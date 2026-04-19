金像獎2026丨古天樂同宣萱心有靈犀襯到絕  直言《尋秦記》冇獎攞會㷫  撐應援船「想打卡」

金像獎2026丨全城矚目的影壇盛事，第44屆香港電影金像獎（Hong Kong Film Awards）於今日2026年4月19日（星期日）假香港文化中心隆重舉行，《尋秦記》的古天樂和滕麗名，分別獲得提名最佳男主角和最佳女配角。古天樂、宣萱、滕麗名和郭羨妮為提名最佳電影《尋秦記》行紅地毯，四人襯到絕以黑白打扮現身，但他們笑謂無夾過，而提到《尋秦記》應援船，古天樂就表示看到十分感動，此外若《尋秦記》今晚冇有獎攞，古天樂就笑言會「㷫」。

古天樂想同《尋秦記》應援船打卡

提到今日和三位女將衣着極夾，古天樂笑指本來想著紫色，郭羨妮早前與古天樂出席活動時，因宣萱未有在場，被指被古天樂窒，郭羨妮表示不是，完全不覺得被窒，古天樂即笑說：「妳真幸福。」講到粉絲用遊艇應援《尋秦記》，古天樂表示有見到，很感動，未試過有人用遊艇應援，稍後有時間都想合照打卡。問到是否有沒有獎都會慶功？古天樂笑說：「無就㷫啦，有當然會慶功，但都是睇情況，有兩手準備。」

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