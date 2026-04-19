金像獎2026丨朱家欣獲頒終身成就獎 被封港產片特效之父 弟婦為鍾楚紅、妻為陳依齡 生於演藝世家

金像獎2026丨第44屆香港電影金像獎（Hong Kong Film Awards）於今日（2026年4月19日）在香港文化中心隆重舉行，本屆「終身成就獎」的得主，是帶領香港電影進入高科技新紀元的先驅人物、先濤數碼創辦人兼主席朱家欣（John Chu）。他被封「港產片特效之父」，不僅是香港電影特效界的泰斗，其家庭背景同樣星光熠熠，弟婦是巨星鍾楚紅，太太則是前邵氏女星陳依齡。

朱家欣是電腦特技先鋒

朱家欣出身於電影世家，其父朱旭華為著名電影人，朱旭華曾是大中華電影公司廠長、 永華影業公司宣傳主任、 邵氏《 香港影畫》 的主編。朱家欣在耳濡目染之下，對電影製作充滿熱情，早年赴笈意大利攻讀電影。80年代中期，他敏銳地洞察到荷里活電影運用電腦特技的趨勢，毅然創立「先濤數碼」，為香港的廣告及電影界引入革命性的視覺特效技術。

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朱家欣締造香港電影視覺奇蹟

1998年，朱家欣與嘉禾合作的《風雲：雄霸天下》憑藉震撼的視覺效果，在當時的電影淡市中創下票房佳績，不僅為香港電影的電腦特效訂下新標竿，更開創了亞洲地區數碼特效製作的先河。其後，他製作的《中華英雄》、《少林足球》、《功夫》及《見鬼》等電影，多次榮獲香港電影金像獎及台灣金馬獎「最佳視覺效果」殊榮。其中，《少林足球》更一度創下香港電影史的最高票房紀錄，讓港產片的技術水平在國際舞台上大放異彩。

朱家欣的貢獻不僅是技術上的突破，更為香港培育了大量數碼娛樂界的專業人才，使香港成為能與日本、南韓匹敵的區內數碼娛樂重鎮。

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朱家欣一家皆名人

除了事業上的輝煌成就，朱家欣的家庭背景也為人津津樂道。他的胞弟是已故的資深廣告人朱家鼎，即是巨星鍾楚紅的先夫，因此朱家欣亦是鍾楚紅的大伯。

70年代的著名影星、前邵氏愛將陳依齡是朱家欣的太太，女星陳美齡、維特健靈健康產品有限公司創辦人兼CEO陳曦齡則是他的姨仔。陳依齡婚後便淡出幕前，專心相夫教子，極為低調。在2001年朱家欣獲頒「銅紫荊星章」的授勳禮上，陳依齡罕有地陪同丈夫亮相，向他道賀，成為一時佳話。朱家欣兒子朱松青雖然未有在演藝圈發展，但憑出色的精算術，成為知名數學補習天王，他同時亦是一位雕塑家。

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朱家欣成就獲香港特區政府肯定

朱家欣對香港數碼娛樂科技的貢獻良多，早已獲得多方肯定。他曾於1999年獲國際雜誌《商業周刊》選為50名「亞洲之星」之一，並於2001年獲香港特區政府頒授「銅紫荊星章」。

如今，香港電影金像獎將「終身成就獎」頒予朱家欣，再次肯定了他在推動香港電影工業發展、提升技術水平及培育人才方面的不朽貢獻，為他在數碼娛樂領域的輝煌成就上，再添完美一筆。

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