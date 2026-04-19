金像獎2026丨古天樂取出大張「貓紙」 笑宣萱為編劇帶來快感 可拍齣《媽的多次綁架》

第44屆香港電影金像獎「最佳編劇」，由最佳拍檔古天樂及宣萱擔任頒獎嘉賓，古天樂一出場就問「支咪係咪唔郁得？郁下先」，一臉嚴肅的古天樂，卻是非常鬼馬。宣萱向好拍檔古天樂表示：「你喺老闆，又係演員，拍好多戲，睇好多劇本，搵你來頒「最佳編劇」其實好正路，但點解搵我呢？」，古天樂笑說：「因為喺編劇界，妳係令最多編劇得到快感嘅演員。」宣萱忍不住指古天樂講到有點另類意思。

古天樂笑宣萱破戲中被綁架紀錄

此時古天樂從衫袋內，拿出大張「貓紙」，之後大聲朗讀：「自1994年，宣萱喺劇中不停被綁架及成為人質紀錄，超過30次，有宣萱嘅地方就有人綁架。」古天樂說畢已經引起全場笑聲掌聲，之後他還笑說：「妳睇住添喎，今晚啲珠寶戴咁多。」宣萱笑指古天樂給她好多驚喜，但來到就話不跟稿講，想不到出到前台就跟稿講。古天樂一邊搭著宣萱膊頭，笑說：「幾年前有部戲叫《媽的多重宇宙》，妳有套《媽的多次綁架》，落街買餸、打麻雀都俾人綁架。」宣萱不禁拉著古天樂重返主題，叫他「少說話多做事」，最後終於可以去睇提名片段。

