金像獎2026完整得獎名單 廖子妤奪最佳女主角 梁家輝五度封影帝 《再見UFO》獲最佳電影

金像獎2026丨第44屆香港電影金像獎於今日（2026年4月19日星期日）假香港文化中心隆重舉行，並由ViuTV 99台進行現場直播。紅地氈於下午4時30分假香港文化中心外尖沙咀海濱長廊舉行；頒獎典禮於下午7時30分於香港文化中心大劇院舉行。金像獎2026競爭激烈，由麥浚龍執導的《風林火山》獲12項提名成本屆大熱，而雲集經典劇集原班人馬的《尋秦記》亦以11項提名緊隨其後，兩片將一同競逐「最佳電影」殊榮。演員獎項方面，古天樂憑《私家偵探》及《尋秦記》兩部作品雙料入圍「最佳男主角」，將與《金童》張繼聰、《捕風追影》梁家輝及《像我這樣的愛情》陳家樂一同競逐影帝寶座；「最佳女主角」則由《水餃皇后》的馬麗、《無名指》的許恩怡、《像我這樣的愛情》的廖子妤、《醬園弄‧懸案》的章子怡及《贖夢》的陳法拉五位實力派演員角逐，賽果備受矚目。《星島頭條》為讀者整理第44屆香港電影金像獎現場盛況與完整得獎名單。



香港電影金像獎頒獎禮2026詳情

金像獎2026完整得獎名單

一文看清全晚精彩時刻

金像獎是甚麼

場刊造型照

完整提名名單

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最佳電影：《再見UFO》

最佳導演：梁栢堅（得獎電影《再見UFO》）

最佳男主角：梁家輝（得獎電影《捕風追影》）

最佳女主角：廖子妤（得獎電影《像我這樣的愛情》）

最佳男配角：杜德偉（得獎電影《風林火山》）

最佳女配角：衞詩雅（得獎電影《再見UFO》）

新晉導演：舒淇（得獎電影《女孩》）

最佳新演員：鄧濤（得獎電影《女孩不平凡》）

最佳原創電影歌曲：〈華富一號〉（得獎電影《再見UFO》）

作曲：崔展鴻 填詞：梁栢堅 主唱：黃淑蔓

最佳原創電影音樂：坂本龍一、Nate Connelly（得獎電影《風林火山》）

最佳編劇：江皓昕、錢小蕙（得獎電影《再見UFO》）

最佳剪接：張叔平（得獎電影《風林火山》）

最佳攝影： Sion Michel、Richard Bluck（得獎電影《風林火山》）

最佳動作設計：蘇杭（得獎電影《捕風追影》）

最佳音響效果：Nopawat Likitwong、Poolpetch Hatthakitkosol、Dhanarat Dhitirojana

（得獎電影《風林火山》）

最佳美術指導：麥浚龍、奚仲文、周世鴻、Jona Sees（得獎電影《風林火山》）

最佳視覺效果：伊諾、余日東、周劍鴻、黎子飛（得獎電影《風林火山》）

最佳衣着獎：杜德偉、衛詩雅

最佳服裝造型設計：蘇柏傑、王汁（得獎電影《風林火山》）

終身成就獎：朱家欣

專業精神獎：姚敏琦

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22：40 梁栢堅憑《再見UFO》奪得「最佳導演」；《再見UFO》奪得「最佳電影」。

梁栢堅憑《再見UFO》奪得「最佳導演」

《再見UFO》奪得「最佳電影」。

《再見UFO》奪得「最佳電影」。

22：25 謝霆鋒頒發「最佳男主角」，梁家輝憑電影《捕風追影》成功獲第五座金像影帝，他在台上多謝太太江嘉年，「多謝佢，佢忍咗我44年喇！」此外，他近年成為外父，他在台上亦多謝兩名女兒與兩名女婿。

