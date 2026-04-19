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金像獎2026丨鄧濤憑《女孩不平凡》奪最佳新演員  演短髮女同志前途無限  曾是張敬軒MV女主角

影視圈
更新時間：20:40 2026-04-19 HKT
發佈時間：20:40 2026-04-19 HKT

金像獎2026／最佳女配角／最佳新演員／鄧濤／女孩不平凡丨第44屆香港電影金像獎將於2026年4月19日（星期日）晚上7時30分假香港文化中心舉行，ViuTV 99台全程直播。新生代演員鄧濤憑同性戀題材電影《女孩不平凡》，擊敗視后李佳芯獲得「最佳新演員」獎。

金像獎2026丨鄧濤深刻詮釋角色

在電影《女孩不平凡》中，鄧濤飾演22歲、在台灣就讀新聞系的少女「阿徐」。 她與女友晴（韓寧 飾）過著看似無拘無束的同居生活，然而畢業在即，對於返家或留台的迷惘，以及一段若即若離的曖昧關係，讓她逐漸迷失自我。鄧濤細膩地詮釋了「阿徐」在青春十字路口的掙扎、迷惘與自我探尋，真摯的演出打動了評審和觀眾。

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金像獎2026丨鄧濤從MV女主角到大銀幕新星

在憑《女孩不平凡》一片於影壇嶄露頭角前，鄧濤已在演藝圈磨練多時。她曾擔任多位知名歌手MV的女主角，包括張敬軒、魏浚笙（Jeffrey）等，並參與多部獨立短片及微電影的演出，累積了豐富的鏡頭經驗。 

金像獎2026丨鄧濤曾拍《哪⼀天我們會紅》

 2025年，她憑藉電視劇《哪⼀天我們會紅》中「Sugar」一角為人熟知，如今藉由《女孩不平凡》成功從電視螢幕躍上大銀幕，並一舉奪得金像獎最佳新演員，實力備受肯定。

金像獎2026丨《女孩不平凡》探討女性感情世界

《女孩不平凡》由澳門導演徐欣羨執導，劇情橫跨主角17歲、22歲及34歲三個人生階段，分別於澳門、台灣及香港三地取景，探討女性在成長過程中的自我認同與情感世界。 導演徐欣羨透露，當初是在社交平台上看見鄧濤的「平頭裝」照片，被她獨特的魅力與氣質所吸引，因而邀請她試鏡，最終促成了這次成功的合作。

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