，已指令美國海軍「立即」展開行動，封鎖霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz），阻止船隻進出。他更發出嚴厲警告，稱美國已準備在「適當時候」「了結」（finish up）伊朗。

特朗普又在社媒稱任何支付了這種非法過路費的人，都別想在公海上獲得安全通行。美方也將開始摧毀伊朗人在海峽中布下的水雷。任何向美方或和平船隻開火的伊朗人，都將被炸進「地獄」。伊朗比誰都清楚，如何結束這場已經摧毀了他們國家的戰爭。伊朗的海軍沒了，空軍沒了，防空和雷達系統也成了擺設，哈梅內伊以及他們大部分的領導人都已身亡，所有這一切，都是因為伊朗對核武器的野心。封鎖即將開始，其他國家也會參與其中。絕不允許伊朗從這種非法的敲詐行徑中獲利。伊朗想要錢，而更重要的是，伊朗想要核武器。

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18：00

在美國與伊朗為結束中東戰爭進行馬拉松會談最終未達成協議後，巴基斯坦外長達爾強調，美國與伊朗必須堅守停火協議，澳洲外長黃英賢呼籲維持中東停火。

14：00

特朗普暗示或採取「海上封鎖」手段

美國和伊朗談判未能達成協議後，美國總統特朗普尚未就此作出公開表態，不過他於美國東部時間12日凌晨在社交媒體上轉發了一篇「海軍封鎖」伊朗的文章。

該文章發布於美東時間11日23時許，標題為《如果伊朗不屈服，總統持有的王牌是海上封鎖》。該文章寫道，美國控制委內瑞拉總統馬杜羅之前，美軍通過海上封鎖「扼殺了委內瑞拉的石油收入」，使該國經濟陷入困境。如果美伊談判失敗，特朗普可能會像他所說的那樣，將德黑蘭炸回「石器時代」，或者，他可能會再動用封鎖策略。

13：35

新華社引述伊朗媒體報道，伊朗代表團離開巴基斯坦。 ​​​

13：30

據以色列方面12日消息，美國和伊朗談判未能達成協議後，以色列評估認為，美伊停火可能延長，以便雙方繼續接觸。

10:00

美國副總統萬斯指與伊朗談判21個小時，未達成任何協議，批評伊朗拒承諾放棄發展核武，美國代表團正計劃離開巴基斯坦。

美伊將繼續進行數小時談判

伊朗法爾斯通訊社引述消息人士稱，美國與伊朗在巴基斯坦首都伊斯蘭堡的談判將繼續進行數小時。雙方在上一輪會談中未能達成共識，目前正就新文本展開磋商。報道指，在巴基斯坦方面提出建議後，雙方已同意再進行一輪談判。目前伊斯蘭堡時間已接近凌晨4時，會談仍在持續進行。

06:35

據伊朗傳媒報道，美國與伊朗周日（12日）凌晨在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行的第三輪談判已經结束。消息人士透露，雙方在多項議題上仍存在嚴重分歧，談判展開以來未取得實質進展。

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05:10

特朗普：若中國向伊朗運送武器將面臨「大問題」

美國與伊朗在巴基斯坦幹旋下在伊斯蘭堡進行談判，據報第二輪談判已經結束，雙方將進行下一輪會談。美國總統特朗普周六稱，無論伊朗是否同意達成協議，美國「都會勝出」。他又警告，若中國向伊朗運送武器，將面臨「大問題」。

相關報道：伊朗局勢｜特朗普：無論伊朗是否達成協議 「美國都會勝出」

04:14

新華社引述伊朗媒體報道，美伊第三輪會談在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行，本輪會談可能是雙方達成框架協議的「最後機會」。

03:14

新華社引述伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台報道，伊朗與美國之間經由巴基斯坦居中斡旋的訊息傳遞仍在持續。據悉，雙方目前存在嚴重分歧。

01:50

新華社引述伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台報道，伊美談判代表團已在巴基斯坦首都伊斯蘭堡完成兩輪會談，第三輪會談仍定於當晚舉行。

01:45

內塔尼亞胡：將繼續與伊朗及其盟友作戰

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在社交平台X發文表示，以色列將繼續與伊朗及其盟友作戰。內塔尼亞胡稱，以色列將持續打擊伊朗「恐怖政權」及其代理勢力，並同時批評土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan），指其對伊朗採取「縱容」立場。

