金像獎2026｜第44屆香港電影金像獎4月19日舉行 一文睇清直播詳情、18個獎項完整提名名單

金像獎2026丨第44屆香港電影金像獎將於2026年4月19日（星期日）假香港文化中心隆重舉行，並由ViuTV 99台進行現場直播。紅地氈於當日下午4時30分假香港文化中心外尖沙咀海濱長廊舉行；頒獎典禮於下午7時30分於香港文化中心大劇院舉行。金像獎2026競爭激烈，由麥浚龍執導的《風林火山》獲12項提名成本屆大熱，而雲集經典劇集原班人馬的《尋秦記》亦以11項提名緊隨其後，兩片將一同競逐「最佳電影」殊榮。演員獎項方面，古天樂憑《私家偵探》及《尋秦記》兩部作品雙料入圍「最佳男主角」，將與《金童》張繼聰、《捕風追影》梁家輝及《像我這樣的愛情》陳家樂一同競逐影帝寶座；「最佳女主角」則由《水餃皇后》的馬麗、《無名指》的許恩怡、《像我這樣的愛情》的廖子妤、《醬園弄‧懸案》的章子怡及《贖夢》的陳法拉五位實力派演員角逐，賽果備受矚目。《星島頭條》屆時將為讀者全程直擊第44屆香港電影金像獎當晚盛況與完整得獎名單。

金像獎詳情

金像獎提名焦點

金像獎是甚麼

場刊造型照

完整提名名單

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第44屆香港電影金像獎頒獎典禮共有47部電影符合參賽資格，最終有18個獎項的提名名單出爐。

由麥浚龍執導的《風林火山》獲得12項提名，成為本屆提名大贏家，而古天樂主演的《尋秦記》則以11項提名緊隨其後。 值得一提的是，本地動畫《世外》亦獲得「最佳電影」、「最佳導演」等8個獎項提名，為香港動畫寫下新一頁。

演員獎項方面，古天樂憑《私家偵探》及《尋秦記》兩部作品一同入圍「最佳男主角」，將與《金童》的張繼聰、《捕風追影》的梁家輝及《像我這樣的愛情》的陳家樂一同競逐影帝寶座。

「最佳女主角」方面，競爭同樣激烈，入圍者包括《水餃皇后》的馬麗、《無名指》的許恩怡、《像我這樣的愛情》的廖子妤、《醬園弄‧懸案》的章子怡及《贖夢》的陳法拉。

另外，舒淇憑其執導的電影《女孩》入圍新晉導演、最佳導演及最佳編劇3項幕後大獎，成績斐然。

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香港電影金像獎（Hong Kong Film Awards）是香港乃至華語電影界最具代表性的年度電影獎項之一。其旨在表揚及肯定過去一年在香港電影業作出傑出貢獻的電影工作者及優秀作品。該獎項由香港電影金像獎協會主辦，涵蓋導演、編劇、演員至幕後技術等多個專業範疇，被譽為「香港奧斯卡」，是華語影壇的年度盛事。

香港電影金像獎官方專頁：https://www.hkfaa.com/index.html

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最佳電影

《世外》

《再見UFO》

《風林火山》

《尋秦記》

《醬園弄・懸案》

最佳導演

舒淇《女孩》

吳啟忠《世外》

梁栢堅《再見UFO》

李子俊、周汶儒《私家偵探》

陳可辛、韓帥《醬園弄・懸案》

最佳編劇

郭家禧、李振傑、何肇康、蔡嘉桁《UFO 離奇命案》

舒淇《女孩》

楊寶文《世外》

江皓昕、錢小蕙《再見UFO》

周汶儒《私家偵探》

最佳男主角

古天樂《私家偵探》

張繼聰《金童》

梁家輝《捕風追影》

古天樂《尋秦記》

陳家樂《像我這樣的愛情》

最佳女主角

馬麗《水餃皇后》

許恩怡《無名指》

廖子妤《像我這樣的愛情》

章子怡《醬園弄・懸案》

陳法拉《贖夢》

最佳男配角

陳湛文《UFO 離奇命案》

袁富華《水餃皇后》

黃又南《再見UFO》

林家熙《拼命三郎》

杜德偉《風林火山》

最佳女配角

鄧濤《女孩不平凡》

惠英紅《水餃皇后》

衛詩雅《再見UFO》

鮑起靜《風林火山》

滕麗名《尋秦記》

最佳新演員

鄧濤《女孩不平凡》

李佳芯《金童》

李哲坤《捕風追影》

周祗月《逆轉上半場》

蘇子茵《給愛麗絲》

新晉導演

舒淇《女孩》

吳啟忠《世外》

龔兆平《他年她日》

麥浚龍《風林火山》

郭家禧、李振傑《UFO 離奇命案》

最佳攝影

余靜萍《女孩》

梁銘佳《再見UFO》

Sion Michel, Richard Bluck《風林火山》

謝忠道《尋秦記》

包軒鳴《醬園弄・懸案》

最佳剪接

許宏宇、周元、杜杜《再見UFO》

張叔平《風林火山》

張一博《捕風追影》

黃海、陸志灝《尋秦記》

張叔平、張一博《醬園弄・懸案》

最佳美術指導

張小踏《世外》

文念中、曾嘉碧《他年她日》

麥浚龍、奚仲文、周世鴻、Jona Sees《風林火山》

林偉健《尋秦記》

孫立、劉敏雄《醬園弄・懸案》

最佳服裝造型設計

文念中、蘇進欣《他年她日》

蘇柏傑、王汁《風林火山》

張兆康《尋秦記》

吳里璐《醬園弄・懸案》

王寶儀《贖夢》

最佳動作設計

黃偉亮《金童》

鄧瑞華、熊欣欣《風林火山》

蘇杭《捕風追影》

洪金寶《尋秦記》

羅浩銘《觸電》

最佳音響效果

姚俊軒、張文愷《世外》

Nopawat Likitwong, Poolpetch Hatthakitkosol, Dhanarat Dhitirojana《風林火山》

王硯偉、劉貝兒《捕風追影》

石俊健《尋秦記》

James Ashton《蛟龍行動》

最佳視覺效果

陳迪凱《再見UFO》

伊諾、余日東、周劍鴻、黎子飛《風林火山》

郭偉霆、林駿宇、余國亮、郭泰《尋秦記》

梁仲文《觸電》

楊敏杰、楊文傑《贖夢》

最佳原創電影音樂

周莉婷、CMgroovy、馮穎琪《世外》

朱芸編《他年她日》

崔展鴻《再見UFO》

坂本龍一、Nate Connelly《風林火山》

陳光榮、陳永健、黎鳴朗《尋秦記》

最佳原創電影歌曲

普通人《女孩不平凡》

作曲、填詞、主唱：陳蕾

Until We Meet Again《世外》

作曲、填詞：馮穎琪

主唱：秋彤

瞬間的瞬間《他年她日》

作曲：朱芸編、林俊傑

填詞：林怡鳳

主唱：林俊傑

華富一號《再見UFO》

作曲：崔展鴻

填詞：梁栢堅

主唱：黃淑蔓

永遠的失眠《贖夢》

作曲：雷頌德

填詞：朱琳

主唱：張家輝

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