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22：13 大鵬與林家棟頒發「最佳女主角」。金像獎2026影后得主為《像我這樣的愛情》的廖子妤。當頒獎嘉賓大鵬與林家棟念出得獎者是「廖子妤」時，全場掌聲雷動。鏡頭前的廖子妤難掩驚訝與激動之情，在台下眼泛淚光，並與身邊的好友及劇組人員擁抱慶祝。她步上舞台領取獎座時，情緒激動，一度哽咽，並在致詞時感謝了電影團隊、家人及所有支持她的觀眾。但她卻要台下人士大叫才想起男友小野（盧鎮業），她在台下感謝男友的支持與陪伴。

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21：58 資深副導演姚敏琦獲頒「專業精神獎」。

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資深副導演姚敏琦獲金像獎2026頒發「專業精神獎」。

金像獎2026「專業精神獎」得主姚敏琦。

21：44 陳奕迅與馮德倫頒發「最佳原創電影歌曲」，得主為《再見UFO》主題曲《華富一號》，演唱人黃淑蔓 Feanna Wong及製作歌曲的團隊上台領獎。而「最佳原創電影音樂」得主為《風林火山》坂本龍一、Nate Connelly，由《風林火山》導演得主麥浚龍上台代領獎項。

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21：30 繼上屆封后，衛詩雅（Michelle）今年再下一城，憑藉在電影《再見UFO》中的精湛演出，成功奪得第44屆香港電影金像獎「最佳女配角」殊榮，演技實力再次獲得肯定。當宣布得獎的一刻，衛詩雅表現得相當激動，眼泛淚光。她在全場的掌聲中步上舞台，並在致辭時感謝了評審、電影團隊以及一直支持她的觀眾。

《再見UFO》衛詩雅奪「最佳女配角」

衛詩雅是去年金像影后。

21：25 古天樂與宣萱頒發最佳編劇，得主是《再見UFO》的江皓昕、錢小蕙。

古天樂與宣萱頒發「最佳編劇」。

「最佳編劇」得主是《再見UFO》的江皓昕、錢小蕙。

21：10 張繼聰與周秀娜頒發「最佳攝影」，由Sion Michel、Richard Bluck《風林火山》奪得獎項。張叔平《風林火山》奪得「最佳剪接」。

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20：55 金像獎2026最佳男配角得主：《風林火山》的杜德偉，當宣布得獎的一刻，首次入圍並得獎的杜德偉難掩驚訝與激動，他起立接受全場祝賀，並與身旁的太太Ice及好友熱情擁抱。走上舞台後，杜德偉在致辭時首先感謝金像獎評審的肯定，並特別感謝導演麥浚龍（Juno）對他的信任，以及影帝梁家輝曾花了一整晚時間與他分享及分析角色，讓他獲益良多。入行41年終獲此項殊榮，杜德偉也感性地感謝他的「靈魂伴侶」太太Ice和兒子AJ，稱他們是他最強的後盾，場面溫馨感人。

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20：42 「最佳音響效果」獎由滕麗名、陳國邦頒發，得主為《風林火山》的Nopawat Likitwong、Poolpetch Hatthakitkosol 及 Dhanarat Dhitirojana。元華與伍允龍頒發「最佳動作設計」獎，得主是《捕風追影》的蘇杭。

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20：30 備受敬重的電影人朱家欣榮獲「終身成就獎」，以表彰他多年來對香港電影界的卓越貢獻。本屆大會特別邀請了殿堂級演員周潤發與著名導演劉偉強擔任頒獎嘉賓，共同將這份榮譽授予朱家欣。朱家欣在全場的掌聲中步上舞台，並從兩位電影界巨星手中接過獎座。周潤發與劉偉強在台上與朱先生互動熱絡，場面溫馨感人。隨後，朱家欣先生手持獎座，在台上發表了真摯的得獎感言。

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20：20 電影《風林火山》繼「最佳服裝造型設計」及「最佳視覺效果」後，再度榮獲「最佳美術指導」獎項，實力備受肯定。此獎項由麥浚龍、奚仲文、周世鴻及Jona Sees共同奪得。頒獎嘉賓林敏驄、Amy Lo在台上宣佈得獎名單後，由麥浚龍及Jona Sees代表團隊上台領獎。

