金像獎2026丨舒淇憑《女孩》勇奪新晉導演 首執導以童年瘡疤為題材 回顧叛逆少女蛻變之路

金像獎2026／舒淇／女孩／新晉導演丨第44屆香港電影金像獎於今日（2026年4月19日星期日）假香港文化中心隆重舉行，並由ViuTV 99台進行現場直播。首次執導的舒淇憑藉籌備十年、深刻描寫個人成長經歷的半自傳式電影《女孩》，在強敵環伺下，成功擊敗大熱的麥浚龍等新銳對手，一舉奪得「新晉導演」殊榮，為其傳奇的演藝生涯再添光輝一頁。

金像獎2026丨舒淇以電影《女孩》直視童年瘡疤

電影《女孩》不僅是舒淇的導演處女作，更是她撕開童年瘡疤、與自己和解的勇敢宣言。故事背景設於80年代台灣，透過貧困少女林小麗（白小櫻 飾）的視角，揭示了在父親（邱澤 飾）家暴陰影下的破碎童年，直至遇見摯友（林品彤 飾）才迎來曙光。舒淇坦言，劇本源於自身家境窮困及父親酗酒施暴的真實創傷，撰寫過程數度崩潰。此片早已揚威國際，曾入圍威尼斯影展主競賽單元，並為她贏得釜山影展最佳導演獎，其深刻的情感與藝術價值備受肯定。

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金像獎2026丨舒淇從叛逆少女變實力影后

回顧舒淇（原名林立慧）的演藝之路，可謂一部勵志史。她出身清貧，因不堪家暴而在16歲離家出走，為求生計踏入香港影壇，初期更留下「艷星」的烙印。幸得王晶、文雋賞識，並憑1996年與張國榮合作的《色情男女》一脫成名，勇奪金像獎「最佳女配角」與「最佳新人」，成功轉型為實力派演員。其後更以《最好的時光》登上金馬獎影后寶座，用實力證明了自己，將脫掉的衣服一件件穿了回來。

金像獎2026丨舒淇走過愛情跌宕情歸馮德倫

在事業上攀上高峰，舒淇的感情路卻曾歷經波折。她與黎明、王力宏、張震等人的緋聞及戀情均因過往的拍片經歷而備受壓力，無疾而終。然而，在經歷情路的跌宕後，她最終找到了屬於自己的幸福，與相識二十年的「男閨密」馮德倫在2016年率性宣布結婚。婚後生活雖然低調，但從二人社交平台的甜蜜互動中，可見這段從友情昇華的愛情充滿幸福。對於人生，舒淇抱持「隨緣」態度，活出了最真實、最自信的模樣。