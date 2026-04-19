金像獎2026｜衛詩雅憑《再見UFO》奪最佳女配角  上屆攞影后連續2年上台：希望仲有機會演落去

金像獎2026／最佳女配角／第44屆香港電影金像獎（Hong Kong Film Awards）將於2026年4月19日（星期日）假香港文化中心隆重舉行，今屆最佳女配角由衛詩雅奪得，繼上屆勇奪影后之後，連續兩屆踏上頒獎台。衛詩雅憑《再見UFO》梁穎恩一角，壓倒《水餃皇后》的惠英紅、《風林火山》的鮑起靜、《女孩不平凡》入圍的鄧濤，以及《尋秦記》的滕麗名奪獎。

衛詩雅連續兩屆得獎

早前衛詩雅已憑同一角色，取得「香港電影導演會年度頒獎典禮」的最佳女配角獎，今次可謂是大熱得獎。今次頒獎嘉賓是樂隊朱凌凌，其中成員朱柏康讀出得獎者名字，他表示是「阿妹」得獎，立即令大家想起二人於《破‧地獄》飾演兄妹。雖然未有如上屆立即爆喊，但衛詩雅亦立即眼有淚光，她立即擁抱醫生老公周祉安，之後就和跟片演員黃又南深情擁抱。

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衛詩雅從「阿哥」朱柏康手上攞獎

衛詩雅在台上從「阿哥」朱柏康手上取得獎項，衛詩雅忍住眼淚盡展大將之風，她表示：「我要多謝《再見UFO》嘅導演梁柏堅同埋監製AMY姐，多謝你哋7年前將呢個角色交畀我，希望冇令你哋失望。多謝《再見UFO》團隊，多謝台前幕後嘅工作人員同演員，我都要多謝EEG老闆，經理人，另外我要多謝老公，多謝你一直陪伴住我」。

衛詩雅：希望仲有機會演落去

衛詩雅之後補充：「呢套係7年前嘅戲，當時係我好迷惘嘅一個時期，我當時好開心有呢個機會，嗰陣我好驚自己做得唔好，依家得到呢個獎，可以話對7年前嘅自己有一個交代」。衛詩雅最後表示：「我會繼續做好演員，希望仲有機會演落去」。

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