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20：08 「最佳服裝造型設計」得主為蘇柏傑、王汁，他們憑《風林火山》得獎。蘇柏傑與王汁一同上台領獎，蘇柏傑首先感謝導演麥浚龍（Juno）帶他進入電影世界，並表示電影製作是團隊合作的成果，他感謝整個團隊在拍攝期間的辛勞，特別是在雪山上拍攝的艱苦經歷。隨後，王汁也簡潔地感謝香港電影金像獎、導演及她的團隊給予這份肯定。另外，MIRROR三子姜濤、AK、Lokman擔任頒獎嘉賓，《風林火山》團隊的伊諾、余日東、周劍鴻、黎子飛奪得「最佳視覺效果」。

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20：02 譚旻萱 (Mandy Tam)、麗英、王丹妮頒發「最佳衣著獎」，得獎者是杜德偉（Alex）及衛詩雅。兩位得獎者憑藉其出色的紅地毯造型，成功吸引了評審的目光，成為全場焦點之一。

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19：50 鄧濤憑《女孩不平凡》奪得「最佳新演員」，鄧濤另外亦憑電影《女孩不平凡》獲得「最佳女配角」提名。憑鄧濤指覺得開心和興奮，今次自己第一次參與金像獎，很開心和享受這個晚上，至於如何慶祝，她笑言會飲酒及和朋友去玩，也想見團隊的人，又指很想多謝台灣演員韓寧，因為沒有他就沒有自己，又透露剛完成關於愛情的電影，稍後將會參與拍劇。

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19：42 舒淇憑《女孩》勇奪「新晉導演」。舒淇覺得香港金像獎是自己的重要里程碑，29年前曾獲最佳新演員，今日參考《洪興十三妹》黑幫造型，打扮密實與提名最佳導演無關，不想高調。50歲生日在工作中度過都收到很多花，因女人過九不過十而不大肆慶祝，老公都有送花，但下次不好，太浪費，下次可以送酒，鑽石也好，現金更好，預告老公今晚上台演唱，自己在台下應援是必須的。

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舒淇憑《女孩》勇奪「新晉導演」

19：30 第44屆香港電影金像獎頒獎典禮於今晚（19日）7時半起開始於ViuTV 99台直播，由「歌神」陳奕迅（Eason）擔任開場表演嘉賓，為典禮揭開序幕。Eason身穿大地色系時尚西裝，在樂隊的現場伴奏下，深情獻唱歌曲《致明日的舞》。表演初期，舞台以深邃的星空為背景，陳奕迅用他動人的歌聲，詮釋著「會跌痛 也會哭 教會我要記得 心底的悸動」等觸動人心的歌詞。隨著表演推進，多名舞者加入，舞台背景也轉換為充滿生機的田野風光，Eason與李芯駖、梁仲恆、邱彥筒（Marf）及黃梓樂四位一同在台上起舞，為演出增添了溫馨動人的畫面。他極具感染力的演出，成功帶動全場氣氛，為今屆金像獎頒獎典禮帶來一個感性又充滿力量的開始。

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香港電影金像獎（Hong Kong Film Awards）是香港乃至華語電影界最具代表性的年度電影獎項之一。其旨在表揚及肯定過去一年在香港電影業作出傑出貢獻的電影工作者及優秀作品。該獎項由香港電影金像獎協會主辦，涵蓋導演、編劇、演員至幕後技術等多個專業範疇，被譽為「香港奧斯卡」，是華語影壇的年度盛事。

