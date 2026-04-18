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金像獎2026紅地氈懶人包｜直播連結、時間、地點、焦點提名 重溫去年一眾電影巨星登場盛況

影視圈
更新時間：15:30 2026-04-18 HKT
發佈時間：15:30 2026-04-18 HKT

金像獎2026丨全城矚目的影壇盛事，第44屆香港電影金像獎（Hong Kong Film Awards）於2026年4月19日（星期日）假香港文化中心隆重舉行。當日下午4時30分，一眾電影人、頒獎者、提名演員、幕後人將會盛裝亮相，踏上設於尖沙咀海濱長廊的紅地氈，為頒獎典禮揭開華麗序幕。ViuTV 99台將由下午4時30分起全程直擊紅地氈盛況（YouTube直播連結：https://www.youtube.com/@HongKongFilmAwards/streams）及稍後7時30分舉行的頒獎典禮。《星島頭條》亦將直擊紅地氈環節。而在金像獎2026紅地氈環節舉行前，率先重溫去年巨星走紅地氈的盛況。

金像獎2026紅地氈詳情

金像獎2026焦點提名電影與演員

重溫香港電影金像獎2025紅地氈盛況

金像獎2026紅地氈詳情

第44屆香港電影金像獎紅地氈的網絡直播將由下午3時30分搶先開始，觀眾可透過「香港電影金像獎」及「SpotiTalk」的官方YouTube頻道，直擊紅地氈的台前幕後。大會今年邀得全新主持陣容，由身兼演員及主持的吳肇軒、網絡名人筆華棋（Matt Chung），搭配三位新面孔「葵芳」Kay 蔡蕙琪、Angelina 趙君瑜及連花（KaLin），以獨特視角帶領觀眾「UNLOCK 紅地氈時刻」。

屆時，預計一眾獲提名的影帝、影后、最佳男女配角、新演員候選人，以及多位著名導演、編劇及電影工作者將會現身，星光熠熠，絕對是年度最不容錯過的娛樂盛事。

相關閱讀：金像獎2026｜第44屆香港電影金像獎4月19日舉行 一文睇清直播詳情、18個獎項完整提名名單

金像獎2026大會日前公布紅地氈直播安排的詳情。
金像獎2026大會日前公布紅地氈直播安排的詳情。

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金像獎2026焦點提名電影與演員

金像獎2026競爭激烈，多部電影作品備受矚目。由麥浚龍執導的《風林火山》以12項提名領跑，成為大熱；而《尋秦記》、《金童》、《再見UFO》、《世外》及《醬園弄‧懸案》亦成功入圍角逐「最佳電影」殊榮，實力不容忽視。

演員獎項方面，戰況同樣精彩。古天樂憑《私家偵探》及《尋秦記》兩部電影雙料提名「最佳男主角」，將與《金童》的張繼聰、《捕風追影》的梁家輝，以及憑《像我這樣的愛情》首度入圍的陳家樂，一同競逐影帝寶座。影后寶座之爭亦相當激烈，入圍者包括《水餃皇后》的馬麗、《無名指》的許恩怡、《像我這樣的愛情》的廖子妤、《醬園弄‧懸案》的章子怡，以及《贖夢》的陳法拉。五位實力派演員將會競逐影后殊榮，后座花落誰家，拭目以待。

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金像獎2026提名演員造型照？

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重溫香港電影金像獎2025紅地氈盛況

在期待今屆盛事之餘，不妨一同重溫去年第43屆金像獎紅地氈的璀璨星光。當時由沈殷怡與強尼擔任主持，一眾巨星盛裝出席，包括夫妻檔現身的梁朝偉與劉嘉玲、擔任「最佳衣着獎」評審的王丹妮、型格登場的Marf邱彥筒，以及妙語如珠的劉青雲等。當時大熱電影如《破·地獄》及《九龍城寨之圍城》的團隊亦是紅地氈焦點。

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第44屆香港電影金像獎的紅地氈環節將於2026年4月19日（星期日）下午4時30分，在香港文化中心外的尖沙咀海濱長廊舉行。

今屆的網絡直播主持陣容包括吳肇軒、筆華棋、「葵芳」Kay 蔡蕙琪、Angelina 趙君瑜及連花（KaLin）。

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