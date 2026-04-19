金像獎2026丨陳奕迅打波偷食真正目的 孖馮德倫爆金句： 聽我講！一齊企硬，支持香港電影

第44屆香港電影金像獎的「最佳原創電影歌曲」及「最佳原創電影音樂」獎項，由陳奕迅及馮德倫擔任頒獎嘉賓，陳奕迅出場即問馮德倫何謂好的電影歌曲，馮德倫表示可以帶動電影劇情，而陳奕迅則說「好聽就得」，之後竟然將陳法拉主演的電影《贖夢》，配上陳奕迅當年主唱的兒歌《超人迪加》，卻又出奇地夾，引起全場笑聲。

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陳奕迅呼籲全場嘉賓集氣支持香港電影

之後馮德倫指陳奕迅好耐也沒有拍港產片，陳奕迅解釋自己好鍾意拍戲，但過去幾年要做巡迴演唱會，想不到馮德倫稱見到對方有時間打網球，陳奕迅再解釋自己要打網民保持身形，但馮德倫仍然指出見到陳奕迅有去會所吃東西，此時陳奕迅一邊做出拍攝手勢，一邊大爆金句：「聽我講！一齊企硬，支持香港電影。」跟著陳奕迅向全場嘉賓、電影人，發出邀請叫大家一起集氣，全場齊聲說出支持香港電影，將氣氛推向高峰。

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