01:45

兩艘美國軍艦已通過霍爾木茲海峽美軍：

美國中央司令部（CENTCOM）表示，兩艘美國軍艦已通過霍爾木茲海峽，並開始為清除該海域水雷「創造條件」。美國中央司令部在社交平台X發文稱，「彼得森號」及「墨菲號」兩艘美軍驅逐艦已完成通過霍爾木茲海峽的行動，並稱此舉屬於更廣泛任務的一部分，以確保該海峽完全清除海上水雷。

01：02

半島電視台引述接近伊朗代表團的消息人士報道，伊朗同意參與在巴基斯坦舉行的談判，是基於美方已同意解凍部分被凍結的伊朗資產的決定。該項要求亦是伊朗十點方案中的核心訴求之一。不過，美國方面目前尚未就是否已同意解凍伊朗資產作出公開回應。消息人士指，相關安排被視為促成伊朗參與談判的重要前提，但細節仍未獲官方確認。

00：55

半島電視台引述消息稱，美伊在巴基斯坦舉行的首輪面對面會談已結束，目前進入交換書面文件階段，以確認雙方對今日達成共識的理解一致。消息人士指，此舉旨在鞏固初步談判成果，為後續協議奠定基礎。

4月11日最新消息：

23：25

伊朗總統佩澤什基安（Masoud Pezeshkian）表示，支持目前在巴基斯坦進行談判的伊朗代表團，並強調談判人員將「勇敢地為國家利益進行磋商」。佩澤什基安在社交平台X發文指：「無論如何，我們為人民服務的工作一刻也不會停止。無論談判結果如何，政府都會與人民站在一起。」

22：44

綜合CCTV國際時訊、伊朗塔斯尼姆通訊社報道，伊朗與美國的談判在經過初步磋商和部分原則性討論後，目前已進入部分技術細節層面，雙方專家正在就一些具體問題進行深入討論。據報道，雖然談判最初計劃為一天，但由於技術性議題較多，存在延長一天的可能性。不過目前尚未最終確定。巴基斯坦消息人士：美伊談判持續了2小時，代表團隨後休息。

22：09

據伊朗塔斯尼姆通訊社11日報道，伊朗與美國在巴基斯坦的談判進入專家磋商階段，伊朗代表團部分專門委員會成員已加入談判。 ​​​

22：05

美聯社引述白宮消息報道，美國副總統萬斯（JD Vance）已在巴基斯坦伊斯蘭堡與伊朗代表團面對面會談，並有多名美方官員參與。消息指，雙方在巴方斡旋下首次展開直接談判，討論停火及結束衝突方案。

21：29

新華社引述伊朗媒體報道指，伊朗外交部發言人稱，在伊朗方面發出嚴厲警告後，美軍驅逐艦從霍爾木茲海峽返航。

另據央視新聞，當地時間11日，伊朗方面稱，監測到一艘美國驅逐艦從阿聯酋富查伊拉港駛向霍爾木茲海峽。伊朗武裝部隊在嚴密監控其動向後，立即通報正在巴基斯坦談判的伊朗代表團。代表團隨即通過巴基斯坦調解人向美方轉達相關立場，並向該驅逐艦發出明確警告：若繼續接近霍爾木茲海峽，將在30分鐘內遭到打擊，談判也將受到影響。

在伊朗武裝力量的堅決反應和談判團隊的及時警告下，美方最終下令該驅逐艦停止前進並折返。​​​​

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21：06

特朗普11日在社交媒體上發文稱，美方「開始清理霍爾木茲海峽」。特朗普稱：「伊朗正在輸，而且是大輸……他們唯一能做的就是威脅稱，某艘船可能會『撞上』他們布設的水雷——順便說一句，他們的28艘佈雷艇也都沉在了海底。我們目前正開始清理霍爾木茲海峽。」

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20：57

美國媒體報道，數艘美國海軍艦船11日通過霍爾木茲海峽，此舉並未與伊朗方面協調，這是伊朗戰事爆發以來首次。

20：52

據伊朗Press TV，伊朗代表團對美方持悲觀態度，原因是對方在以往談判中有違背承諾的記錄。伊朗認為黎巴嫩的停火尚未完全實現，而美國有責任向以色列政權施壓，迫使其履行承諾。伊朗代表團正認真推進這一問題。

