金像獎2026丨廖子妤首奪影后激動哽咽險仆倒台上 淚謝男友盧鎮業「日日陪我傾偈」

金像獎2026丨全城矚目的影壇盛事，第44屆香港電影金像獎（Hong Kong Film Awards）於今日2026年4月19日（星期日）假香港文化中心隆重舉行。ViuTV 99台由下午4時30分起全程直擊紅地氈盛況及稍後7時30分舉行的頒獎典禮，《星島頭條》在現場直擊頒獎禮各獎項的出爐得主誰屬。由林家棟及內地大鵬頒發「最佳女主角」，最終由36歲的廖子妤憑電影《像我這樣的愛情》首奪影后殊榮。

廖子妤憑《像我這樣的愛情》首奪最佳女主角

廖子妤得悉奪得「最佳女主角」表現激動，更與身旁的男友盧鎮業（小野）深情擁抱，場面感人。廖子妤上台領獎時，獲頒獎嘉賓林家棟紳士般伸手攙扶上樓梯，卻因廖子妤仍情緒未平伏，腳步稍有不穩，險些在樓梯上跌倒。

盧鎮業為廖子妤感驕傲

廖子妤突然想起男友盧鎮業，公開感謝對方，而盧鎮業正專注地望著女友，滿臉支持與驕傲。廖子妤甜中帶淚地說：「啊！我要多謝我男朋友小野！多謝你，日日都陪我傾偈，多謝你俾我無限量嘅支持。」公開放閃獲全場給予熱烈的掌聲和歡呼。

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廖子妤台上真情流露

廖子妤站在頒獎台上接過獎座時，已熱淚盈眶，廖子妤一度哽咽，努力平復心情後發表真摯得獎感言。廖子妤坦言在得獎前被外界視為大熱門，讓她感到「好驚」：「我好鍾意做嘅嘢同我最驚嘅嘢，佢係一個好相沖嘅嘢。」廖子妤含淚道：「但係，我就係一個好想試下，因為我覺得人一世物一世。」

在感言中，廖子妤逐一感謝香港電影金像獎、所有投票給她的選民、電影公司及《像我這樣的愛情》的台前幕後團隊，包括導演、監製關錦鵬和美術指導張叔平。提到家人時，廖子妤再次情難自控，特別將獎項獻給正在電視機前觀看直播的父母：「我要獻俾我嘅爸爸媽媽，因為我好多謝佢哋相信我，從來冇懷疑過我嘅決定，即使懷疑都唔敢話俾我知。」

廖子妤盼演到88屆

廖子妤回顧自己的演藝生涯，憶起來香港發展，從第33屆金像獎獲提名「最佳新演員」，到如今勇奪影后，期許演藝路能一直走下去：「今屆係第44屆，我希望我55屆、66屆、77屆、88屆，依然可以參與金像獎，多謝！」

廖子妤憑電影《像我這樣的愛情》奪「最佳女主角」，她在後台自爆上台前服用了會鎮靜的藥物，以為可以令自己冷靜，又謂剛才開心到全身冇力。她指剛才漏了多謝很多人，更拿出一張致謝詞，其後發現忘記多謝拍檔陳家樂和劉雅麗，表示要道歉之餘更要鄭重地多謝兩人以及腦麻朋友分享的想法和故事。

廖子妤又表示要多謝香港人接納她這一個外地人，也容納她，在這裏有工作和有自己的事業。提到她剛才忘記多謝男友盧鎮業？廖子妤即笑指自己個腦壞咗，當時只聽到樓下有騷動，到台下有人叫小野才如夢初醒，而她也指吳煒倫曾經講過攞完獎三年會冇戲拍，她表示希望不是真的，因為自己很喜歡演戲。