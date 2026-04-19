金像獎2026｜第44屆香港電影金像獎直播不斷更新 陳奕迅任開場嘉賓獻唱 舒淇勇奪「新晉導演」

金像獎2026丨第44屆香港電影金像獎於今日（2026年4月19日星期日）假香港文化中心隆重舉行，並由ViuTV 99台進行現場直播。紅地氈於下午4時30分假香港文化中心外尖沙咀海濱長廊舉行；頒獎典禮於下午7時30分於香港文化中心大劇院舉行。金像獎2026競爭激烈，由麥浚龍執導的《風林火山》獲12項提名成本屆大熱，而雲集經典劇集原班人馬的《尋秦記》亦以11項提名緊隨其後，兩片將一同競逐「最佳電影」殊榮。演員獎項方面，古天樂憑《私家偵探》及《尋秦記》兩部作品雙料入圍「最佳男主角」，將與《金童》張繼聰、《捕風追影》梁家輝及《像我這樣的愛情》陳家樂一同競逐影帝寶座；「最佳女主角」則由《水餃皇后》的馬麗、《無名指》的許恩怡、《像我這樣的愛情》的廖子妤、《醬園弄‧懸案》的章子怡及《贖夢》的陳法拉五位實力派演員角逐，賽果備受矚目。《星島頭條》為讀者全程直擊第44屆香港電影金像獎現場盛況與完整得獎名單。

金像獎詳情

金像獎現場直擊

金像獎提名焦點

金像獎2026最佳男主角預測

金像獎2026最佳女主角預測

金像獎是甚麼

場刊造型照

完整提名名單

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20：08 「最佳服裝造型設計」得主為蘇柏傑、王汁，他們憑《風林火山》得獎。蘇柏傑與王汁一同上台領獎，蘇柏傑首先感謝導演麥浚龍（Juno）帶他進入電影世界，並表示電影製作是團隊合作的成果，他感謝整個團隊在拍攝期間的辛勞，特別是在雪山上拍攝的艱苦經歷。隨後，王汁也簡潔地感謝香港電影金像獎、導演及她的團隊給予這份肯定。

「最佳服裝造型設計」得主為蘇柏傑、王汁，他們憑《風林火山》得獎。

20：02 譚旻萱 (Mandy Tam)、麗英、王丹妮頒發「最佳衣著獎」，得獎者是杜德偉（Alex）及衛詩雅。兩位得獎者憑藉其出色的紅地毯造型，成功吸引了評審的目光，成為全場焦點之一。

19：50 鄧濤憑《女孩不平凡》奪得「最佳新演員」，鄧濤另外亦憑電影《女孩不平凡》獲得「最佳女配角」提名。憑鄧濤指覺得開心和興奮，今次自己第一次參與金像獎，很開心和享受這個晚上，至於如何慶祝，她笑言會飲酒及和朋友去玩，也想見團隊的人，又指很想多謝台灣演員韓寧，因為沒有他就沒有自己，又透露剛完成關於愛情的電影，稍後將會參與拍劇。

19：42 舒淇憑《女孩》勇奪「新晉導演」。舒淇覺得香港金像獎是自己的重要里程碑，29年前曾獲最佳新演員，今日參考《洪興十三妹》黑幫造型，打扮密實與提名最佳導演無關，不想高調。50歲生日在工作中度過都收到很多花，因女人過九不過十而不大肆慶祝，老公都有送花，但下次不好，太浪費，下次可以送酒，鑽石也好，現金更好，預告老公今晚上台演唱，自己在台下應援是必須的。

舒淇憑《女孩》勇奪「新晉導演」

19：30 第44屆香港電影金像獎頒獎典禮於今晚（19日）7時半起開始於ViuTV 99台直播，由「歌神」陳奕迅（Eason）擔任開場表演嘉賓，為典禮揭開序幕。Eason身穿大地色系時尚西裝，在樂隊的現場伴奏下，深情獻唱歌曲《致明日的舞》。表演初期，舞台以深邃的星空為背景，陳奕迅用他動人的歌聲，詮釋著「會跌痛 也會哭 教會我要記得 心底的悸動」等觸動人心的歌詞。隨著表演推進，多名舞者加入，舞台背景也轉換為充滿生機的田野風光，Eason與李芯駖、梁仲恆、邱彥筒（Marf）及黃梓樂四位一同在台上起舞，為演出增添了溫馨動人的畫面。他極具感染力的演出，成功帶動全場氣氛，為今屆金像獎頒獎典禮帶來一個感性又充滿力量的開始。

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第44屆香港電影金像獎頒獎典禮共有47部電影符合參賽資格，最終有18個獎項的提名名單出爐。

由麥浚龍執導的《風林火山》獲得12項提名，成為本屆提名大贏家，而古天樂主演的《尋秦記》則以11項提名緊隨其後。 值得一提的是，本地動畫《世外》亦獲得「最佳電影」、「最佳導演」等8個獎項提名，為香港動畫寫下新一頁。

金像獎2026「最佳男主角」競爭焦點落在兩大影帝級人馬的對決。古天樂憑《私家偵探》及《尋秦記》獲雙料提名，更先拔頭籌勇奪「香港電影評論學會」影帝，氣勢如虹。然而，四屆金像影帝梁家輝憑《捕風追影》的精湛演出，成功拿下被視為金像獎前哨戰的「香港電影導演會年度大獎」最佳男主角，使其封帝呼聲稍稍領先。

同場競爭的還有為《金童》傾力演出的張繼聰，以及在《像我這樣的愛情》中表現亮眼的陳家樂，二人是香港電影圈後起之秀，近年演技受關注及讚賞，隨時可能突圍而出，令今屆金像獎影帝寶座誰屬更添變數。