20：51

路透社引述巴基斯坦消息人士稱，在伊斯蘭堡舉行的會談是伊朗、美國、巴基斯坦三方會談。據巴基斯坦國家電視台報道，美伊雙方「坐在同一張桌子旁」。

20：26

據央視新聞，美國和伊朗代表團11日在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行談判。當天有美國媒體採訪美國總統特朗普，詢問美伊談判是否已經開始，特朗普回答：「是的。」當被問及伊朗是否在嚴肅談判時，特朗普回答：「我會在很短的時間內讓你知道，不會太久。」

20：23

據美國媒體報道，美國和伊朗代表團11日在巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行談判。 ​​​

19：19

新華社引述巴基斯坦消息人士報道，伊朗談判代表團11日在與巴基斯坦總理夏巴茲的會見中，提出伊朗和美國談判的前提條件。伊方提出的條件包括完全控制霍爾木茲海峽、解凍所有伊朗海外資產和賬戶、美方支付伊朗重建費用但美國公司不能參與投標、立即停止所有襲擊尤其是針對黎巴嫩的襲擊、允許伊朗使用民用核能等。

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18：56

伊朗國家電視台駐伊斯蘭堡記者表示，伊朗的提議和底線已轉交給巴基斯坦總理。

18：28

當地時間4月11日，美國白宮官員否認有關「美國已同意解凍伊朗資產」的消息。有伊朗方面消息人士稱，包括解凍伊朗被凍結資產和黎巴嫩停火等伊朗方面設定的啟動談判條件目前尚未得到滿足。

18：13

新華社引述外電報道，巴基斯坦總理夏巴茲11日在巴首都伊斯蘭堡會見美國副總統萬斯。

巴基斯坦總理與萬斯會談。 路透社

​​​據巴基斯坦總理辦公室消息，美國總統特朗普特使威特科夫以及特朗普的女婿庫什納、巴基斯坦副總理兼外交部長達爾和內政部長納克維出席會談。

18：00

據伊朗法爾斯通訊社報道，伊朗談判代表團當天在同巴基斯坦總理夏巴茲會見前，再次會見了巴陸軍參謀長穆尼爾，「可能有新的信息交換」。伊朗媒體此前報道，穆尼爾「昨晚」已會見了伊朗談判代表團。 ​​​

17：44

巴方正努力推動實現美伊面對面直接談判。據央視新聞，當地時間11日，巴基斯坦官員表示，巴方正在努力推動實現美伊面對面直接談判。如果最終談判無法以面對面方式進行，將以間接方式由巴方居中傳話。談判時間為一天。

17：35

路透社引述伊朗消息人士稱，美國已同意解凍伊朗「在卡塔爾和其他國家銀行的被凍結資產」，伊朗將這視為達成持久和平協議的信號，資產解凍與霍爾木茲海峽安全通航「直接相關」。 ​​​

17：30

據新華社引述消息人士稱，巴基斯坦總理夏巴茲11日同伊朗談判代表團的會見已結束。​​​伊方與夏巴茲討論了伊朗與美國談判的前提條件。 ​​​

14：30



美伊停火和談前，據伊朗方面消息，雙方代表團將首先分別與巴基斯坦總理夏巴茲會面，之後會談才會正式開始。據悉，伊朗代表團與夏巴茲的會面定於當地時間下午1時進行。



14：16

英國《金融時報》周六報道，歐洲機場業界已發出警告，若霍爾木茲海峽不在3周內恢復全面通行，歐洲機場將面臨「系統性」航空燃油短缺，恐衝擊夏季旅遊。隨著燃油價格上升導致部分航線無利可圖，部分航空公司已開始縮減航班。

美伊停火談判 | 伊朗代表團飛機首排座位 擺放死去小學生照片與書包

路透社圖片

13：11



當地時間4月11日，參加美伊談判的美方代表團抵達巴基斯坦。



同日凌晨，巴基斯坦官方確認，美伊談判將於當天在巴首都伊斯蘭堡的塞雷納酒店舉行，以尋求和平解決當前中東危機的方案。伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫率領的伊朗談判代表團已抵達塞雷納酒店。