香港電影金像獎官方專頁：https://www.hkfaa.com/index.html

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最佳電影

《世外》

《再見UFO》

《風林火山》

《尋秦記》

《醬園弄・懸案》

最佳導演

舒淇《女孩》

吳啟忠《世外》

梁栢堅《再見UFO》

李子俊、周汶儒《私家偵探》

陳可辛、韓帥《醬園弄・懸案》

最佳編劇

郭家禧、李振傑、何肇康、蔡嘉桁《UFO 離奇命案》

舒淇《女孩》

楊寶文《世外》

江皓昕、錢小蕙《再見UFO》

周汶儒《私家偵探》

最佳男主角

古天樂《私家偵探》

張繼聰《金童》

梁家輝《捕風追影》

古天樂《尋秦記》

陳家樂《像我這樣的愛情》

最佳女主角

馬麗《水餃皇后》

許恩怡《無名指》

廖子妤《像我這樣的愛情》

章子怡《醬園弄・懸案》

陳法拉《贖夢》

最佳男配角

陳湛文《UFO 離奇命案》

袁富華《水餃皇后》

黃又南《再見UFO》

林家熙《拼命三郎》

杜德偉《風林火山》

最佳女配角

鄧濤《女孩不平凡》

惠英紅《水餃皇后》

衛詩雅《再見UFO》

鮑起靜《風林火山》

滕麗名《尋秦記》

最佳新演員

鄧濤《女孩不平凡》

李佳芯《金童》

李哲坤《捕風追影》

周祗月《逆轉上半場》

蘇子茵《給愛麗絲》

新晉導演

舒淇《女孩》

吳啟忠《世外》

龔兆平《他年她日》

麥浚龍《風林火山》

郭家禧、李振傑《UFO 離奇命案》

最佳攝影

余靜萍《女孩》

梁銘佳《再見UFO》

Sion Michel, Richard Bluck《風林火山》

謝忠道《尋秦記》

包軒鳴《醬園弄・懸案》

最佳剪接

許宏宇、周元、杜杜《再見UFO》

張叔平《風林火山》

張一博《捕風追影》

黃海、陸志灝《尋秦記》

張叔平、張一博《醬園弄・懸案》

最佳美術指導

張小踏《世外》

文念中、曾嘉碧《他年她日》

麥浚龍、奚仲文、周世鴻、Jona Sees《風林火山》

林偉健《尋秦記》

孫立、劉敏雄《醬園弄・懸案》

最佳服裝造型設計

文念中、蘇進欣《他年她日》

蘇柏傑、王汁《風林火山》

張兆康《尋秦記》

吳里璐《醬園弄・懸案》

王寶儀《贖夢》

最佳動作設計

黃偉亮《金童》

鄧瑞華、熊欣欣《風林火山》

蘇杭《捕風追影》

洪金寶《尋秦記》

羅浩銘《觸電》

最佳音響效果

姚俊軒、張文愷《世外》

Nopawat Likitwong, Poolpetch Hatthakitkosol, Dhanarat Dhitirojana《風林火山》

王硯偉、劉貝兒《捕風追影》

石俊健《尋秦記》

James Ashton《蛟龍行動》

最佳視覺效果

陳迪凱《再見UFO》

伊諾、余日東、周劍鴻、黎子飛《風林火山》

郭偉霆、林駿宇、余國亮、郭泰《尋秦記》

梁仲文《觸電》

楊敏杰、楊文傑《贖夢》

最佳原創電影音樂

周莉婷、CMgroovy、馮穎琪《世外》

朱芸編《他年她日》

崔展鴻《再見UFO》

坂本龍一、Nate Connelly《風林火山》

陳光榮、陳永健、黎鳴朗《尋秦記》

最佳原創電影歌曲

普通人《女孩不平凡》

作曲、填詞、主唱：陳蕾

Until We Meet Again《世外》

作曲、填詞：馮穎琪

主唱：秋彤

瞬間的瞬間《他年她日》

作曲：朱芸編、林俊傑

填詞：林怡鳳

主唱：林俊傑

華富一號《再見UFO》

作曲：崔展鴻

填詞：梁栢堅

主唱：黃淑蔓

永遠的失眠《贖夢》

作曲：雷頌德

填詞：朱琳

主唱：張家輝

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