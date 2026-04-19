金像獎2026丨鄧濤《女孩不平凡》撼贏李佳芯勇奪最佳新演員 對未來充滿希望：仲相信有UFO

金像獎2026／最佳女配角／第44屆香港電影金像獎（Hong Kong Film Awards）將於2026年4月19日（星期日）假香港文化中心隆重舉行，今屆「最佳新演員」由鄧濤憑同性戀題材電影《女孩不平凡》成功擊敗李佳芯《金童》、李哲坤《捕風追影》、周祗月《逆轉上半場》與及蘇子茵《給愛麗絲》得獎。

鄧濤憑從陳可辛手上拎過「最佳新演員」

鄧濤憑從陳可辛手上拎過「最佳新演員」一獎，她說：「首先我要多謝《女孩不平凡》台前幕後嘅工作人員。其實我好幸運可以遇到呢班咁溫柔嘅團隊，好多謝你哋。多謝監製，多謝公司ViuTV同團隊。多謝導演卓亦謙、Tracy，好多謝你咁願意選擇相信我，呢個完全當初冇任何保證嘅人，多謝你。然後，亦都係我好幸運可以遇到一個非常出色、又美麗嘅對手演員，韓寧。另外我想特別多謝可以畀到呢個casting機會我嘅人，文文。如果唔係因為嗰次嘅機會，我之後所有嘢都唔會發生，好多謝你。另外最多謝Derek、Jojo，同你一齊食到好多好味嘅嘢。」

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鄧濤對未來係充滿希望嘅

鄧濤續說：「雖然我喺呢個工業係一個新人，但其實我過往嗰幾年都有參與好多唔同短片電影嘅拍攝。包括鮮浪潮、創+作、IFVA、港台《愛．回家》系列、大學嘅FYP等等等等。我想藉呢個機會好好多謝呢啲平台，佢畀我同好多好年輕、熱愛電影嘅創作人可以聚埋一齊去實踐、去累積經驗。我知道好多人對於香港電影業嘅未來充滿擔憂，但我只能好無知地透過自己嘅經驗去表達我嘅感受。而我的確喺過往嘅拍攝經驗，遇到好多好多好有才華、好用心、好有獨特個人魅力嘅年輕創作人。所以我深信，即使同以前一樣，但未來一定會有嶄新嘅景象。我對未來係充滿希望嘅，我係仲係相信有UFO㗎，多謝。我一定會繼續努力，希望大家入場支持《女孩不平凡》。」

陳可辛續希望觀眾番返大銀幕睇電影

擔任頒獎嘉賓的導演陳可辛台上表示：「我好想恭喜今晚嘅五位最佳新演員，因為你哋都已經贏，因為你哋已經喺大銀幕度。所以作為幕後或者幕前嘅電影工作人員，我哋一定要努力奮鬥，繼續捍衛大銀幕，繼續希望觀眾番返大銀幕睇電影。」

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