12：23

由伊朗國會議長卡利巴夫、外長阿拉格齊等高級官員組成的伊朗談判代表團周六（11日）凌晨抵達巴基斯坦首都伊斯蘭堡參加美伊談判。首席談判代表卡利巴夫當天在自己的社交媒體賬號發放一張讓人動容的照片，配文「我的飛行同伴們」。

美伊停火談判 | 伊朗：如無協議且戰火重燃 將對美以中東利益發動毀滅性打擊

10：14

伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台周五（10日）報道，伊朗方面在與美國談判前表示，如果未能達成伊朗和抵抗力量都能接受的協議，且戰火重新燃起，伊朗將對以色列和美國在中東地區的利益發動「毀滅性打擊」。

美伊停火談判 | 美軍續增兵中東 特朗普：霍爾木茲海峽將「很快」開放

08：37

美國《華爾街日報》報道，美國和伊朗周六在巴基斯坦首都伊斯蘭堡開始談判之際，美軍繼續向中東地區部署戰機和部隊，為後續可能的軍事行動做準備。美國總統特朗普較早前接受《紐約郵報》電話訪問時表示，與伊朗的會談結果將在24小時內明朗，並威脅稱美國軍艦正在重新準備彈藥和武器，如果最終無法達成協議，美軍將恢復對伊朗的軍事行動。

特朗普又強調，無論「有無伊朗的合作」，霍爾木茲海峽都將「很快」開放，並表明美方談判代表團的首要任務是確保伊朗無法擁有核武器。

伊媒：伊方所提條件獲接受 談判周六下午開始

06：24

伊朗傳媒報道，伊朗提出的先決條件已獲被接受，談判將於當地時間周六下午在伊斯蘭堡開始。

稍早前，伊朗外長阿拉格齊表示，美國必須履行承諾，將黎巴嫩納入停火協議。伊朗議會議長卡利巴夫亦稱，美國在開始談判前，必須停止以色列對黎巴嫩的攻擊。

黎巴嫩：下周二與以色列在美國國務院舉行首次會議

05：04

黎巴嫩總統府10日晚發表聲明表示，黎巴嫩和以色列同意，於14日在美國國務院舉行首次會議，討論宣佈停火以及在美國主持下啓動談判的日期。

04：28

美伊兩國今日（11日）上午於巴基斯坦首都伊斯蘭堡展開正式談判，為確保這場世紀會談順利舉行，據報東道主巴基斯坦空軍傾巢而出，為伊朗代表團開闢一條長達三小時航程的「空中安全走廊」，更被專家譽為「鋼鐵護航」。

相關新聞：美伊停火談判｜巴國全城戒備闢空中走廊護安全 伊朗外長：談判前須停襲黎巴嫩

伊朗代表團已抵伊斯蘭堡附近努爾汗空軍基地 準備參加美伊會談

03：54

新華社報道，伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫率領伊談判代表團，於11日乘機抵達位於巴基斯坦首都伊斯蘭堡附近的努爾汗空軍基地，準備參加美伊會談。

過去24小時僅4艘船獲准通過霍峽

01：11

伊朗官媒伊斯蘭共和國廣播電視台周五（10日）在其社交平台長號報道指，過去24小時，只有4艘船通過霍爾木茲海峽，包括一艘伊朗油輪和一艘俄羅斯油輪。

黎巴嫩：以色列周五襲納巴提耶政府大樓釀13死

00：58

黎巴嫩國家安全總局周五（10日）表示，以色列當天空襲黎南部城市納巴提耶政府大樓，造成13名安全人員死亡。

黎巴嫩總統約瑟夫·奧恩發表聲明譴責以方襲擊，呼籲國際社會採取行動，制止以色列的襲擊行爲。

伊朗：美國談判前須先制止以色列襲黎巴嫩

00：13

伊朗外長阿拉格齊表示，美國必須履行承諾，將黎巴嫩納入停火協議。

伊朗議會議長卡利巴夫亦稱，美國在開始談判前，必須停止以色列對黎巴嫩的攻擊，以及解凍伊朗的資產。

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00：02

特朗普：與伊朗的會談將在24小時內明朗

美國總統特朗普10日接受《紐約郵報》採訪表示，與伊朗的會談結果將在24小時內明朗；若和平談判失敗，美國軍艦正在補充「最好的彈藥」，以恢復對伊朗的打擊。

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