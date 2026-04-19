金像獎2026丨「港產片特效之父」朱家欣領終身成就獎 周潤發自爆入行跟朱父有關 為劉偉強成就《風雲》

金像獎2026丨全城矚目的影壇盛事，第44屆香港電影金像獎（Hong Kong Film Awards）於今日2026年4月19日（星期日）假香港文化中心隆重舉行。ViuTV 99台由下午4時30分起全程直擊紅地氈盛況及稍後7時30分舉行的頒獎典禮。《星島頭條》在現場直擊頒獎禮各獎項的出爐得主誰屬。朱家欣獲頒「終身成就獎」，由周潤發及導演劉偉強進行頒獎。

周潤發見到朱家欣即感謝其父：「都要多謝朱生俾個機會我喺度頒個獎俾佢，因為佢老爹係我訓練班嘅校監，佢老爹如果唔簽紙俾我呢，我係畢唔到業㗎。」

周潤發劉偉強拉朱家欣合照

導演劉偉強同樣感謝朱家欣：「我都要多謝朱生，因為當時冇朱生，Central（先濤）開始用一個特技，然後我真係唔知點拍《風雲》。因為《風雲》都係我一個轉捩點嚟，我唔可以拍武俠片，用好似（錢）嘉樂用威也吊吊去呀，放吓煙，唔得㗎嘛我哋。所以啱啱好朱生有有有特技公司，CGI，第一次香港用呢個CGI，所以就有咗我呢部《風雲》，多謝朱生。」

相關閱讀：金像獎2026｜第44屆香港電影金像獎直播不斷更新 陳奕迅任開場嘉賓獻唱 舒淇勇奪「新晉導演」

相關閱讀：金像獎2026丨朱家欣獲頒終身成就獎 被封港產片特效之父 弟婦為鍾楚紅、妻為陳依齡 生於演藝世家

朱家欣獲獎感榮幸

獲頒「終身成就獎」的朱家欣在台上先感謝周潤發、導演劉偉強及大會：「多謝大會俾我咁重份量嘅獎俾我，我覺得好榮幸。」朱家欣表示：「我諗一切都係由一個夢開始，不過個夢呢係30年前㗎啦，就希望攞高科技呢，就注入去電影度，係可以同荷里活嘅電影較一日高低。結果《風雲》就破咗紀錄啦！」

朱家欣感謝與他一同奮鬥多年的五百多位員工，以及信任他的電影公司老闆、監製，還有蔡瀾、文雋、劉偉強、周星馳。朱家欣不忘感謝家人：「要多謝我老婆，咁多年精神上支持我，等我可以繼續呢去面對挑戰，多謝！」周潤發和劉偉強頒發「終身成就獎」給朱家欣後，隨即廣告時間，周潤發即叫在場人士做出心心手勢，三人在台上影合照。