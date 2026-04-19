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金像獎2026丨致敬37位已故影人 蔡瀾、許紹雄、馮淬帆星光殞落

影視圈
更新時間：21:37 2026-04-19 HKT
發佈時間：21:37 2026-04-19 HKT

金像獎2026丨全城矚目的影壇盛事，第44屆香港電影金像獎（Hong Kong Film Awards）於今日2026年4月19日（星期日）假香港文化中心隆重舉行。ViuTV 99台由下午4時30分起全程直擊紅地氈盛況及稍後7時30分舉行的頒獎典禮。香港電影金像獎每一年均設懷念已故影人環節，今年大會以莊重而溫馨的方式，緬懷37位為香港電影作出卓越貢獻的電影工作者，向過去一年離世的電影從業員致以最崇高的敬意。 

悼念已故電影圈中人

金像獎2026的大銀幕上，現場氣氛莊嚴而肅穆，播放著一幕幕經典的電影畫面。從蔡瀾、雪妮、唐佳、導演黃泰來、製片人馮秉仲、導演潘文傑、粵劇班主伍永熙、林尚武、段偉倫、吳博君、主持韋基舜、監製兼編劇厲河、製片兼演員張權、粵劇演員李奇峰、鄧小慧、楊尚斌、甄志強、方剛、高苓、游飈、場務楊庭皓、粵劇音樂家（二胡家）麥惠文、導演余積廉、馮淬帆、施明、袁祥仁、配音員黃河、黎錫、潘宏彬、劉韻、美術及服裝指導莫少奇、林沖、許紹雄、黎宣、梁小龍、周驄及製片人兼演員Chuck Norris。

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