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「最佳女主角」方面，競爭同樣激烈，入圍者包括《水餃皇后》的馬麗、《無名指》的許恩怡、《像我這樣的愛情》的廖子妤、《醬園弄‧懸案》的章子怡及《贖夢》的陳法拉，當中廖子妤在《像我這樣的愛情》中飾演天生患有腦性麻痺、但性格樂觀開朗的少女阿妹。為了對抗母親的過度保護並探索身體自主權，她接觸了為殘疾人士提供性服務的組織，從而展開一段探索愛與慾望的獨特旅程。在金像獎前，她已憑此角色勇奪「香港電影評論學會」及「香港電影導演會」的最佳女主角獎。 由於導演會的評選班底與金像獎相近，其賽果被視為重要指標，大大提高了她封后的呼聲。

另外，舒淇憑其執導的電影《女孩》入圍新晉導演、最佳導演及最佳編劇3項幕後大獎，成績斐然。

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香港電影金像獎（Hong Kong Film Awards）是香港乃至華語電影界最具代表性的年度電影獎項之一。其旨在表揚及肯定過去一年在香港電影業作出傑出貢獻的電影工作者及優秀作品。該獎項由香港電影金像獎協會主辦，涵蓋導演、編劇、演員至幕後技術等多個專業範疇，被譽為「香港奧斯卡」，是華語影壇的年度盛事。

香港電影金像獎官方專頁：https://www.hkfaa.com/index.html

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最佳電影

《世外》

《再見UFO》

《風林火山》

《尋秦記》

《醬園弄・懸案》

最佳導演

舒淇《女孩》

吳啟忠《世外》

梁栢堅《再見UFO》

李子俊、周汶儒《私家偵探》

陳可辛、韓帥《醬園弄・懸案》

最佳編劇

郭家禧、李振傑、何肇康、蔡嘉桁《UFO 離奇命案》

舒淇《女孩》

楊寶文《世外》

江皓昕、錢小蕙《再見UFO》

周汶儒《私家偵探》

最佳男主角

古天樂《私家偵探》

張繼聰《金童》

梁家輝《捕風追影》

古天樂《尋秦記》

陳家樂《像我這樣的愛情》

最佳女主角

馬麗《水餃皇后》

許恩怡《無名指》

廖子妤《像我這樣的愛情》

章子怡《醬園弄・懸案》

陳法拉《贖夢》

最佳男配角

陳湛文《UFO 離奇命案》

袁富華《水餃皇后》

黃又南《再見UFO》

林家熙《拼命三郎》

杜德偉《風林火山》

最佳女配角

鄧濤《女孩不平凡》

惠英紅《水餃皇后》

衛詩雅《再見UFO》

鮑起靜《風林火山》

滕麗名《尋秦記》

最佳新演員

鄧濤《女孩不平凡》

李佳芯《金童》

李哲坤《捕風追影》

周祗月《逆轉上半場》

蘇子茵《給愛麗絲》

新晉導演

舒淇《女孩》

吳啟忠《世外》

龔兆平《他年她日》

麥浚龍《風林火山》

郭家禧、李振傑《UFO 離奇命案》

最佳攝影

余靜萍《女孩》

梁銘佳《再見UFO》

Sion Michel, Richard Bluck《風林火山》

謝忠道《尋秦記》

包軒鳴《醬園弄・懸案》

最佳剪接

許宏宇、周元、杜杜《再見UFO》

張叔平《風林火山》

張一博《捕風追影》

黃海、陸志灝《尋秦記》

張叔平、張一博《醬園弄・懸案》

最佳美術指導

張小踏《世外》

文念中、曾嘉碧《他年她日》

麥浚龍、奚仲文、周世鴻、Jona Sees《風林火山》

林偉健《尋秦記》

孫立、劉敏雄《醬園弄・懸案》

最佳服裝造型設計

文念中、蘇進欣《他年她日》

蘇柏傑、王汁《風林火山》

張兆康《尋秦記》

吳里璐《醬園弄・懸案》

王寶儀《贖夢》

最佳動作設計

黃偉亮《金童》

鄧瑞華、熊欣欣《風林火山》

蘇杭《捕風追影》

洪金寶《尋秦記》

羅浩銘《觸電》

最佳音響效果

姚俊軒、張文愷《世外》

Nopawat Likitwong, Poolpetch Hatthakitkosol, Dhanarat Dhitirojana《風林火山》

王硯偉、劉貝兒《捕風追影》

石俊健《尋秦記》

James Ashton《蛟龍行動》

最佳視覺效果

陳迪凱《再見UFO》

伊諾、余日東、周劍鴻、黎子飛《風林火山》

郭偉霆、林駿宇、余國亮、郭泰《尋秦記》

梁仲文《觸電》

楊敏杰、楊文傑《贖夢》

最佳原創電影音樂

周莉婷、CMgroovy、馮穎琪《世外》

朱芸編《他年她日》

崔展鴻《再見UFO》

坂本龍一、Nate Connelly《風林火山》

陳光榮、陳永健、黎鳴朗《尋秦記》

最佳原創電影歌曲

普通人《女孩不平凡》

作曲、填詞、主唱：陳蕾

Until We Meet Again《世外》

作曲、填詞：馮穎琪

主唱：秋彤

瞬間的瞬間《他年她日》

作曲：朱芸編、林俊傑

填詞：林怡鳳

主唱：林俊傑

華富一號《再見UFO》

作曲：崔展鴻

填詞：梁栢堅

主唱：黃淑蔓

永遠的失眠《贖夢》

作曲：雷頌德

填詞：朱琳

主唱：張家輝

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