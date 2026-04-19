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金像獎2026｜《尋秦記》應援船紅地氈搶鏡惹禍 谷德昭炮轟「唔文明」掀網上罵戰

影視圈
更新時間：19:25 2026-04-19 HKT
發佈時間：19:25 2026-04-19 HKT

金像獎2026丨全城矚目的影壇盛事，第44屆香港電影金像獎（Hong Kong Film Awards）於今日2026年4月19日（星期日）假香港文化中心隆重舉行。今日下午4時30分，一眾電影人、頒獎者、提名演員、幕後人將會盛裝亮相，踏上設於尖沙咀海濱長廊的紅地氈，ViuTV 99台由下午4時30分起全程直擊紅地氈盛況及稍後7時30分舉行的頒獎典禮。《星島頭條》亦在現場直擊紅地氈環節，其中可見電影《尋秦記》的影迷到場支持，更出動應援船搶鏡，卻意外引起導演谷德昭不滿。

《尋秦記》應援船製造話題

不過一眾電影人盛裝行紅地氈，並在維港美景前接受訪問時，卻出現一段插曲，一艘為電影《尋秦記》應援的船隻多度闖入鏡頭，成功製造話題，卻也引發導演谷德昭的公開炮轟，事件在網上迅速發酵，網民反應呈兩極化。

今年紅地氈的訪問環節由沈殷怡與強尼擔任司儀，訪問區背靠維多利亞港，力求為直播呈現最美畫面。正當張繼聰與李佳芯接受訪問時，一艘掛有「最佳電影 尋秦記」及「古萱一世」橫額的船隻，緩緩駛入並停留在背景中，成功「搶鏡」。

此舉引來導演谷德昭在IG限時動態發文，並附上直播截圖，怒指應援行為極不專業。谷德昭寫道：「估唔到今年仲有船停在訪問背境（景）阻住晒，咁唔文明行為，直情係丟你支持嗰套戲嘅架！」字裡行間充滿對這種宣傳方式的無奈與憤怒。

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谷德昭掀網上罵戰

支持谷德昭的網民認為，電影《尋秦記》應援船的確「破壞晒畫面」、「好肉酸」，認為在如此重要的電影盛事上，應保持專業和對場合的尊重。而另一派網民則持相反意見，認為谷德昭小題大作：「人哋有自由支持邊個」、「下年黑布係咪要圍到見唔到個海先得？」認為有人願意花錢應援香港電影是好事，不應如此苛責。

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