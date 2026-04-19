金像獎2026｜杜德偉憑《風林火山》奪最佳男配角 啜爆老婆李曉冰 特別多謝梁家輝徹夜教戲

金像獎2026／最佳女配角／第44屆香港電影金像獎（Hong Kong Film Awards）將於2026年4月19日（星期日）假香港文化中心隆重舉行，今屆的最佳男配角獎由首次獲得提名的杜德偉奪得，他憑《風林火山》的李文迪一角，擊敗《UFO離奇命案》的陳湛文、《水餃皇后》的袁富華、《再見UFO》的黃又南與及《拼命三郎》的林家熙得獎。

杜德偉得獎即錫太太李曉冰

當頒獎嘉賓衛詩雅讀出自己的名字後，杜德偉喜形於色，他第一時間親吻太太李曉冰，之後跟《風林火山》的導演麥浚龍相擁，之後型爆行上台。杜德偉一向有型，於稍早時間已奪得最佳衣着獎，他從另一頒獎嘉賓梁雍婷手上，取得最佳男配角獎項。

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杜德偉入行41年首奪最佳男配角

早前在2026香港電影導演會年度頒獎典禮，杜德偉已憑同一角色得到「最佳男配角」，今次再下一城，他表示此獎項對自己意義非凡：「好多謝大會各評審，對李文迪呢個角色嘅肯定。我咁多年嚟，唔係太多從事演戲呢個角色，而今年係我入行41年，得到呢個獎，對我真係意義非凡。」

杜德偉特別多謝麥浚龍梁家輝

杜德偉之後補充：「我好多謝導演麥浚龍，佢寫咗一個咁精彩、咁特別嘅角色，而佢又相信我，將個角色交畀我，我真係好多謝佢。」一向Cool爆的麥浚龍，到此刻都拍晒掌露出欣喜神色。杜德偉之後說：「我都要特別多謝同片嘅梁家輝，佢知道我會演呢個角色，佢特登叫我去佢屋企，用咗一晚嘅時間，同我講分析呢個角色，過程真係好精彩」。之後杜德偉就多謝太太同囝囝：「之後我要多謝我太太，佢係我靈魂伴侶，同埋我個囝囝AJ，佢哋永遠係我最強嘅後盾」。

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