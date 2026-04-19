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金像獎2026丨MIRROR三子頒獎江𤒹生被讀錯「江畢生」 玩Kiss Cam衛詩雅大方嘴老公

影視圈
更新時間：21:27 2026-04-19 HKT
發佈時間：21:27 2026-04-19 HKT

第44屆香港電影金像獎的「最佳視覺效果獎」，由MIRROR成員姜濤、江𤒹生及楊樂文擔任頒獎嘉賓，姜濤表示自己鍾意睇籃球比賽，通常都會有Kiss Cam，還說不知金像獎有冇呢？之後直接問金像獎的主席爾冬陞，而鏡頭一轉，爾冬陞馬上扮錫右邊的洪金寶。下一幕鏡頭影住衛詩雅，而在半推半就下，衛詩雅與老公大方嘴咀，獲得全場掌聲。

古天樂一王三后假嘴三女

但下一個鏡頭，竟然影著《尋秦記》的幾位男女主角，古天樂先扮錫左邊的郭羨妮，之後又扮錫右手邊的宣萱，當然不少得轉身扮錫身後的滕麗名，一王三后的畫面，甚為精彩。到了下一個Kiss Cam，影到陳家樂與廖子妤時，兩人即場發呆，更互相指向對方身邊，原來陳家樂老婆連詩雅坐在旁邊，而廖子妤男友小野盧鎮業，亦坐在女友身旁，二人當然不敢玩錫錫，之後楊樂文笑指姜濤破壞別人家庭，要罰姜濤和江𤒹生互嘴，最後二人借位扮錫，但畫面已經十分搞笑，充滿治癒感。
 

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